Sony, CMT-BT80WB ve CMT-BT60W isimli hoparlör sistemlerini duyurdu





Yıllardır teknoloji dünyasında ürettiği birbirinden başarılı ve kaliteli teknolojiler ürünler ile tanınan dünyaca ünlü Sony firması, CMT-BT80WB ve CMT-BT60W isimli hoparlör sistemlerini duyurdu.

Sony tarafından duyurulan yeni hoparlör sistemleri, firmanın 2013 model ses ürünleri arasında yer alıyorlar. Üzerlerinde dahili olarak gelen Bluetooth ve NFC özellikleri ile ön plana çıkan hoparlörlerden CMT-BT80WB modeli ayrıca Wi-Fi bağlantı seçeneği ve Apple AirPlay desteklerine sahip. Kablosuz bağlantı özellikleri ile akıllı cep telefonu, tabletler ya da bilgisayarlar üzerinden müzik aktarımına imkan veren modeller, ayrıca dahili FM radyo özelliğine de sahipler.

Sony'nin S-Master Amplifikatör, Bass Booster ve Digital Sony Enhancement Engine teknolojileriyle donatılmış hoparlörler, 40W RMS ses çıkışı yanında, derin ve berrak ses kalitesi oluşturabiliyorlar. USB üzerinde şarj işlemi gerçekleştirilen Sony CMT-BT80WB ve CMT-BT60W hoparlör modelleri, oldukça farkı ve şık gövde yapısı ile 481x202x86mm boyutlara sahipler.

Sony tarafından geliştirilen iki hoparlör modelinin fiyatı belli olmasa da, Haziran ayında piyasaya çıkacaklar.





http://www.trustedreviews.com/news/sony-cmt-bt80wb-and-sony-cmt-bt60w-audio-systems-launched

http://www.trustedreviews.com/news/sony-cmt-bt80wb-and-sony-cmt-bt60w-audio-systems-launched