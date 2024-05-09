Google, yeni özelliği sundu: Telefon kapalı olsa bile artık konumu bulunabiliyor

Google Pixel 8 telefonlara geldi
Pixel 8 kullanıcıları Cihazımı Bul ağını kurduktan sonra özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan bir bildirim aldıklarını söylüyor. Telefonun şarjı bitip kapandıktan sonra veya isteğe bağlı kapatıldıktan sonra birkaç saat konumunun takip edilebildiğini belirten bir mesaj. Bu özellik telefon çalındığında veya kısa süreliğine kaybolduğunda oldukça faydalı.
Kullanıcıların bu özelliğin açık olduğundan emin olmaları için Cihazımı Bul ayarlarında “Yalnızca trafiğin yoğun olduğu alanlarda ağ ile” veya "Tüm alanlarda ağ ile" seçeneğinin seçili olması gerekiyor. İlki varsayılan olarak seçili. Google, ikinci seçeneğin kullanıcının kaybolan cihazını daha hızlı bulmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Trafiğin az olduğu alanları hedef alan bu özellik, aygıtın konumunu algılayan ve paylaşan tek cihaz sizin cihazınız olsa bile çalışıyor.
Google, bu özellik için hangi sürümün yüklü olması gerektiği bilgisini paylaşmadı, yalnızca Nisan ayı itibarıyla kullanıma sunulmaya başlandığını belirtti. Yalnız bu özelliğin çalışması için -telefonun kapanmadan önce- Bluetooth ve konumun açık olması gerekiyor. Bu özelliğin Google’ın diğer OEM’lere ve çip üreticilerine sunmaya çalıştığı özel donanım sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.