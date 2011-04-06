Sony Ericsson Xperia Neo için İngiltere'de geri sayım başladı

Sony Ericsson'un Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Xperia Neo için İngiltere'de şimdiden geri sayım başladı. Clove cephesinden gelen bilgilere göre 299 Pound (~488$) fiyattan ön sipariş alınan telefon için stoklara giriş tarihi olarak 19 Nisan tarihi işaret ediliyor.

Sony Ericsson Vivaz ile benzer tasarım çizgilerini paylaşan akıllı telefona bilindiği üzere 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 platformu ile Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 ''Gingerbread'' eşlik ediyor. Gümüş, lacivert ve bordo renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen telefon, bunlara ek olarak dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği, 3.7 inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), Timescape arayüzü, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, DLNA, Bluetooth 2.1, GPS, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera, HDMI portu ve 1500 mAh gibi özellikler sunuyor.