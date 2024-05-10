Apple, iPhone 16 Pro ile ekran parlaklığını artırıyor

iPhone 16 Pro'nun ekranı %20 daha parlak olacak
iPhone 16 Pro’nun tipik kullanımda (yani SDR içerikleri görüntülerken) 1200 nit tepe parlaklığa ulaşan ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından, iPhone 15 Pro’nun ekranı 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Yani %20 oranında bir artış olacak. Bu değer, HDR içerik görüntülenmediğinde, ekranın gündelik kullanımda ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Tabii ki Netflix ve başka platformlardan HDR içerikler tüketildiğinden HDR için ekranın ulaşabileceği maksimum parlaklık ta önemli. Ancak, HDR için iyileştirme beklenmiyor; iPhone 14 Pro ve 15 Pro gibi iPhone 16 Pro da 1600 nit maks. parlaklığa ulaşabilecek.
iPhone 16 serisinin daha büyük ekran, yeni yakalama düğmesi, A18 çip ve yapay zeka özellikleriyle sonbaharda gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.