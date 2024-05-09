Tam Boyutta Gör Samsung, bu haftanın başlarında Galaxy F55 telefonun tanıtımını yaparak Hindistan’da satışa sunulacağını söylemişti. Ancak, telefonun çıkış tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmamıştı. Samsung, nihayet Galaxy F55 5G modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğini duyurdu ve cihazın fiyatına ilişkin bir ipucu verdi.

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Galaxy F55 5G, 17 Mayıs'ta çıkıyor

Galaxy F55 5G, 17 Mayıs’ta Hindistan’da satışa çıkacak. Telefonun fiyatının “2X999 rupiden başlayacağı açıklandı. Bu da markanın Galaxy F55’i 29.999 rupi (yaklaşık 360 dolar) veya altında fiyatlandırılacağı anlamına geliyor. Telefonun 8GB RAM + 128GB ve 256GB depolama seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy F55 5G, vegan deriden arka kapağa sahip olacak. Samsung’un bu tasarımı Hindistan’da çıkacak orta sınıf telefonunda denemesi oldukça şaşırtıcı olmakla birlikte kullanıcıların Galaxy F55 5G’yi Galaxy M55 5G’den ayırt etmelerine de imkan sağlayacak.

Galaxy F55’in Galaxy M55 modelinin biraz değiştirilmiş bir versiyonu olan Galaxy C55’in yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak gelmesi bekleniyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Galaxy F55'in Galaxy C55 ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy F55 5G'nin çıkış tarihi açıklandı