Sony Ericsson Xperia Ray, ağustos ayında İngiltere sahillerine vurabilir

Haber Editörü
Sony Ericsson'un Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği Xperia Ray'in, firma yetkilileri tarafından 3. çeyrekte satışa sunulacağı belirtiliyordu ancak net bir tarih verilemiyordu. İngiltere'nin en büyük satış mağazalarından Carphone Warehouse'a göre Xperia Ray, İngiltere'ye ağustos ayına doğru gelebilir. Şu an için fiyat açıklanmamakla beraber ön siparişlerin yakında başlayacağını düşünmekteyiz.
Sony Ericsson Xperia Ray'in özelliklerini kısaca sıralayacak olursak 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan telefon; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA bağlantısına destek veren Ray, 3.3-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), Timescape arayüzü, 3.5 mm kulaklık girişi, 300 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.
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Nerde neyi övmüşüm gösterebilir misiniz acaba ?
Yunus kısmı için hiç gülceğim yoktu. ilahi sen
Ama cidden artık kabak tadı vermeye başladı 2 günde bir yeni model. artık bi dur deme vakti geldi 2-3 model yapın adam akıllı yapın yav
Öyledir kesin. :D
Haklısın nerdeyse birebir aynı
Evet SE aynı donanıma sahip cihazlar çıkarıyor.
Ama donanıma bakarsak diğer orta seviye telefonlardan kat be kat daha güçlü.(CPU,kamera,ekran çözünürlüğü vs.)
Nokia da hep aynı donanımı kullanıyor fakat dandik Arm11 işlemci kullanıyor. X7 ve E6 buna bir örnek.
Aynı donanıma sahip ama hepsi orta segment için iddalı modeller , Aynı tasarım demişsin de gösterir misin bana aynı tasarıma sahip 2 Xperia ?
Çift çekirdekli telefonlar SE da elbet çıkartacak ama önce bi Arc satışlarından beklediğini alsın, yeni model çıkartırsa kim Arc alır ?