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Sony Ericsson Xperia Mini Pro, İngiltere'de 239,99 Pound'dan satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,6b
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15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia Mini Pro, İngiltere'de 239,99 Pound'dan satışa sunuldu
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Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile kızaklı QWERTY klavye donanımını bir araya getiren modeli Xperia Mini Pro, İngiliz teknoloji meraklılarıyla sim kilitsiz olarak 239,99 Pound (~697 TL) fiyat etiketiyle buluştu. Xperia Mini Pro aynı zamanda T-Mobile tarafından 24 aylık sözleşme karşılığında ayda 25,54 Pound'a (~74 TL) bedavaya verilirken, Vodafone tercih edildiğinde 18 aylık sözleşme karşılığında  ayda 26 Pound (~75 TL) ödenerek telefon bedavaya alınabiliyor.
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden, 512 MB RAM'den ve Adreno 205 grafik biriminden güç alan Xperia Mini Pro, dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, 3.0-inç 320 x 480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Sony Ericsson Xperia Mini Pro, İngiltere'de 239,99 Pound'dan satışa sunuldu
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http://www.se-store.co.uk/index.cfm?objectid=B41EFAA6-1372-3F50-72F30522952C54B0&navid=FED6334A-3005-8DAD-196C24245849FEBF&type=Contract&networktype=O2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
isimsiz34 8 yıl
bende klavyesiz olanını beklemedeyim
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J.Stream 8 yıl
BU TELEFONU ŞU VERİLEN LİNKDEKİ SİTEDEN NASIL TEMİN EDEBİLİRİZ EDİLDİĞİNDE TÜRKÇE DESTEK OLAYINI MARKET OLAYINDAN HALLEDİLEBİLİR Mİ TEŞEKKÜRLER
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focusone 8 yıl
yarin 70 euro ya aluyorum.. istedigim gibi cikar umarim
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DH Misafiri 8 yıl
bunu bu verdiğiniz linkten nasıl alabiliriz
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Recharged 8 yıl
Klavye nedense bende pek ilgi çekmiyor.Onun dışında tasarım güzel duruyor.
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DemirKipi 8 yıl
İyi iş çıkarmışlar. Ama Sony Ericsson'da pazarlama çok kötü. Şuan telefon satışlarında ilk 3'te olmalıydı bu kalite ile.
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Luc4sHood 8 yıl
Bunun qwerty klavyesiz versiyonu yani Xperia Mini'den bir haber yok mu acaba ?
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T3RR1BL3WH1SP3R 8 yıl
TÜRKKİYE YE NE ZAMAN GELCEĞİ HAKKKINDA BİLGİSİ OLAN VAR MI?
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Hirotaro 8 yıl
bu adamlar gerçekten telefon üretmeyi biliyor
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IceRulez 8 yıl
512 ramle kasıcak mı sanki ?
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ColDasHeLL 8 yıl
xperia arc a 1 gb -1 de ram kombinasyonu yapılsaydı o telefon kasmaz ve kullanımı ve şıklıgı çok güzel olurdu ah sony ah
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jakops. 8 yıl
gelse de alsak .
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