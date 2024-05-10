Motorola, vegan deri tasarımlı kalemli telefonunu duyurdu

Tam Boyutta Gör Moto G Stylus 5G (2024), vegan deri kaplamalı ergonomik bir tasarıma sahip ve not almak, fotoğrafları düzenlemek vs. için yerleşik kaleme sahip. Yeni model, önceki nesle göre birkaç önemli ve büyük yükseltme ile geliyor. Daha fazla bellek var; 4 GB olan RAM 8 GB'a çıktı ve tabii ki yeni bir işlemciyle (Snapdragon 6 Gen 1) geliyor. Ayrıca kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkıyor.

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Moto G Stylus 5G (2024) neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Moto G Stylus 5G (2024), 6.7 inç, Full HD+ çözünürlük, 1200 nit’e kadar parlaklıki 120Hz yenileme hızı sunan pOLED ekrana sahip. Telefonun kalbinde Snapdragon 6 Gen 1 işlemci var. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile geliyor. MicroSD kart ile 2TB’a kadar ek alan elde edebiliyorsunuz. Telefonda Dolby Atmos ile ayarlanmış çift stereo hoparlör ve 30W hızlı şarj, 15W kablosuz şarjı destekleyen 5000mAh pil bulunuyor. Type-C bağlantı noktası (USB 2.0) mevcut. USB-C demişken 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Biyometrik güvenlik olarak, ekran içi parmak izi okuyucu var.

Moto G Stylus 5G (2024), çift arka kamera kurulumuna sahip. OIS’li 50 MP ana kameraya makro çekimler de yapabilen 13 MP ultra geniş kamera (120° FOV) eşlik ediyor. Önde de 32MP kamera mevcut. Ana kamera 60FPS'de (120FPS ağır çekim) FHD videolar çekebilirken, ön kamera vlog için bir sıralama özelliği olan ikili çekim modunu sunuyor.

Moto G Stylus 5G (2024) fiyatı

Moto G Stylus 5G (2024), Caramel Latte ve Scarlet Wave olarak adlandırılan iki renk seçeneğiyle geliyor. Yeni Moto G Stylus 5G modeli, 400 dolar fiyat etiketiyle 30 Mayıs'ta satışa çıkacak.

Moto G Stylus 5G (2024) özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, 2400x1080, 1200 nit, 120Hz, 2.5D kavisli pOLED

: 6.7 inç, 2400x1080, 1200 nit, 120Hz, 2.5D kavisli pOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 256 GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)

: 256 GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 50MP f/1.8, OIS + 13MP ultra geniş f/2.2

: 50MP f/1.8, OIS + 13MP ultra geniş f/2.2 Ön kamera : 32MP f/2.4

: 32MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 30w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj

: 5000 mAh, 30w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj İşletim sistemi : Android 14, My UX

: Android 14, My UX Boyut ve ağırlık: 162.56 x 74.75 x 8.29 mm, 190 g

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Moto G Stylus 5G (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı