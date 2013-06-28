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Sony Honami, 4 Temmuz tarihine tanıtılabilir

5 yıl
1,9b
1
83
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Honami, 4 Temmuz tarihine tanıtılabilir

Sony'nin kamera odaklı yeni akıllı teleonu Honami/i1 modeli ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir görsel internete sızmasın. Son günlerde birbirini teyit eder nitelikte görseller geliyor. Ancak bazı dikkatli gözler modelin lansmanı ile de ayrıntılar yakalamış durumda.

Dün yayınlanan birkaç yeni görsel ile birlikte modelin neye benzeyeceği de az çok belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sony'nin Paris'te 4 Temmuz tarihinde düzenleyeceği lansman görselinde de gizemli bir modelin yan profilden görünümü kullanılmıştı. Bu modelin yan kısmında atanmış bir kamera butonu ve bazı boş alanlar göze çarpıyordu. 

Davetiye ve sızan görseller karşılaştırıldığında aslında atanmış buton ve boşlukların birbiri ile tam olarak benzediği görülüyor. Bazı kaynaklar geçmiş dönemde de bu davetiyenin Honami için olduğunu ısrarla belirtmişlerdi. Bu açıdan bakıldığında iddiaların biraz daha kuvvetlendiği görülüyor.

Honami modelinin tahmin edilen özellikleri ise 5 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, BIONZ görüntü işlemcili 20MP çözünürlükte arka kamera, 2.2MP çözünürlükte ön kamera, çıkarılamayan batarya, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, suya ve toza dayanıklılık şeklinde sıralanıyor.

Modelin ilk olarak Japon NTT DoCoMo operatörü ile satışa sunulacağı ve sonrasında uluslararası pazara çıkacağı belirtiliyor.

http://www.androidauthority.com/rumor-sony-honami-paris-july-4-236574/ Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Honami modelinin tahmin edilen özellikleri ise 5 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, BIONZ görüntü işlemcili 20MP çözünürlükte arka kamera, 2.2MP çözünürlükte ön kamera, çıkarılamayan batarya, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, suya ve toza dayanıklılık şeklinde sıralanıyor.


Lan
Honami modelinin tahmin edilen özellikleri ise5 inçlikFull HDTriluminousdestekli ekran, BIONZ görüntü işlemcili20MP çözünürlükte
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2 Yanıt Yanıtla +29
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DH Misafiri 5 yıl
SONY bunu hep yapıyor.Neden SONY kullananlar başka cihaz kullanamıyor.?Çünkü insanı kendine hayran bırakan tasarımı ve olağanüstü premium hissi bir tek ve sadece SONY de var.Diğer muhteşem özellikleri ise gerçek SONY kullanıcıları için hep 2.plandadır.Kalite,tasarım,güven,zeka = SONY .
SONY bunu hep yapıyor.Neden SONY kullananlar başka cihaz kullanamıyor.?Çünkü insanı kendine hayran bırakan tasarımı ve olağanüstü premium hissi bir tek ve sadec...
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Tuzlu Çubuk 5 yıl
s4 zoom + s4 active + s4 s800 olmus bu telofon
sony bir sürü boş model çıkarmaktansa hepsini bir modelde topluyor. gerçekten çok güzel bir telefon olmuş çıkınca almayı düşünüyorum
s4 zoom + s4 active + s4 s800 olmus bu telofonsony bir sürü boş model çıkarmaktansa hepsini bir modelde topluyor. gerçekten çok güzel bir telefon olmuş çık...
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General. 5 yıl
Nerde kaldı bu Honami tanıtılmadımı yaw
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
çıkmasını bekliyordum fakat çıkmadı hala amaaaan niye umrumdaki nasıl olsa ülkemizde 2500 dan aşağı olmaz diyesim var :(
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blackks66 5 yıl
Hocam 9:30 derken aksam saatinden bahsediliyorsa bizim saate göre 22:30 olur ama hala ses seda yok hicbir sitede de en ufak bir sey goremedim herkes sus pus oldu..
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Technotronic 5 yıl
Birçok kişi merakla bekliyor tanıtılmasını ,umarım bugün tanıtılır
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By40bir 5 yıl
Honami tanıtılmıyorsa bile birisi açıklayamazmı, 4 Temmuz'da bir etkinlik düzenlendi ve neler oldu? Bu kadar teknoloji sitesinde hiç mi teknoloji yokta bir haber alamıyorlar. copy paste haberciliği herkes yapar...
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Krone 5 yıl
Evet bugün iddia ya göre tanıtılması lazım
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..scream.. 5 yıl
bekliyoruz ama hala bir gelişme yok...
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
2499 dan gİrer ülkemİze
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By40bir 5 yıl
Varmı gelen giden ?
S4 tanıtılırken neredeyse büyük televizyon kanalları canlı yayındaydılar, bunda mobil haber sitelerinde dahi gelişme yok
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goro1982 5 yıl
bu sitede 130 mm uzunluk demiş doğrumudur umarım daha Z gibi uzun olmaz.
versus.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
iyi telefon resim.donanhttp/...
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serhdemir 5 yıl
Donanıma diyecek laf yok,ama kapasitif tuşlarla ekrandan çalmasa,alttan üsten boşuklarla kasayı gereksiz büyütmese harika olur
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Ciginix 5 yıl
bitlikarınca
Tasarımı kötü.

Taşlarlar mazallah
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By40bir 5 yıl
Bazı sitelerde 5.3" veya 5.5" olarak gelebilir deniliyor. Umarım 5" 'i geçmeyen bir ekranı olur ama 3 cihazlı bir resim verilmiş ve Z Ultra ile ZL arası bir boyuta sahipti
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ByKodhan 5 yıl Ciginix
Ciginix

bitlikarınca

Tasarımı kötü.


Taşlarlar mazallah

cidden kötü ha.
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WmGMD 5 yıl
Teknosanın fiyatını veriyorum size 2599
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