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Sony Ericsson Xperia Ray, ağustos ayında İngiltere sahillerine vurabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
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28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği Xperia Ray'in, firma yetkilileri tarafından 3. çeyrekte satışa sunulacağı belirtiliyordu ancak net bir tarih verilemiyordu. İngiltere'nin en büyük satış mağazalarından Carphone Warehouse'a göre Xperia Ray, İngiltere'ye ağustos ayına doğru gelebilir. Şu an için fiyat açıklanmamakla beraber ön siparişlerin yakında başlayacağını düşünmekteyiz.
Sony Ericsson Xperia Ray'in özelliklerini kısaca sıralayacak olursak 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan telefon; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA bağlantısına destek veren Ray, 3.3-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), Timescape arayüzü, 3.5 mm kulaklık girişi, 300 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.

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sahoron 8 yıl
Bu yorumumu hakaret olarak algılamayın. Bana göre donanımhaberi izleyip takip eden birisi telefon alacak ise haberlerden cok yorumlara bakar. Buna göre hareket edebilir. Bazı kişiler bir firmayı sevebilir mesela ben samsung galaxy serisine hayranım. Ama bu hayranlıgımı yorumlara dökersem yanlış yönlendirmiş olurum. Yunus arkadaşımız sonye hayran gibi vede acık acık sony mallarını övüyor. Bir de şu gercek sony ericson vivaz modelinden sonra artık hep aynı hatlara renklere sahip telefonlar cıkarıyor. Tamam görünüş az farklı olur oynama olur ama temel aynı. Birde birisi bana bir iyilik yapabilirmi? Şu tek cekirdekli sony telefonlarını sayamıyorum yardın edin :D
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slicer 8 yıl
Açıkçası ben telefonun tasarımını çok beğendim.Eğer yanılmıyorsam şimdiye kadar çıkan küçük ekranlı Android telefonların en güçlüsü bu. Alınası bir telefon gibi duruyor. Piyasaya çıksa da detaylı incelemelerine ulaşabilsek :)
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sahoron 8 yıl
yunus adlı arkadaşın yorumlarını okumaya gerek yok cünkü arkadaşın yorumları hep sony ericson sayfalarında övgülerle görüyoruz burdada arkadaş telefonları övecem diye ileri gidebiliyor. Bana kalırsa ufak oynamalarla hep aynı tasarımlar ve donanımda tek çekirdeklerin dahi gerisindeler. 320mb depolama nedir ya? Telefonlar yeni cıkıyorlar hala 512 mb ramla. 2010 lu Htc lerde dahi 768 mb ram var:S
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yunuss.10 8 yıl

sahoron

yunus adlı arkadaşın yorumlarını okumaya gerek yok cünkü arkadaşın yorumları hep sony ericson sayfalarında övgülerle görüyoruz burdada arkadaş telefonları övecem diye ileri gidebiliyor. Bana kalırsa ufak oynamalarla hep aynı tasarımlar ve donanımda tek çekirdeklerin dahi gerisindeler. 320mb depolama nedir ya? Telefonlar yeni cıkıyorlar hala 512 mb ramla. 2010 lu Htc lerde dahi 768 mb ram var:S


Nerde neyi övmüşüm gösterebilir misiniz acaba ?
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gurkan__252 8 yıl
sahoron

yunus adlı arkadaşın yorumlarını okumaya gerek yok cünkü arkadaşın yorumları hep sony ericson sayfalarında övgülerle görüyoruz burdada arkadaş telefonları övecem diye ileri gidebiliyor. Bana kalırsa ufak oynamalarla hep aynı tasarımlar ve donanımda tek çekirdeklerin dahi gerisindeler. 320mb depolama nedir ya? Telefonlar yeni cıkıyorlar hala 512 mb ramla. 2010 lu Htc lerde dahi 768 mb ram var:S


