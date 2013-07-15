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Sony Honami/Xperia i1 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor : Daha küçük sensör

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Honami/Xperia i1 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor : Daha küçük sensör

Sony'nin tanıtılma beklentisi Eylül ayına kalan kamera odaklı yeni akıllı telefonu Honami / Xperia i1 ile ilgili farklı kaynaklardan detaylar gelmeye devam ediyor.

Galaxy S4 Zoom ve Lumia 1020 modellerinin karşısına çıkacak olan Xpria i1 modeli, 20MP çözünürlükte bir kamera sensörü sunacak olmasına rağmen, Sony'nin görüntüleme alanındaki engin tecrübesi sayesinde rakiplerinden yer yer daha iyi özellikler barındırabilecek.

Yeni gelen bilgilere göre Xperia i1 modeli 143mm uzunluk, 71mm genişlik ve 9.9mm kalınlık sunacak. Xperia Z modelinin ölçüleri ise 139 x 71 x 7.9 mm şeklindeydi. 

Modelin alt yüzeyinde ızgara şeklinde hoparlör kapakları bulunacak. 20MP çözünürlükteki sensör ise f/2.0 diyafram aralığına ve 5mm odak uzaklığına sahip olacak. Çekilen görsellerin standart çözünürlüğü 5248 x 3936 piksel iken, ISO değeri ise 1600'e kadar çıkabilecek. Ancak Xenon flaşın olmayabileceği belirtiliyor.

Daha önce modelin sensör boyutunun Lumia 1020 ile yakın ölçülerde olacağı belirtilmişti. Ancak yeni bilgiler 1/2.3 inçlik bir boyuta işaret ediyor ki bu 2/3 inçlik Lumia 1020 sensöründen oldukça küçük. Küçük boyuttaki sensörün daha az ışık toplaması neticesinde düşük ışık performansı azalıyor. Bu yüzden Lumia 1020 modelinden gride kalıyor.   

Modelde BIONZ görüntü işleme motorunun yer alacağını belirtmiştik. Görüntülerin özel olarak işlenmesi ise cihaza ön yüklü gelen CyberShot kamera uygulaması ile mümkün olacak. 

Modeli test etme imkanı elde eden bir kaynak ise fotoğraf kalitesi açısından etkilendiğini belirtiyor. Xperia i1 tam çözünürlükte 1020 ile aynı kalitede görüntüler veriyor. Pureview 808 ve Lumia 1020 bir tarafa konduğunda Galaxy S4 Zoom ve Galaxy Camera adeta toz yutuyor. Ancak Nokia'nın oversampling denen birden fazla pikseli tek bir pikselde toplama teknolojisi, Xperia i1'i biraz geride bırakıyor.

