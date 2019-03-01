Sony CFexpress hafıza kartları 1.7GBps hızlarına çıkabiliyor

Son dönemde SD kart ve microSD kart segmentlerinde yeni Express standartları ile hızlar 1GBps seviyelerine çıkarken Compact Flash piyasası da hareketli. Daha çok fotoğraf makineleri için geliştirilen CF kartlar 4GBps sınırlarını zorluyor.

CFexpress nedir?

Compact Flash Birliği geçtiğimiz yıllarda CFexpress adında yeni bir standart duyurmuştu. Yine NVMe 1.3 ve PCIe 3 standartlarını bir araya getiren CFexpress, 1GBps seviyelerine kadar çıkıyordu. Uzun bir süre sonra ilk ürünler hazır hale gelirken CFexpress 2 de duyuruldu.

CFexpress standartları kullandığı PCE 3 hattı kadar hız sunuyor. Normalde 1-8 arasında hat kullanılacak ve hızlar 4GBps seviyelerine kadar çıkacak. CFexpress 2 ile birlikte isimlendirme de değişti.

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İlk nesil CFexpress standardı CFexpress Type A olarak adlandırıldı. Tek PCIe hattı ile 1GBps hızlarına ulaşabiliyor. CFexpress Type B versiyonu 2 hat kullanarak 2GBps seviyelerine çıkıyor. CFexpress Type C ise 4 hat ile 4GBps seviyelerine ulaşıyor.

Sony’nin duyurduğu yeni Tough hafıza kartları CFexpress Type B versiyonunu kullanıyor. Okuma hızlarında 1700MBps, yazma hızlarında da 1480MBps seviyeleri yakalanıyor.

Elbette her makine bu tür hızlara ihtiyaç duymuyor. Daha çok RED ve Arri gibi sinema kameralarında SATA SSD veya NVMe SSD sürücülere ihtiyaç duyuluyordu. Sony Tough kartları bu ikisinin arasına yerleşmiş oldu. Ayrıca Nikon Z6/Z7 ve Panasonic S1/S1R gibi makineler de yeni standardı destekliyor.

Sony Tough ilk CFexpress kartı 128GB kapasite ile piyasaya çıkacak. Sonrasında 256GB ve 512GB kapasiteleri görebileceğiz. Fiyatların 300$ civarından başlaması bekleniyor.