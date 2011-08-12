Sony Ericsson Xperia Mini Pro, İngiltere'de 239,99 Pound'dan satışa sunuldu

Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile kızaklı QWERTY klavye donanımını bir araya getiren modeli Xperia Mini Pro, İngiliz teknoloji meraklılarıyla sim kilitsiz olarak 239,99 Pound (~697 TL) fiyat etiketiyle buluştu. Xperia Mini Pro aynı zamanda T-Mobile tarafından 24 aylık sözleşme karşılığında ayda 25,54 Pound'a (~74 TL) bedavaya verilirken, Vodafone tercih edildiğinde 18 aylık sözleşme karşılığında ayda 26 Pound (~75 TL) ödenerek telefon bedavaya alınabiliyor.



1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden, 512 MB RAM'den ve Adreno 205 grafik biriminden güç alan Xperia Mini Pro, dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, 3.0-inç 320 x 480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.





http://www.se-store.co.uk/index.cfm?objectid=B41EFAA6-1372-3F50-72F30522952C54B0&navid=FED6334A-3005-8DAD-196C24245849FEBF&type=Contract&networktype=O2