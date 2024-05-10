Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda gerçekleşen Let Loose etkinliğinde yeni M4 iPad Pro’yu tanıtırken “dünyanın en gelişmiş ekranı” ifadesini kullandı. iPad’in Ultra Retina XDR ekranı Apple’ın bu yılki tek ekran yeniliği olmayacak. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in ekran parlaklığının önceki Pro modellere kıyasla daha yüksek olacağı iddia ediliyor.

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iPhone 16 Pro'nun ekranı %20 daha parlak olacak

iPhone 16 Pro’nun tipik kullanımda (yani SDR içerikleri görüntülerken) 1200 nit tepe parlaklığa ulaşan ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından, iPhone 15 Pro’nun ekranı 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Yani %20 oranında bir artış olacak. Bu değer, HDR içerik görüntülenmediğinde, ekranın gündelik kullanımda ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Tabii ki Netflix ve başka platformlardan HDR içerikler tüketildiğinden HDR için ekranın ulaşabileceği maksimum parlaklık ta önemli. Ancak, HDR için iyileştirme beklenmiyor; iPhone 14 Pro ve 15 Pro gibi iPhone 16 Pro da 1600 nit maks. parlaklığa ulaşabilecek.

iPhone 16 serisinin daha büyük ekran, yeni yakalama düğmesi, A18 çip ve yapay zeka özellikleriyle sonbaharda gelmesi bekleniyor.

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Apple, iPhone 16 Pro ile ekran parlaklığını artırıyor