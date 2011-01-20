Sony Ericsson, 2010 yılı 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı; 8 milyon Euro net gelir

Cep telefonu pazarının önde gelen üreticilerinden Sony Ericsson, 2010 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınladı.

Yayınlanan sonuçlara göre Sony Ericsson, pek çok firmayı zor duruma düşürdüğü kadar cep telefonu pazarını da daralmaya sürükleyen küresel ekonomik krizin etkilerinden sıyrılmış durumda. Sony Ericsson, son çeyrekte 11.2 milyon civarında cep telefonunun dağıtımını gerçekleştirerek 1 milyar 528 milyon Euro'luk satış geliri elde etti. Firmanın net geliri 8 milyon Euro olarak gerçekleşirken, kâr marjı %30, ortalama satış fiyatı 136 Euro oldu.

2010 yılının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise 43.1 milyon telefon satışı (2009: 57.1 milyon), 6 milyar 294 milyon Euro satış geliri (2009: 6 milyar 788 milyon Euro), 90 milyon Euro net gelir (2009: 836 milyon Euro zarar), %29 kâr marjı (2009: %15 kâr marjı), 146 Euro ortalama satış fiyatı (2009: 119 Euro) dikkat çekiyor.

http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q4financialreport-20110120