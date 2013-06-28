Sony Honami, 4 Temmuz tarihine tanıtılabilir





Sony'nin kamera odaklı yeni akıllı teleonu Honami/i1 modeli ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir görsel internete sızmasın. Son günlerde birbirini teyit eder nitelikte görseller geliyor. Ancak bazı dikkatli gözler modelin lansmanı ile de ayrıntılar yakalamış durumda.





Dün yayınlanan birkaç yeni görsel ile birlikte modelin neye benzeyeceği de az çok belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sony'nin Paris'te 4 Temmuz tarihinde düzenleyeceği lansman görselinde de gizemli bir modelin yan profilden görünümü kullanılmıştı. Bu modelin yan kısmında atanmış bir kamera butonu ve bazı boş alanlar göze çarpıyordu.





Davetiye ve sızan görseller karşılaştırıldığında aslında atanmış buton ve boşlukların birbiri ile tam olarak benzediği görülüyor. Bazı kaynaklar geçmiş dönemde de bu davetiyenin Honami için olduğunu ısrarla belirtmişlerdi. Bu açıdan bakıldığında iddiaların biraz daha kuvvetlendiği görülüyor.





Honami modelinin tahmin edilen özellikleri ise 5 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, BIONZ görüntü işlemcili 20MP çözünürlükte arka kamera, 2.2MP çözünürlükte ön kamera, çıkarılamayan batarya, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, suya ve toza dayanıklılık şeklinde sıralanıyor.





Modelin ilk olarak Japon NTT DoCoMo operatörü ile satışa sunulacağı ve sonrasında uluslararası pazara çıkacağı belirtiliyor.

http://www.androidauthority.com/rumor-sony-honami-paris-july-4-236574/