Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom lensi duyuruldu

Sony’nin tam kare aynasız dijital fotoğraf makinelerine yönelik olarak geliştirdiği E Mount tipindeki FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom adlı lensi duyuruldu.
1 yıl
1,4b
1
7
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık alanındaki dev isimlerden birisi olan Sony, tam kare lens yelpazesini genişletiyor. Seriye yeni eklenen E Mount tipindeki zoom lens; geniş açı ile orta telefoto aralığını bir araya getiriyor.

Önemli ayrıntılar

FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom adıyla duyurulan yeni lens yaygın olarak kullanılan 24 ila 105mm odak uzaklığı aralığını kapsıyor. Mevcut 24-105mm F4 standart zoomlu lenslere kıyasla en hafif tasarımı sunarak (663gr) çok yönlülüğü ve kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarıyor. Firmanın aynasız makineleri için geliştirilen lens ile birlikte bu sınıfta toplam 23 adet lens mevut hale geldi.

SEL24105G model numarasını alacak olan lens aynı zamanda hızlı, hassas ve sessiz otomatik odaklama yeteneklerine sahip olmasıyla da ayrı bir avantaj sunuyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone X’in başarısı Google’a ek maliyet demek"

Lens içerisinde ikisi yüksek hassasiyetli AA (gelişmiş asferik) mercek olmak üzere, dört adet asferik lens elemanına sahip gelişmiş bir optik tasarım mevcut. Böylece tüm yakınlaştırma aralığı boyunca köşeden köşeye en iyi netlik sağlanırken diğer yandan da tüm odak uzaklıklarında bulanıklık veya arka plan bulanıklaştırma efekti üretilebiliyor.

Lenste ayrıca renk sapmasını minimize etmek ve en üst düzeyde çözünürlüğün yakalanmasını sağlamak üzere bahsi geçen asferik lens elemanları ile birlikte çalışan stratejik olarak konumlandırılmış üç adet ED (Ekstra Düşük Dağıtma) cam eleman da bulunuyor.

Diğer taraftan parlama ve gölgelenmeyi minimize etmek için orijinal Nano AR kaplaması, 38,1 cm’lik minimum odak uzaklığı, dahili optik görüntü sabitleme, hareketli nesnelere yönelik DDSSM (Doğrudan Sürücülü SSM) sistemi, flor kaplama gibi özellikler de mevcut. Lens 1300$ fiyat etiketine sahip. 

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 1 yıl
sony lensleri kaliteli oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 1 yıl
canon 24-105mm f4 yeni L serisiyle karşılaştırsınlar eskisiyle işimiz yok zaten...
f/P hangisi olursa onu alma taraftarıyım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 1 yıl
Sony aynasız serisinde çıkarttığı lensler gerçekten kaliteli oluyor.
Umarım bu da iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 1 yıl
Canon 24 105mm f4 mutlaka kıyaslamasını bekliyorum...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 1 yıl aspirin_00
Canon 24-105mm f/4, hem eski L modeli hem de yeni L olmayan modeli son derece sıradan performansa sahip lensler. Bu yüzden G serisi her türlü daha iyi olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowmexo 1 yıl
Yıllarca Sony makinalar kullandım. Hepsine hayranım ama lensler gerçekten çok pahalı arkadaş. İliğimiz kurudu artık. 18-105 f4 crop lens zamanında çok iyiydi özellikle video çeken arkadaşlar için harika bir seçenekti ama biraz ağır oluyordu. Bu lensin de kalite testlerini görmek lazım almadan önce. Çünkü Sony Body ler çok iyi ama kaliteli lens istediğimiz zaman Zeiss gibi alternatiflere yönelmek zorunda kalıyoruz. Daha çok fazla lens seçeneği olması lazım. Nikon'un, Canon'un pazar payı kaybettiği bu dönemleri iyi değerlendirmesi gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 1 yıl shadowmexo
Merhaba, 18-105 F4 lensi kullandınızmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor 1 yıl Kritik WPA2 açığını kapatan macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi çıktı 1 yıl Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri Türkiye'ye geliyor 1 yıl Nvidia'nın yeni yapay zekası, sahte insan görüntüleri oluşturuyor 1 yıl Türkiye fiyatının altına satın alabileceğiniz 7 bilgisayar bileşeni 1 yıl Google Fast Pair özelliği tüm Android cihazlara geliyor 1 yıl Yerli otomobil için Vestel, Karsan ve Anadolu Isuzu iddiaları 1 yıl Rus kaynaklı reklamlardan 126 milyon ABD’li Facebook kullanıcısı etkilendi 1 yıl iOS Fotoğraflar uygulaması sütyen barındıran fotoğrafları otomatik grupluyor 1 yıl Sony FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens gelecek yıl piyasaya çıkacak 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti hız aşırtılabiliyor 1 yıl TP-Link'in yeni telefonu amiral gemilerine meydan okuyor 1 yıl İptal edilen House of Cards spin-off dizileri ile geri dönebilir 1 yıl Hyundai Mobis dünyanın ilk sunroof hava yastığını geliştirdi 1 yıl Sony'nin mobil dışındaki tüm bölümleri son çeyreği kârla kapattı 1 yıl Dünyanın en büyük borsa operatörü bitcoin vadeli işlemleri başlatıyor 1 yıl iOS 11.1 yayınlandı! İşte iOS 11.1 ile gelen yenilikler: 1 yıl Samsung'un internet tarayıcısı artık tüm Android cihazlar için indirilebilecek 1 yıl Yeni nesil parçacık hızlandırıcı kanser tedavisinde devrim yaratabilir 1 yıl HTC U11 Plus şeffaf renk seçeneğiyle gelebilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom lensi duyuruldu Sonraki Asus GTX1070Ti Strix'in kutusunu açtık, önemli detaylar var! 1 yıl Razer telefonu 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak 1 yıl Sony, PSN güvenliğini blockchain ile sağlayabilir 1 yıl Skoda Karoq, 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye geliyor 1 yıl Samsung da Apple Genius Bar gibi servis merkezleri kuracak 1 yıl En ucuz Nokia akıllı telefonu duyuruldu 1 yıl F-16'dan dört kat daha etkili F-35’ler 2018’de Türkiye’de 1 yıl Bakanlık, e-ticaret yapan siteleri izleyecek 1 yıl Samsung rekor kâr ve 3 yeni CEO duyurusu yaptı 1 yıl Yerli otomobil söylentileri Karsan hisselerini uçurdu 1 yıl Apple 2018'de çıkaracağı iPhone ve iPad'lerde Qualcomm bileşenleri kullanmayabilir 1 yıl Assassin's Creed Origins’deki Denuvo koruması işlemciyi yüzde 100 seviyesinde kullanıyor 1 yıl ABD’de büyük şirketlerin adını kullanarak dolandırıcılık yapan teknoloji firmalarına ceza yağdı 1 yıl iOS 11.2'nin ilk Beta sürümü yayınlandı: iOS kullanıcılarını neler bekliyor? 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 fiyatında indirim 1 yıl İnsan için ''en mükemmel'' sıcaklığı ayarlayan kıyafet teknolojisi 1 yıl Carne y Arena, Oscar kazanan ilk VR filmi oldu 1 yıl Paris Games Week 2017'de yayınlanan tüm oyun fragmanları 1 yıl Qualcomm Türkiye genel müdürlüğüne Gökhan Güleç atandı 1 yıl F1 2017 oyunu Linux'a geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim