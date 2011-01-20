Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson, 2010 yılı 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı; 8 milyon Euro net gelir

8 yıl
7,3b
1
11
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cep telefonu pazarının önde gelen üreticilerinden Sony Ericsson, 2010 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınladı.

Yayınlanan sonuçlara göre Sony Ericsson, pek çok firmayı zor duruma düşürdüğü kadar cep telefonu pazarını da daralmaya sürükleyen küresel ekonomik krizin etkilerinden sıyrılmış durumda. Sony Ericsson, son çeyrekte 11.2 milyon civarında cep telefonunun dağıtımını gerçekleştirerek 1 milyar 528 milyon Euro'luk satış geliri elde etti. Firmanın net geliri 8 milyon Euro olarak gerçekleşirken, kâr marjı %30, ortalama satış fiyatı 136 Euro oldu.

2010 yılının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise 43.1 milyon telefon satışı (2009: 57.1 milyon), 6 milyar 294 milyon Euro satış geliri (2009: 6 milyar 788 milyon Euro), 90 milyon Euro net gelir (2009: 836 milyon Euro zarar), %29 kâr marjı (2009: %15 kâr marjı), 146 Euro ortalama satış fiyatı (2009: 119 Euro) dikkat çekiyor.


http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q4financialreport-20110120 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BuZ-MaViSi 8 yıl
Firmanın telefon satmak gibi bir derdi yok.Ama yinede kâr ediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeAYDIN 8 yıl
Dikkatimi cekiyor uzun zamandir yazilanlardan anladigim kadariyla se nin gelir elde etme nedeni gelir artisi degilde giderlerdeki azalma... nasil oluyor da devasa zararlar yaparkn ayni satislarla simdi kara geciyolar... eskiden nerelere para harcaniyordu simdi nerelerden kisildi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 8 yıl
8 milyon euro az değil mi ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Herhalde Dünya üzerindeki en iğrenç espridir:
"Bu Ericsson, Başka Erik yok."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ermeydan 8 yıl
Sony Ericsson Türkiye deki bölümünde çalışan herkesin işine son verip iyi bir yapılansa Türkiye'de çok pis satış rakamlarına ulaşır. Ama çaycısından, ahçısından, sütçüsünden ve en tepe yöneticisine kadar SE Türkiye de çalışanların hepsinin kovulması lazım. Oraya çöreklenmişler, çiftliğe çevirmişler. Bunu yaparsalar Türkiye de gelişebilirler yoksa mümkünatı yok Türkiye de gelişmelerinin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grasshead 8 yıl

OverClocKing

Herhalde Dünya üzerindeki en iğrenç espridir:

"Bu Ericsson, Başka Erik yok."


aaıdgsa8sfdgvasd, süper bence =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaiser_q 8 yıl
ericssondan böyle haberler duymak güzel oldu eski şaşalı günlerine dönse keşke tasarımlarınıda dahada güzelleştirmelerini bekliyoruz.birde şu türkiyeyede yüzünü dönse ne var bir çok güzelim telefonlar türkiyeye getirmedi hiçbirisini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7317 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, finansal sonuç
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim