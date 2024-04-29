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    Anlık Bildirim

    İngiltere'de yasalaştı: 12345 şifresini kullanmak yasak!

    Tavsiyelere rağmen "12345", "admin" gibi şifreler günümüzde hâlâ sıkça kullanılıyor. İngiltere, yeni yasalar uyarınca bu zayıf parolalarla gelen cihazları yasaklayacak.
    12345 şifre ingiltere yasaklanacak Tam Boyutta Gör
    admin”, “123456789”, “1q2w3e4r”, “asdasd” gibi zayıf parolalarla gelen teknolojiler, tüm akıllı cihazların minimum güvenlik standartlarını karşılaması gerektiğini belirten yeni yasalar uyarınca İngiltere’de yasaklanacak.

    Cihaz üreticileri zayıf şifreleri değiştirmek zorunda!

    Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, tüketicileri hacklenme ve siber saldırılardan korumaya yönelik tedbirlerin Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi. Akıllı telefon, tablet, televizyon, akıllı ev sistemleri ve diğer cihazların üreticileri artık internete bağlı cihazları yasal olarak siber suçluların erişimine karşı korumak zorunda. Bu, cihazların varsayılan zayıf şifrelerinin artık daha güçlü parolalarla değişeceği anlamına geliyor.

    Markaların hatalar ve sorunların bildirilebilmesi için iletişim bilgilerini yayınlaması ve güvenlik güncellemelerinin tarihi konusunda da şeffaf olması gerekiyor.

    Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry’nin açıklamasına göre, tüketicilerin kişisel gizliliklerinin, verilerinin ve paralarının güvende olmasını sağlayacak yasalar dünyada bir ilk ve İngiltere'nin en güvenli internet ortamını sunan ülke konumunda olması için atılmış önemli bir adım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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