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Sony FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens gelecek yıl piyasaya çıkacak

Fotoğrafçılık profesyonellerinin merakla beklediği Sony'nin G Master serisi FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens gelecek yıl yaz aylarında piyasada olacak.
1 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin beğeni toplayan amiral gemisi G Master serisi lenslerinin merakla beklenen yeni üyesi FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens için müjde geldi. Çalışmalara başlayan Sony, lensi gelecek yıla yetiştirmeyi planlıyor.

Yeni lens neler sunuyor?

G Master serisinin yüksek çözünürlük ve etkileyici bulanıklık efekti özelliklerini miras alacak olan yeni tam kare lens 400mm odak uzaklığına sahip. Ayrıca F2.8 geniş diyafram açıklığı sunuyor. Yeni lens, yüksek görüntü kalitesi arayan tüm profesyonel spor, haber ve vahşi yaşam fotoğrafçılarına daha iyi bir deneyim vadediyor.

Ayrıca Bkz. "Sony FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom lensi duyuruldu"

Sony’nin APS-C sensör barındıran bir profesyonel kamerasıyla örneğin Sony Alpha A6500 ile kullandığınızda 35mm türünde 600mm odak uzaklığı verebiliyor. E Mount uyumlu olan FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens, 2018 yılı yaz aylarında piyasaya çıkacak. Lens ile ilgili detaylı bilgilerin ise önümüzdeki aylarda açıklanacağı belirtildi. 

 

https://www.ephotozine.com/article/sony-fe-400mm-f-2-8-g-master-oss-telephoto-development-announced-31563 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Father Torque 1 yıl
Ben de habere kanıp hemen Hayyam'a doğru yola çıkmıştım, halbuki lens daha çıkmamış, hatta ohannes diyerek ekliyorum ki "çalışmalara dha yeni başlamışlar". Seneye çıkacak lensin neden duyurusu yapılır anlamadım, Sony'de de böylesi garip bir durum var (özellikle cep telefonlarında) yahu ürünü çıkar öyle tanıt, sen ürünü çıkaran kadar zaten eskimiş oluyor.
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Glorfindel1907 1 yıl
Ancak bakarız alacak alım gücü yok hobi fotoğrafçılarının bir çoğu için
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savasserter 1 yıl
Lense gövde takmak bu olsa gerek
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