Sony Ericsson Xperia Ray için İngiltere'de 349,99£'dan (562$) ön sipariş alınıyor

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Sony Ericsson'un, Singapur'da düzenlenen etkinlikte tanıttığı akıllı telefonu Xperia Ray'in, İngiltere pazarına ağustos ayından itibaren giriş yapacağının belirtilmesinin ardından, İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Play.com, 349,99 Pound'dan (~562$) ön sipariş almaya başladı. Xperia Ray'in tahmini stoklara giriş tarihi önceki verilen bilgileri destekler nitelikte: 15 Ağustos
Sony Ericsson Xperia Ray'in teknik özellikleri şu şekilde;
- Android 2.3
- Dört band GSM, HSPA desteği
- 1 GHz Qualcomm Snapdragon işlemci
- 512 MB RAM
- 3.3-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran
- Timescape arayüzü
- 3.5 mm jak girişi
- 300 MB'a kadar kullanıcı belleği + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- 8 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş
- 720p video kaydı
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
- GPS
- RDS desteği sunan FM radyo
- 1500 mAh batarya
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düşük inç daha kaliteli ekran ... herkes devasa ekranlı telefon kullanıcka diye bi şart varda bizmi bilmiyoruz yoksa ? kaçtane bayanın elinde dell streak gördün allah için bi yazsana merak ettim:) yada 1.65 boyunda bi gencin eline 4.3inçlik bi cihazın nasıl durucanı tahmin et:) herkes büyük cüsselere sahip olucak bdiye bi şart yok ha ufak tefe bişey olup minnacık cihaz kullansın demiyoz ama ergonomi söz konusu burada bunu anlaman çok zor olmamalı....
Biliyorum yunuss.10, demek istediğim şuydu, çok çabuk tasarlandı, çabucak resmiyet kazandı ve ön siparişe sunuldu. Bu bana ilginç geldi çok hızlı davrandı SE bu modelde
Biraz daha geç kalırsa satamaz çünkü
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Cep Telefonları, ingiltere