Samsung Galaxy F55 5G'nin çıkış tarihi açıklandı

Galaxy F55 5G, 17 Mayıs'ta çıkıyor
Galaxy F55 5G, 17 Mayıs’ta Hindistan’da satışa çıkacak. Telefonun fiyatının “2X999 rupiden başlayacağı açıklandı. Bu da markanın Galaxy F55’i 29.999 rupi (yaklaşık 360 dolar) veya altında fiyatlandırılacağı anlamına geliyor. Telefonun 8GB RAM + 128GB ve 256GB depolama seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.
Galaxy F55 5G, vegan deriden arka kapağa sahip olacak. Samsung’un bu tasarımı Hindistan’da çıkacak orta sınıf telefonunda denemesi oldukça şaşırtıcı olmakla birlikte kullanıcıların Galaxy F55 5G’yi Galaxy M55 5G’den ayırt etmelerine de imkan sağlayacak.
Galaxy F55’in Galaxy M55 modelinin biraz değiştirilmiş bir versiyonu olan Galaxy C55’in yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak gelmesi bekleniyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Galaxy F55'in Galaxy C55 ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.