Sony FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom lensi duyuruldu

Fotoğrafçılık alanındaki dev isimlerden birisi olan Sony, tam kare lens yelpazesini genişletiyor. Seriye yeni eklenen E Mount tipindeki zoom lens; geniş açı ile orta telefoto aralığını bir araya getiriyor.

Önemli ayrıntılar

FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom adıyla duyurulan yeni lens yaygın olarak kullanılan 24 ila 105mm odak uzaklığı aralığını kapsıyor. Mevcut 24-105mm F4 standart zoomlu lenslere kıyasla en hafif tasarımı sunarak (663gr) çok yönlülüğü ve kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarıyor. Firmanın aynasız makineleri için geliştirilen lens ile birlikte bu sınıfta toplam 23 adet lens mevut hale geldi.

SEL24105G model numarasını alacak olan lens aynı zamanda hızlı, hassas ve sessiz otomatik odaklama yeteneklerine sahip olmasıyla da ayrı bir avantaj sunuyor.

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Lens içerisinde ikisi yüksek hassasiyetli AA (gelişmiş asferik) mercek olmak üzere, dört adet asferik lens elemanına sahip gelişmiş bir optik tasarım mevcut. Böylece tüm yakınlaştırma aralığı boyunca köşeden köşeye en iyi netlik sağlanırken diğer yandan da tüm odak uzaklıklarında bulanıklık veya arka plan bulanıklaştırma efekti üretilebiliyor.

Lenste ayrıca renk sapmasını minimize etmek ve en üst düzeyde çözünürlüğün yakalanmasını sağlamak üzere bahsi geçen asferik lens elemanları ile birlikte çalışan stratejik olarak konumlandırılmış üç adet ED (Ekstra Düşük Dağıtma) cam eleman da bulunuyor.

Diğer taraftan parlama ve gölgelenmeyi minimize etmek için orijinal Nano AR kaplaması, 38,1 cm’lik minimum odak uzaklığı, dahili optik görüntü sabitleme, hareketli nesnelere yönelik DDSSM (Doğrudan Sürücülü SSM) sistemi, flor kaplama gibi özellikler de mevcut. Lens 1300$ fiyat etiketine sahip.