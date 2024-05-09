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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy F55 5G'nin çıkış tarihi açıklandı

    Samsung, vegan deri arka tasarımlı yeni telefonu Galaxy F55'in çıkış tarihini resmi olarak açıkladı. Samsung Galaxy F55 5G modeli, ilk Hindistan'da satışa sunulacak.
    samsung galaxy f55 5g çıkış tarihi & fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu haftanın başlarında Galaxy F55 telefonun tanıtımını yaparak Hindistan’da satışa sunulacağını söylemişti. Ancak, telefonun çıkış tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmamıştı. Samsung, nihayet Galaxy F55 5G modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğini duyurdu ve cihazın fiyatına ilişkin bir ipucu verdi.

    Galaxy F55 5G, 17 Mayıs'ta çıkıyor

    Galaxy F55 5G, 17 Mayıs’ta Hindistan’da satışa çıkacak. Telefonun fiyatının “2X999 rupiden başlayacağı açıklandı. Bu da markanın Galaxy F55’i 29.999 rupi (yaklaşık 360 dolar) veya altında fiyatlandırılacağı anlamına geliyor. Telefonun 8GB RAM + 128GB ve 256GB depolama seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

    Galaxy F55 5G, vegan deriden arka kapağa sahip olacak. Samsung’un bu tasarımı Hindistan’da çıkacak orta sınıf telefonunda denemesi oldukça şaşırtıcı olmakla birlikte kullanıcıların Galaxy F55 5G’yi Galaxy M55 5G’den ayırt etmelerine de imkan sağlayacak.

    Galaxy F55’in Galaxy M55 modelinin biraz değiştirilmiş bir versiyonu olan Galaxy C55’in yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak gelmesi bekleniyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Galaxy F55'in Galaxy C55 ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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