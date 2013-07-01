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Sony Honami 4K video çekebilecek

5 yıl
2,3b
1
143
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Honami 4K video çekebilecek
Bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonları arasına ismini yazdıran Sony Honami veya Xperia i1 modeli ile ilgili basın afişlerinin ardından yeni bilgiler ve arayüz görselleri de internete sızdırıldı.

Kaynaklar, model ile ilgili yeni bilgilere sistem dosyaları sayesinde ulaşmış. Modelin Snapdragon 800 işlemci, 20MP çözünürlükte kamera, BIONZ görüntü işlemcisi, 2GB RAM, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh batarya gibi özelliklere sahip olacağı bir süredir dile getiriliyordu.

Yeni bilgilerde ise kamera konusunda önemli bir özellik olduğu belirtiliyor. O da süper çözünürlük algoritması ile 4000x2000 yani 4K çözünürlükte video kaydı yapabilmesi. Bu açıdan Xperia i1, Galaxy S4 Zoom ve tahminlere göre 41MP kameralı Lumia 1020 modelinden de ileride bir konuma yerleşmiş olacak. Hatta akıllı telefon pazarı için bir ilk olarak da değerlendirebiliriz. Kamera 20MP çözünürlükte fotoğraf çekebilirken, 12800'e kadar ISO değerine sahip ve Steadyshot modu da bulunuyor.

Ayrıca tek deklanşörde artarda birkaç kare seçerek pozun öncesi ve sonrasına gidebilen Timeshift özelliği, artırılmış gerçeklik uygulaması, fonksiyonları tam olarak bilinmeyen Bokeh, Info-eye, Manual, Socialcast ve Effect uygulamaları ile kamera daha da zenginleştirilmiş.

Arayüzde önemli değişikliklere giden Sony, ana ekran uygulamasını güncellerken, yeni bir uygulama menüsü, yeni Walkman uygulaması, belirli uygulamaları aynı ekranda çalıştırabilen Small Apps, yeni bir klavye uygulaması, Music Unlimited entegrasyonu, yeni mesajlaşma uygulaması gibi yeniliklere imza atmış. Modelin 4 Temmuz’da Paris etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.xperiablog.net/2013/06/30/sony-honami-system-dump-reveals-new-ui-and-imaging-specs-20mp-camera-4k-video/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Sony neredeyse bütün şirketlerden daha yenilikçi olmaya başladı.
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iboocum 5 yıl
4k video çekicez de nerde izliycez :D
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Avorlair 5 yıl
inşallah şu plastik beyinlilere iyi bir ders verir de telefon nasıl yapılır görür millet
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
brk-bjk
sözde s4 3D video çekecek yüksek kaliteli aliminyum kasa olarak çıkacak;ip5 parmak iziyle açılacak,5inc ekaranı olacak,bambaşka bir dış görümü olacak,4 çekirdekli işlemcisi olcaktı.ama nerde.Sony den de ben 4k beklemiyorum açıkçası ama eğer böyle bir donanıma ve kameraya sahip bir telefon çıkaracaksa tam bir devrim olur ve de yüksek meblağdan satar 3bin gibi iphone un telefon fiyatlarını 4 yıl önce nasıl bir anda 2bin 500 seviyesinin yukarısına çektiğini unutmayın o zamanlar en pahalı telefon n95 ti ve 1500 liraydı

Sony eğitim verirken 4k özelliğini anlatıyor ;) static.xperiablog.net/...
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DH Misafiri 5 yıl
Bugüne kadar samsung cuydum ama s4 yaptıklarını gördükten sonra doğru yolun SONY olduğunu anladım şu tel çıksa da aşsam diyorum
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brk-bjk 5 yıl
sözde s4 3D video çekecek yüksek kaliteli aliminyum kasa olarak çıkacak;ip5 parmak iziyle açılacak,5inc ekaranı olacak,bambaşka bir dış görümü olacak,4 çekirdekli işlemcisi olcaktı.ama nerde.Sony den de ben 4k beklemiyorum açıkçası ama eğer böyle bir donanıma ve kameraya sahip bir telefon çıkaracaksa tam bir devrim olur ve de yüksek meblağdan satar 3bin gibi iphone un telefon fiyatlarını 4 yıl önce nasıl bir anda 2bin 500 seviyesinin yukarısına çektiğini unutmayın o zamanlar en pahalı telefon n95 ti ve 1500 liraydı
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Akay KLC 5 yıl
Klavyesi cok guzelmis
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okan_cehapelioglu 5 yıl
90'ların çocukluğumuzun efsanesi geri döndü
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DH Misafiri 5 yıl
Hani bugun tanıtilıyordu hala bekliyoruz
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islamx 5 yıl
hala bekliyoruz şu gizemli tlfnu
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kakubo 5 yıl
Samsung yeni bir galaxy s4 duyurdu. Galaxy S4k :)
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r4deon 5 yıl
abisi galaksi es5 te de olacak o 4ka vidyo :D
o zaman samsung yaparsa waaaow supersin samsung sony yaparsa
gereksiz ...
not: imla samsungculara ozeldir :))
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YusufSanalan 5 yıl
türkiyeye ne zaman gelir acaba
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