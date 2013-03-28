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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, CMT-BT80WB ve CMT-BT60W isimli hoparlör sistemlerini duyurdu

6 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, CMT-BT80WB ve CMT-BT60W isimli hoparlör sistemlerini duyurdu

Yıllardır teknoloji dünyasında ürettiği birbirinden başarılı ve kaliteli teknolojiler ürünler ile tanınan dünyaca ünlü Sony firması, CMT-BT80WB ve CMT-BT60W isimli hoparlör sistemlerini duyurdu.
Sony tarafından duyurulan yeni hoparlör sistemleri, firmanın 2013 model ses ürünleri arasında yer alıyorlar. Üzerlerinde dahili olarak gelen Bluetooth ve NFC özellikleri ile ön plana çıkan hoparlörlerden CMT-BT80WB modeli ayrıca Wi-Fi bağlantı seçeneği ve Apple AirPlay desteklerine sahip. Kablosuz bağlantı özellikleri ile akıllı cep telefonu, tabletler ya da bilgisayarlar üzerinden müzik aktarımına imkan veren modeller, ayrıca dahili FM radyo özelliğine de sahipler.
 
Sony, CMT-BT80WB ve CMT-BT60W isimli hoparlör sistemlerini duyurdu
Sony'nin S-Master Amplifikatör, Bass Booster ve Digital Sony Enhancement Engine teknolojileriyle donatılmış hoparlörler, 40W RMS ses çıkışı yanında, derin ve berrak ses kalitesi oluşturabiliyorlar. USB üzerinde şarj işlemi gerçekleştirilen Sony CMT-BT80WB ve CMT-BT60W hoparlör modelleri, oldukça farkı ve şık gövde yapısı ile 481x202x86mm boyutlara sahipler.
Sony tarafından geliştirilen iki hoparlör modelinin fiyatı belli olmasa da, Haziran ayında piyasaya çıkacaklar. 

http://www.trustedreviews.com/news/sony-cmt-bt80wb-and-sony-cmt-bt60w-audio-systems-launched 

http://www.trustedreviews.com/news/sony-cmt-bt80wb-and-sony-cmt-bt60w-audio-systems-launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 6 yıl
Tasarım Mükemmel Olmuş,VE Tabi Daha da Mükemmeli S-Master Amplifikatör Kullanılması Olmuş.Müzik Bu Kalitede Akar..Sacd Formatlı Slayer Albümlerini Bu Hoparlörle Dinlemek Nasıl Bir Keyif Olurdu Merak Ettim Şimdi.Fiyatı Düzgün Olsada Alabilsek.
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pohuman 6 yıl
Sıradışı ve güzel bir tasarım. Sony uzaylı bir tasarımcı eleman aldı sanırım..
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DH Misafiri 6 yıl
Bence çok şık görünüyor
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Rust in Peace 6 yıl
Başlığı okumadan önce Sony klima çıkardı sandım
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enaz3posta 6 yıl
aspirator gibi olmuş bu nasil tasarim
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LightningRaven 6 yıl enaz3posta
enaz3posta

aspirator gibi olmuş bu nasil tasarim


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