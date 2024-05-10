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    Apple, iPhone 16 Pro ile ekran parlaklığını artırıyor

    M4 iPad Pro, Ultra Retina XDR ekranla geliyor ve bu, Apple'a göre dünyanın en gelişmiş ekranı. Ekrandaki iyileştirme yeni iPhone 16 Pro modellerinde de devam edecek.
    iphone 16 pro %20 daha parlak ekran Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda gerçekleşen Let Loose etkinliğinde yeni M4 iPad Pro’yu tanıtırken “dünyanın en gelişmiş ekranı” ifadesini kullandı. iPad’in Ultra Retina XDR ekranı Apple’ın bu yılki tek ekran yeniliği olmayacak. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in ekran parlaklığının önceki Pro modellere kıyasla daha yüksek olacağı iddia ediliyor.

    iPhone 16 Pro'nun ekranı %20 daha parlak olacak

    iPhone 16 Pro’nun tipik kullanımda (yani SDR içerikleri görüntülerken) 1200 nit tepe parlaklığa ulaşan ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından, iPhone 15 Pro’nun ekranı 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Yani %20 oranında bir artış olacak. Bu değer, HDR içerik görüntülenmediğinde, ekranın gündelik kullanımda ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Tabii ki Netflix ve başka platformlardan HDR içerikler tüketildiğinden HDR için ekranın ulaşabileceği maksimum parlaklık ta önemli. Ancak, HDR için iyileştirme beklenmiyor; iPhone 14 Pro ve 15 Pro gibi iPhone 16 Pro da 1600 nit maks. parlaklığa ulaşabilecek.

    iPhone 16 serisinin daha büyük ekran, yeni yakalama düğmesi, A18 çip ve yapay zeka özellikleriyle sonbaharda gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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