Google, yeni özelliği sundu: Telefon kapalı olsa bile artık konumu bulunabiliyor

Tam Boyutta Gör Cihazımı Bul, artık telefon kapalı olsa veya pil bitmiş olsa bile konumunu bulmanıza yardımcı oluyor. Yeni özellik ilk olarak Google Pixel 8 ve 8 Pro modellerine sunuldu.

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Google Pixel 8 telefonlara geldi

Pixel 8 kullanıcıları Cihazımı Bul ağını kurduktan sonra özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan bir bildirim aldıklarını söylüyor. Telefonun şarjı bitip kapandıktan sonra veya isteğe bağlı kapatıldıktan sonra birkaç saat konumunun takip edilebildiğini belirten bir mesaj. Bu özellik telefon çalındığında veya kısa süreliğine kaybolduğunda oldukça faydalı.

Kullanıcıların bu özelliğin açık olduğundan emin olmaları için Cihazımı Bul ayarlarında “Yalnızca trafiğin yoğun olduğu alanlarda ağ ile” veya "Tüm alanlarda ağ ile" seçeneğinin seçili olması gerekiyor. İlki varsayılan olarak seçili. Google, ikinci seçeneğin kullanıcının kaybolan cihazını daha hızlı bulmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Trafiğin az olduğu alanları hedef alan bu özellik, aygıtın konumunu algılayan ve paylaşan tek cihaz sizin cihazınız olsa bile çalışıyor.

Google, bu özellik için hangi sürümün yüklü olması gerektiği bilgisini paylaşmadı, yalnızca Nisan ayı itibarıyla kullanıma sunulmaya başlandığını belirtti. Yalnız bu özelliğin çalışması için -telefonun kapanmadan önce- Bluetooth ve konumun açık olması gerekiyor. Bu özelliğin Google’ın diğer OEM’lere ve çip üreticilerine sunmaya çalıştığı özel donanım sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor.

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Google, yeni özelliği sundu: Telefon kapalıyken bulunabilecek