Bununla birlikte kaynak rekabetin tam çözünürlükte piksel başı detay üzerinde yoğunlaşacağını belirtiyor. Ancak şimdilik hangi modelin üstün geldiğine dair bir yorumda bulunmuyor. Xperia i1 modelinin beklenen özellikleri ise Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya şeklinde sıralanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Honami-and-its-20-megapixel-camera-detailed-smaller-sensor-than-originally-thought_id45312#4- Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
Fotoğraf kalitesinde en büyük etken sensör boyutu. Nokia cep telefonlarına 1/1.2" algılayıcılar koyarken hala bir çok kompak kamera üreticisinin 1/2.3" de diretmesi kabul edilemez. Sony böyle bir adım atmamalı,en başta bahsedildiği gibi 1/1.6" bir sensörle gelmesi daha mantıklı olur.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Fotoğraf kalitesinde en büyük etken sensör boyutu. Nokia cep telefonlarına 1/1.2" algılayıcılar koyarken hala bir çok kompak kamera üreticisinin 1/2.3" de dire...
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N. Chomsky 5 yıl
Oruç milletin başına vurmuş. Daha çıkmamış telefonların kamerasını karşılaştırmaya başlamışlar
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Illustrious. 5 yıl
Leğencilerle Elmacılar bitti şimdide takoz nokiacılar türedi ya la.
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Raven 5 yıl
Hollywood'un usta kamera tedarikçisi olan sony telefonda bir nokia kadar olamadı. Telefona kamerayı ilk koyanda nokia, 808 ile diğer tüm telefonlara nal toplatan ve dslr makinelere kafa tutanda nokia. Nokia'nın akıl ettiği pureview'i sony neden akıl edememiş acaba? Yoksa o kadarda usta değil miymiş? Honami'nin çektiği fotoğrafları gördüm, tek kelime ile rezalet. Belki yazılımla biraz düzelir ama bir nokia olamaz. Mesela honamide ois var mı? Hiç bahsedilmiyor demekki yok. Peki ya xenon? Sony'yi ballandırmaya gerek yok zaten sony'nin ne olduğunu hepimiz biliyoruz tamam ilklerin öncüsüdür şudur budur ama boynuz kulağı geçtiyse saygı duymak lazım. Ayrıca hala 41MP sensörün ne işe yaradığını bilmeyen kaldıysa gitsin mağarada yaşasın, bu dünya ona göre bir yer değil.
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zotee 5 yıl
Lg g2 yada bu telefon 2 side gelince bi seçim yapıcam
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denixt 5 yıl
Sony'nin ilk android Xperia modeli X10 dur.X10 dan kısa bir süre sonra X10 mini yi piyasaya sunmuştu.X10 mini modeli android de Mini sektörünün başlanmasına ilk olmuştur.Aynı Zamanda X10 mini dünyanın hem ilk hemde en küçük boyutlu android cihazı ödülünü almıştır.sonrasında Xperia mini modelini daha sonrasında Xperia mini pro ile mini serilerini devam ettirmiştir.sonrasında yine Xperia S in bir küçüğü olan Xperia P nin de küçüğü olan Xperia U modelini çıkarmıştır.Xperia U dan sonra samsung da mini ismini örnek almıştır.Samsung,Sony den "mini" isminin sizin için bir sakıncası olup olmayacağının görüşmasini yaptıktan sonra ilk mini cihazını duyurmuştur.Sonrasında Sony yine küçük modeller çıkarmıştır ama bu sefer mini ismi yerine Xperia tipo,miro..gibi isimlerle devam etmiştir.Bilmeyenler araştırsın.Ayrıca Sony hep ilklerin markası olmuştur.dünyanın tek evrensel markası kabul edilişinin sebeplerinden biriside bu yola ilk başladığından beri hep yeni yeni ilklerle dünya ya kaliteli ürünler sağlamış ve diğer markalara yol göstermiştir.bunlardan en başarılısı Samsung dur.her şeyi bazılarının deyimiyle çalar,kopyalar bazılarının deyimiyle de yeni teknolojiye ve tasarıma uyar.herkes bilirki Samsung android sayesinde popüler olmuştur her ne kadar 3.sınıf kalitede cihazlar yapsada.Samsung un fazla reklama eğilimi ve ceptelefonundaki satış piyasası genişledikçe Samsung un diğer tv,bilgisayar,tablet,projeksiyon,monitor gibi kısımlarındaki satışıda artmıştır.millet anasına bak kızını al deyiminden telefonuna bak televizyonunu al mantığını çıkarmıştır.Samsung un tv lerdeki satış yükselmesinin diğer sebebi de Japonya nın tsunami,deprem ve sel gibi felaketlerden etkilenip kriz yaşamasıdır.Japonya nın kriz yaşaması demek Sony nin kriz den büyük pay alması demek olduğundan Samsung,lg gibi kore markalarının yükselme fırsatı doğmuştur.Sony kriz yaşadı ama teknolojiden hiçbir zaman geri kalmadı.hep önde oldu.milletin ceptelefonu sektöründe aldandığı nokta ise işlemciden kaynaklanması.samsung,htc,lg gibi markalar hep yeni işlemciyi tercih etti.Sony ise Snapdragon un sürekli yeni çipseti üretmesinden rahatsız değildi ama bir işlemci ceptelefonlarda en fazla ne kadar iyi kullanılabilir olabileceğini göstermenin inadını kanıtlama peşine düştü.