Yunus kısmı için hiç gülceğim yoktu. ilahi sen


Ama cidden artık kabak tadı vermeye başladı 2 günde bir yeni model. artık bi dur deme vakti geldi 2-3 model yapın adam akıllı yapın yav
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yunuss.10 8 yıl
Yapmayi dusunuyolar ama satamayiz diye cekiniyolar
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lazloo 8 yıl

yunuss.10

Yapmayi dusunuyolar ama satamayiz diye cekiniyolar


Öyledir kesin. :D
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séquestre 8 yıl
Biraz daha keskin hatlı olmuş..
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lazloo 8 yıl
Xperia Duo nerde kaldı Yunus? :D
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waspsich 8 yıl
Buraya da ağustosta gelir de alırız inş. :) Abi bide benzerlik için edilen laflara takıldım samsungla apple arasında var o kadar benzerlik bırakın da SE'de de olsun artık :D
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TheValoran 8 yıl
Arc ve X10 birbirinin aynısı mı?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Haklısın nerdeyse birebir aynı
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acmtncy 8 yıl
ekran küçük kalmış. xperiaların eski tasarımı daha iyidi bence.
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moon5 8 yıl
cihaz tasarım olarak iyi düşünülmüş ama üst bölümünde gereksiz bir boşluk var!..ekran panelini ortalayıp yukarda absurt bir boşluğa neden olmuşlar,yukarı tümleşik olarak çekebilirlerdi
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Pardus Linux 8 yıl
Sony Ericsson'da Nokia gibi olmaya başladı aynı donanıma sahip cihazlar çıkarıp duruyor, onun dışında tasarım oldukça güzel ama hep aynı tasarım en azından Nokia tasarımını değiştiriyor.Android olmasa işi yaş, SE'dan çift çekirdekli işlemciye daha yüksek RAM'e sahip cihazlar bekliyorum, şuandaki tek çekirdekli cihazları bile Galaxy S 2 fiyatıyla satılıyor çift çekirdek olsa ne olur bilmiyorum ama o zaman belki tek çekirdekli modelleri ucuzlar...
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TheValoran 8 yıl

Pardus Linux

Sony Ericsson'da Nokia gibi olmaya başladı aynı donanıma sahip cihazlar çıkarıp duruyor, onun dışında tasarım oldukça güzel ama hep aynı tasarım en azından Nokia tasarımını değiştiriyor.Android olmasa işi yaş, SE'dan çift çekirdekli işlemciye daha yüksek RAM'e sahip cihazlar bekliyorum, şuandaki tek çekirdekli cihazları bile Galaxy S 2 fiyatıyla satılıyor çift çekirdek olsa ne olur bilmiyorum ama o zaman belki tek çekirdekli modelleri ucuzlar...

Evet SE aynı donanıma sahip cihazlar çıkarıyor.
Ama donanıma bakarsak diğer orta seviye telefonlardan kat be kat daha güçlü.(CPU,kamera,ekran çözünürlüğü vs.)
Nokia da hep aynı donanımı kullanıyor fakat dandik Arm11 işlemci kullanıyor. X7 ve E6 buna bir örnek.
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yunuss.10 8 yıl

Pardus Linux

Sony Ericsson'da Nokia gibi olmaya başladı aynı donanıma sahip cihazlar çıkarıp duruyor, onun dışında tasarım oldukça güzel ama hep aynı tasarım en azından Nokia tasarımını değiştiriyor.Android olmasa işi yaş, SE'dan çift çekirdekli işlemciye daha yüksek RAM'e sahip cihazlar bekliyorum, şuandaki tek çekirdekli cihazları bile Galaxy S 2 fiyatıyla satılıyor çift çekirdek olsa ne olur bilmiyorum ama o zaman belki tek çekirdekli modelleri ucuzlar...


Aynı donanıma sahip ama hepsi orta segment için iddalı modeller , Aynı tasarım demişsin de gösterir misin bana aynı tasarıma sahip 2 Xperia ?

Çift çekirdekli telefonlar SE da elbet çıkartacak ama önce bi Arc satışlarından beklediğini alsın, yeni model çıkartırsa kim Arc alır ?
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theyapici 8 yıl
kabak tadı verdi artık xperia
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