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Sony Ericsson Xperia Ray için İngiltere'de 349,99£'dan (562$) ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,8b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un, Singapur'da düzenlenen etkinlikte tanıttığı akıllı telefonu Xperia Ray'in, İngiltere pazarına ağustos ayından itibaren giriş yapacağının belirtilmesinin ardından, İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Play.com, 349,99 Pound'dan (~562$) ön sipariş almaya başladı. Xperia Ray'in tahmini stoklara giriş tarihi önceki verilen bilgileri destekler nitelikte: 15 Ağustos
Sony Ericsson Xperia Ray'in teknik özellikleri şu şekilde;
  • Android 2.3 
  • Dört band GSM, HSPA desteği
  • 1 GHz Qualcomm Snapdragon işlemci
  • 512 MB RAM
  • 3.3-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran
  • Timescape arayüzü
  • 3.5 mm jak girişi
  • 300 MB'a kadar kullanıcı belleği + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • 720p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth
  • GPS
  • RDS desteği sunan FM radyo
  • 1500 mAh batarya

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balomer 8 yıl en beğenilen
şimdi herşey RAYına oturuyo aferin sony ericsson
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General. 8 yıl
çok güzel bir cihaz gelsede hemen alsak kasıma kadar bekleyeceğiz mecburiyetten
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séquestre 8 yıl
Hadi bakalım..
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GOLDFALCON 8 yıl
fiyat biraz tuzlu ama cihazda güzel şimdi buraya gelene kadar fiyatı zaten düşer...
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DH Misafiri 8 yıl
350-450 dolar arası olsaydı çok iyi olurdu. 560 dolar şişirme olmuş
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waspsich 8 yıl
Neyleyim İngiltere'de ön siparişe verilmesini Türkiye'de ne zaman çıkıyo ne kadar olucak onu söylesin biri ??
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mavizaman 8 yıl
düşük inç, yüksek fiyat olmuş.
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m35 8 yıl

mavizaman

düşük inç, yüksek fiyat olmuş.


düşük inç daha kaliteli ekran ... herkes devasa ekranlı telefon kullanıcka diye bi şart varda bizmi bilmiyoruz yoksa ? kaçtane bayanın elinde dell streak gördün allah için bi yazsana merak ettim:) yada 1.65 boyunda bi gencin eline 4.3inçlik bi cihazın nasıl durucanı tahmin et:) herkes büyük cüsselere sahip olucak bdiye bi şart yok ha ufak tefe bişey olup minnacık cihaz kullansın demiyoz ama ergonomi söz konusu burada bunu anlaman çok zor olmamalı....
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alpa07 8 yıl
fiyat fazla gibi
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neXXen 8 yıl
yunuss.10
GurkanE Daha neo piyasaya çıkmamışken çok yeni olan ray ön siparişte. çok ilginçsin SE, mart ayından beri neo çıkacak da çıkacak...
Neo ve Pronun ertelenme sebebi tsunami idi

Biliyorum yunuss.10, demek istediğim şuydu, çok çabuk tasarlandı, çabucak resmiyet kazandı ve ön siparişe sunuldu. Bu bana ilginç geldi çok hızlı davrandı SE bu modelde
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yunuss.10 8 yıl

GurkanE

yunuss.10

GurkanE Daha neo piyasaya çıkmamışken çok yeni olan ray ön siparişte. çok ilginçsin SE, mart ayından beri neo çıkacak da çıkacak...
Neo ve Pronun ertelenme sebebi tsunami idi


Biliyorum yunuss.10, demek istediğim şuydu, çok çabuk tasarlandı, çabucak resmiyet kazandı ve ön siparişe sunuldu. Bu bana ilginç geldi çok hızlı davrandı SE bu modelde


Biraz daha geç kalırsa satamaz çünkü
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DH Misafiri 8 yıl
Umarım ülkemize uygun fiyattan gelir. Tasarımını beğendim.
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orjSin 8 yıl
fiyat yüksekmiş ama
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TheValoran 8 yıl
Fiyat fenaymış yalnız, ben vazgeçtim
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Kissed by Fire 8 yıl
Ön sipariş fiyatı diye yüksektir heralde. Neo'dan yüksek bir satış fiyatı biçmek saçmalık çünkü bu telefona?
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balomer 8 yıl
şimdi herşey RAYına oturuyo aferin sony ericsson
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