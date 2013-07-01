Sony Honami 4K video çekebilecek

Bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonları arasına ismini yazdıran Sony Honami veya Xperia i1 modeli ile ilgili basın afişlerinin ardından yeni bilgiler ve arayüz görselleri de internete sızdırıldı.





Kaynaklar, model ile ilgili yeni bilgilere sistem dosyaları sayesinde ulaşmış. Modelin Snapdragon 800 işlemci, 20MP çözünürlükte kamera, BIONZ görüntü işlemcisi, 2GB RAM, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh batarya gibi özelliklere sahip olacağı bir süredir dile getiriliyordu.





Yeni bilgilerde ise kamera konusunda önemli bir özellik olduğu belirtiliyor. O da süper çözünürlük algoritması ile 4000x2000 yani 4K çözünürlükte video kaydı yapabilmesi. Bu açıdan Xperia i1, Galaxy S4 Zoom ve tahminlere göre 41MP kameralı Lumia 1020 modelinden de ileride bir konuma yerleşmiş olacak. Hatta akıllı telefon pazarı için bir ilk olarak da değerlendirebiliriz. Kamera 20MP çözünürlükte fotoğraf çekebilirken, 12800'e kadar ISO değerine sahip ve Steadyshot modu da bulunuyor.





Ayrıca tek deklanşörde artarda birkaç kare seçerek pozun öncesi ve sonrasına gidebilen Timeshift özelliği, artırılmış gerçeklik uygulaması, fonksiyonları tam olarak bilinmeyen Bokeh, Info-eye, Manual, Socialcast ve Effect uygulamaları ile kamera daha da zenginleştirilmiş.





Arayüzde önemli değişikliklere giden Sony, ana ekran uygulamasını güncellerken, yeni bir uygulama menüsü, yeni Walkman uygulaması, belirli uygulamaları aynı ekranda çalıştırabilen Small Apps, yeni bir klavye uygulaması, Music Unlimited entegrasyonu, yeni mesajlaşma uygulaması gibi yeniliklere imza atmış. Modelin 4 Temmuz’da Paris etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.xperiablog.net/2013/06/30/sony-honami-system-dump-reveals-new-ui-and-imaging-specs-20mp-camera-4k-video/