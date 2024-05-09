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    Anlık Bildirim

    Google, yeni özelliği sundu: Telefon kapalı olsa bile artık konumu bulunabiliyor

    Google'ın Cihazımı Bul özelliği artık çevrimdışı da çalışıyor. Telefon saatlerce kapalı olsa bile konumu bulunabilecek. İnternetsiz konum bulma ilk olarak Pixel 8 telefonlara sunuldu.
    google cihazımı bul pixel 8 telefon kapalıyken Tam Boyutta Gör
    Cihazımı Bul, artık telefon kapalı olsa veya pil bitmiş olsa bile konumunu bulmanıza yardımcı oluyor. Yeni özellik ilk olarak Google Pixel 8 ve 8 Pro modellerine sunuldu.

    Google Pixel 8 telefonlara geldi

    Pixel 8 kullanıcıları Cihazımı Bul ağını kurduktan sonra özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan bir bildirim aldıklarını söylüyor. Telefonun şarjı bitip kapandıktan sonra veya isteğe bağlı kapatıldıktan sonra birkaç saat konumunun takip edilebildiğini belirten bir mesaj. Bu özellik telefon çalındığında veya kısa süreliğine kaybolduğunda oldukça faydalı.

    Kullanıcıların bu özelliğin açık olduğundan emin olmaları için Cihazımı Bul ayarlarında “Yalnızca trafiğin yoğun olduğu alanlarda ağ ile” veya "Tüm alanlarda ağ ile" seçeneğinin seçili olması gerekiyor. İlki varsayılan olarak seçili. Google, ikinci seçeneğin kullanıcının kaybolan cihazını daha hızlı bulmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Trafiğin az olduğu alanları hedef alan bu özellik, aygıtın konumunu algılayan ve paylaşan tek cihaz sizin cihazınız olsa bile çalışıyor.

    Google, bu özellik için hangi sürümün yüklü olması gerektiği bilgisini paylaşmadı, yalnızca Nisan ayı itibarıyla kullanıma sunulmaya başlandığını belirtti. Yalnız bu özelliğin çalışması için -telefonun kapanmadan önce- Bluetooth ve konumun açık olması gerekiyor. Bu özelliğin Google’ın diğer OEM’lere ve çip üreticilerine sunmaya çalıştığı özel donanım sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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