İngiltere'de yasalaştı: 12345 şifresini kullanmak yasak!

Tam Boyutta Gör “admin”, “123456789”, “1q2w3e4r”, “asdasd” gibi zayıf parolalarla gelen teknolojiler, tüm akıllı cihazların minimum güvenlik standartlarını karşılaması gerektiğini belirten yeni yasalar uyarınca İngiltere’de yasaklanacak.

2023’ün en yaygın şifreleri belli oldu: Türkiye de var! 5 ay önce eklendi

Cihaz üreticileri zayıf şifreleri değiştirmek zorunda!

Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, tüketicileri hacklenme ve siber saldırılardan korumaya yönelik tedbirlerin Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi. Akıllı telefon, tablet, televizyon, akıllı ev sistemleri ve diğer cihazların üreticileri artık internete bağlı cihazları yasal olarak siber suçluların erişimine karşı korumak zorunda. Bu, cihazların varsayılan zayıf şifrelerinin artık daha güçlü parolalarla değişeceği anlamına geliyor.

Markaların hatalar ve sorunların bildirilebilmesi için iletişim bilgilerini yayınlaması ve güvenlik güncellemelerinin tarihi konusunda da şeffaf olması gerekiyor.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry’nin açıklamasına göre, tüketicilerin kişisel gizliliklerinin, verilerinin ve paralarının güvende olmasını sağlayacak yasalar dünyada bir ilk ve İngiltere'nin en güvenli internet ortamını sunan ülke konumunda olması için atılmış önemli bir adım.

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