Sony Ericsson Xperia Ray, ağustos ayında İngiltere sahillerine vurabilir

Sony Ericsson'un Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği Xperia Ray'in, firma yetkilileri tarafından 3. çeyrekte satışa sunulacağı belirtiliyordu ancak net bir tarih verilemiyordu. İngiltere'nin en büyük satış mağazalarından Carphone Warehouse'a göre Xperia Ray, İngiltere'ye ağustos ayına doğru gelebilir. Şu an için fiyat açıklanmamakla beraber ön siparişlerin yakında başlayacağını düşünmekteyiz.

Sony Ericsson Xperia Ray'in özelliklerini kısaca sıralayacak olursak 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan telefon; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA bağlantısına destek veren Ray, 3.3-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), Timescape arayüzü, 3.5 mm kulaklık girişi, 300 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.

