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    Motorola, vegan deri tasarımlı kalemli telefonunu duyurdu

    Motorola, orta sınıf G serisinin yeni üyesi G Stylus 5G (2024) modelini duyurdu. Vegan deri kaplamalı tasarıma sahip olan telefon, Galaxy S4 Ultra gibi yerleşik kalemle geliyor.
    Moto G Stylus 5G (2024) kalemli telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Moto G Stylus 5G (2024), vegan deri kaplamalı ergonomik bir tasarıma sahip ve not almak, fotoğrafları düzenlemek vs. için yerleşik kaleme sahip. Yeni model, önceki nesle göre birkaç önemli ve büyük yükseltme ile geliyor. Daha fazla bellek var; 4 GB olan RAM 8 GB'a çıktı ve tabii ki yeni bir işlemciyle (Snapdragon 6 Gen 1) geliyor. Ayrıca kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkıyor.

    Moto G Stylus 5G (2024) neler sunuyor?

    moto g stylus 5G (2024) özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Moto G Stylus 5G (2024), 6.7 inç, Full HD+ çözünürlük, 1200 nit’e kadar parlaklıki 120Hz yenileme hızı sunan pOLED ekrana sahip. Telefonun kalbinde Snapdragon 6 Gen 1 işlemci var. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile geliyor. MicroSD kart ile 2TB’a kadar ek alan elde edebiliyorsunuz. Telefonda Dolby Atmos ile ayarlanmış çift stereo hoparlör ve 30W hızlı şarj, 15W kablosuz şarjı destekleyen 5000mAh pil bulunuyor. Type-C bağlantı noktası (USB 2.0) mevcut. USB-C demişken 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Biyometrik güvenlik olarak, ekran içi parmak izi okuyucu var.

    Moto G Stylus 5G (2024), çift arka kamera kurulumuna sahip. OIS’li 50 MP ana kameraya makro çekimler de yapabilen 13 MP ultra geniş kamera (120° FOV) eşlik ediyor. Önde de 32MP kamera mevcut. Ana kamera 60FPS'de (120FPS ağır çekim) FHD videolar çekebilirken, ön kamera vlog için bir sıralama özelliği olan ikili çekim modunu sunuyor.

    Moto G Stylus 5G (2024) fiyatı

    Moto G Stylus 5G (2024), Caramel Latte ve Scarlet Wave olarak adlandırılan iki renk seçeneğiyle geliyor. Yeni Moto G Stylus 5G modeli, 400 dolar fiyat etiketiyle 30 Mayıs'ta satışa çıkacak.

    Moto G Stylus 5G (2024) özellikleri

    Moto G Stylus 5G (2024) teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 2400x1080, 1200 nit, 120Hz, 2.5D kavisli pOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256 GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8, OIS + 13MP ultra geniş f/2.2
    • Ön kamera: 32MP f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 14, My UX
    • Boyut ve ağırlık: 162.56 x 74.75 x 8.29 mm, 190 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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