İngiltere'de yasalaştı: 12345 şifresini kullanmak yasak!

Cihaz üreticileri zayıf şifreleri değiştirmek zorunda!
Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, tüketicileri hacklenme ve siber saldırılardan korumaya yönelik tedbirlerin Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi. Akıllı telefon, tablet, televizyon, akıllı ev sistemleri ve diğer cihazların üreticileri artık internete bağlı cihazları yasal olarak siber suçluların erişimine karşı korumak zorunda. Bu, cihazların varsayılan zayıf şifrelerinin artık daha güçlü parolalarla değişeceği anlamına geliyor.
Markaların hatalar ve sorunların bildirilebilmesi için iletişim bilgilerini yayınlaması ve güvenlik güncellemelerinin tarihi konusunda da şeffaf olması gerekiyor.
Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry’nin açıklamasına göre, tüketicilerin kişisel gizliliklerinin, verilerinin ve paralarının güvende olmasını sağlayacak yasalar dünyada bir ilk ve İngiltere'nin en güvenli internet ortamını sunan ülke konumunda olması için atılmış önemli bir adım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.