Sony FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens gelecek yıl piyasaya çıkacak

Sony’nin beğeni toplayan amiral gemisi G Master serisi lenslerinin merakla beklenen yeni üyesi FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens için müjde geldi. Çalışmalara başlayan Sony, lensi gelecek yıla yetiştirmeyi planlıyor.

Yeni lens neler sunuyor?

G Master serisinin yüksek çözünürlük ve etkileyici bulanıklık efekti özelliklerini miras alacak olan yeni tam kare lens 400mm odak uzaklığına sahip. Ayrıca F2.8 geniş diyafram açıklığı sunuyor. Yeni lens, yüksek görüntü kalitesi arayan tüm profesyonel spor, haber ve vahşi yaşam fotoğrafçılarına daha iyi bir deneyim vadediyor.

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Sony’nin APS-C sensör barındıran bir profesyonel kamerasıyla örneğin Sony Alpha A6500 ile kullandığınızda 35mm türünde 600mm odak uzaklığı verebiliyor. E Mount uyumlu olan FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens, 2018 yılı yaz aylarında piyasaya çıkacak. Lens ile ilgili detaylı bilgilerin ise önümüzdeki aylarda açıklanacağı belirtildi.