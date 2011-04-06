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Sony Ericsson Xperia Neo için İngiltere'de geri sayım başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Xperia Neo için İngiltere'de şimdiden geri sayım başladı. Clove cephesinden gelen bilgilere göre 299 Pound (~488$) fiyattan ön sipariş alınan telefon için stoklara giriş tarihi olarak 19 Nisan tarihi işaret ediliyor.

Sony Ericsson Vivaz ile benzer tasarım çizgilerini paylaşan akıllı telefona bilindiği üzere 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 platformu ile Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 ''Gingerbread'' eşlik ediyor. Gümüş, lacivert ve bordo renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen telefon, bunlara ek olarak dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği, 3.7 inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), Timescape arayüzü, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, DLNA, Bluetooth 2.1, GPS, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera, HDMI portu ve 1500 mAh gibi özellikler sunuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Slm herkeze öncelikle, bi bilen yok mu tam cıkış tarihini ve tahmıni fiyatını.
Bu telefonu beklıyorum eger geçikirse ona göre HTC desire S alıcam.
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DH Misafiri 8 yıl
SE gerçekten bir hastalık T68i-T610i-S700i-K700i-K750i-W810i-N6500Slide-X10Mini-XperiaNeo placak inş:) bi kere nokia kullandım ama anca 1 ay sabredebildim:)
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Angelica 8 yıl

DH Misafiri
SE gerçekten bir hastalık T68i-T610i-S700i-K700i-K750i-W810i-N6500Slide-X10Mini-XperiaNeo placak inş:) bi kere nokia kullandım ama anca 1 ay sabredebildim:)

aynen oyle. Bu tutku diger markalarda olmuyor. Bkz: imzam
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zeal27 8 yıl
güzel bi alete benziyor
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ErsinBoz 8 yıl
bende 5800 kullanıyorum 1 senedir hiçte pişman olmadım flash desteği dışında hakkını verdi telefon tabiki bu telefonu görünce gözlerim kamaştı özellikleri görüntüsü tahmini i fiyatı ile aklımı çeldi ve beklemeye başlamıştım ki çıkış tarihi ertelenmiş diyolar
bence ilgi arttığı için fiyatınıda arttırcaklar gibi geliyo kendileri kaybeder beklicem acelem yok enfaz 900 enfazla 800-850den gelse 2. 5800 satış oranını yakalar bence
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inexo 8 yıl

ErsinBoz
bende 5800 kullanıyorum 1 senedir hiçte pişman olmadım flash desteği dışında hakkını verdi telefon tabiki bu telefonu görünce gözlerim kamaştı özellikleri görüntüsü tahmini i fiyatı ile aklımı çeldi ve beklemeye başlamıştım ki çıkış tarihi ertelenmiş diyolar
bence ilgi arttığı için fiyatınıda arttırcaklar gibi geliyo kendileri kaybeder beklicem acelem yok enfaz 900 enfazla 800-850den gelse 2. 5800 satış oranını yakalar bence

5800 kullananların yoğunlaştığı tek cihaz budur çünkü yok yok dediğimiz ve uçuk fiyatlı olmayan bu var. Iyi Kamera flaşli. Görüntülü görüşme. Android 2.3
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sharpie 8 yıl
kırmızı neo....estetik olarak gördüğüm en güzel telefon.mücevher gibi.
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KURSAD. 8 yıl
Sanki bu telefon 1 yada 2sene önce Forumda yine anasayfa haberi olarak verilmişti . yanlış mı hatırlıyorum.?
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GOLDFALCON 8 yıl
çok bekletmese bari...
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rumuzumdur 8 yıl
xperia neo nun qwerti klavyeli modeli Xperia PRO dan haber çıkmazsa ilk alacağım telefondur..
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tavernac1 8 yıl
dedikleri gibi inş. mayısta gelir kafayı yiyecem yoksa bi telefon alamadık gitti aylardır.
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MoDXxxx 8 yıl
Ya olurmu hiç o kadar ucuza, iyice bir bakın orada gri ile yazılan gerçek fiyat, vergiler dahil 358.80GBp.
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pandoras06 8 yıl
vergilerin bir kısmı yada tamamı mıydı emin değilim havaalnında geri alınabiliyor
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mstfckmk 8 yıl
bende bu telefonu bekliyorum. Ericsson t10 dan sonraki ikinci deneyim olacak inşallah :)
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xxxx1 8 yıl
Çok can yakar bu alet...acayip bişey Neo...hedefe kitlendik bekliyoruz bu cihazı... yine bizi mahvettin Sony Ericsson hastalık gibi bir şeysin bulaştınmı bırakmıyorsun...
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