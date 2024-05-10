Motorola, vegan deri tasarımlı kalemli telefonunu duyurdu

- Moto G Stylus 5G (2024) neler sunuyor?
- Moto G Stylus 5G (2024) fiyatı
- Moto G Stylus 5G (2024) özellikleri
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Moto G Stylus 5G (2024) neler sunuyor?
Moto G Stylus 5G (2024), çift arka kamera kurulumuna sahip. OIS’li 50 MP ana kameraya makro çekimler de yapabilen 13 MP ultra geniş kamera (120° FOV) eşlik ediyor. Önde de 32MP kamera mevcut. Ana kamera 60FPS'de (120FPS ağır çekim) FHD videolar çekebilirken, ön kamera vlog için bir sıralama özelliği olan ikili çekim modunu sunuyor.
Moto G Stylus 5G (2024) fiyatı
Moto G Stylus 5G (2024), Caramel Latte ve Scarlet Wave olarak adlandırılan iki renk seçeneğiyle geliyor. Yeni Moto G Stylus 5G modeli, 400 dolar fiyat etiketiyle 30 Mayıs'ta satışa çıkacak.
Moto G Stylus 5G (2024) özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 2400x1080, 1200 nit, 120Hz, 2.5D kavisli pOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 50MP f/1.8, OIS + 13MP ultra geniş f/2.2
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj
- İşletim sistemi: Android 14, My UX
- Boyut ve ağırlık: 162.56 x 74.75 x 8.29 mm, 190 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.