örneğin Xperia S ve ion ilk 1gb ram kullanan telefon oldu.ancak işlemci cip seti eski snapdragon S3 işlemciydi.Samsung un kendi işlemcisi exynos da beceremediği 4g lte desteğini Sony Xperia İon da eski snapdragon S3 işlemciyle 4g lte desteğini verdi.ayrıca Xperia S ilk 12 mp kameralı android ve 342 ppi ekran çözünürlüğüne sahip ceptelefonu olarak diğer markalara kapak yaptı özellikle iphone 4S gibi 326 ppi ekrana sahip cihazlara.nokia ise bazı telefonlarında nfc cipini koymasına rağmen nfc özelliğini 11 ay kullanamadı.sebebi nfc nin patentlerinin Sony e ait olduğundan Xperia S in çıkmasını beklemek zorunda kaldması.Sony 2002 yılında nfc nin bütün patentlerini aldı ve philips ile ortak ar-ge çalışmalarına başladı.Sony nin diğer markalarla yaptığı nfc anlaşması samsung-apple mahkeme dosyalarında ortaya çıktı.anlaşmanın önemli maddelerinde Sony nin nfc kullanan markalardan vergi toplaması ve Xperia S modelinin piyasaya çıkmasının beklenmesi.bildiğiniz gibi Xperia S de kutunun içinden Smarttag adlı nfc etiketleri çıktı ve herkes ilk defa nfc nin nasıl bir teknoloji olduğunu az çok öğrendi.bu arada hala üst seviye cihazlarda Sony nin docomo serilerinde kullandığı nfc nin diğer bir özelliği olan felica-nfc donanımı yoktur.Sony nin en yeni tv lerdeki kullandığı eşsiz ekran teknolojisi olan triluminos ekran da aslında yine eski yıllara yani 2004'de dayanır.Triluminos ekran şuan süper lcd 3,retina ve yine sony nin Xperia S,Xperia P ve Xperia V de kullandığı en iyi ekrandan daha iyi bir ekran kalitesi sunuyor.Bu triluminos ekran şuan piyasada satılan dünyanın en hızlı ceptelefonu olan Xperia Z Ultra da kullanıldı.Triluminos ekranlı Xperia Z Ultra nın ekran karşılaştırılmasına youtube den de bakabilirsiniz.şuan hala Sony dışında hiçbir markanın beyaz dengesi özelliği yok.bu da Sony yazılımcılarının başarısıdır.android de en kolay ve en iyi arayüz yine Sony nin arayüzüdür.Bu ara gözünüz,kulağınız son dakika haberlerinde değil,SONY DAKİKA HABERLERİNDE OLSUN....
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saylia 5 yıl
Kasayı büyüttükten sonra her firma 3000 mah pil koyar.
Aman sony honamiyi bekleyenleri hayal kırıklığına ugratma. Telefonun kalınlığını sorun etmem ama kasanın devasa olmasını görmezden gelemem.
Ilaveten sd kart slotu yapmamak gibi bi yanlış yapmazsınız inşallah. Haa bide iki ay içinde lanse edip de 1 sene sonra satmaya başlamayın bi zahmet.
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Bir de dh ye bi fikir veriim.
Mesela her hafta kesin bilgisi gelen herhangi bir pc tablet telefon ekran kartı yada başka cihazlardan birini "dh ekibinin bu hafta beğendiği en iyi cihaz" benzeri bi bölüm yapsanız Süper olur. Video çekmeniz de şart değil. Reklam işleri Nasil dönüyor bilmiyorum ama, hakikaten tarafsız olarak cihaz seçildikten sonra, firma sahibine bakın şu kadar üyeye sahip bir site olarak sizin cihazını haftanın cihazı seçtik. Bu cihazı bi video ile okurlarımıza tanıtmak istiyoruz diye bi teklifte bulunsanız, geri cevirilmezsiniz kanaatindeyim.
Velev ki geri çevrilsin. 2si 1 programının sonunda cihazı söyleyip geçebilirsiniz de. Haftada olmazsa ayda olur. Size kalmış bişey.
Haa burda ilk zamanlar bi curcuna kopar, o seçilir mi bee şu varken gibi. Bu dh e göre seçim olacağı için, aldırmayın siz o tip yorumlara.
Bu vesile ile İnanıyorum ki burdaki genç arkadaşlar her firmaya objektif bakmayı öğrenirler.
Kusura bakmayın benim aklım bana anca yetiyor ama, ukelalık işte oldu bi kere. İyi geceler.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
düşük ışık performansında geride kalsa bile market ve androidin özgürlüğü gbi artılarla öne cıkıyor sony örneğin bi instagram bile yok windowsta vs
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goro1982 5 yıl
başka bir sitede uzunluk 131 mm idi bu işte bir yanlışlık var + i1 mini diye bir telefon daha olabilirmiş.
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goro1982 5 yıl
onur01651
tam çözünürlükte aynı oranda, ya 41mp i 20mp de görüntülediğinde. Sende kamerada bittin sony

ne dediğini bilmiyorsun sende mantıklı ol bu sony diğeri nokia(toros)
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onur01651 5 yıl goro1982
goro1982

onur01651

tam çözünürlükte aynı oranda, ya 41mp i 20mp de görüntülediğinde. Sende kamerada bittin sony

ne dediğini bilmiyorsun sende mantıklı ol bu sony diğeri nokia(toros)


Yav he he,
Sen git sony al...

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General. 5 yıl
Nokıanın yeni telefonunun ve Lg nin S800 lü G 2 nin yıl sonunda ülkemize geleceği bir dönemde Sony elini çabuk tutup bu ay tanıtsaydı hem ülkemizde hemde bütün dünyada baya satardı ama fırsatı kaçırdı çıkacağı tarihte rakipleri çoğalacak işini biraz zorlaştırdı ama benim tercihim yine Sony olacak
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Illustrious. 5 yıl
Leğencilerle Elmacılar bitti şimdide takoz nokiacılar türedi ya la.
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kımyasal 5 yıl
Triluminos ekran umarım farkını ortaya koyar.çoğu insan XZ ekranını beğenmemişti.Bakalım Sony lcd bir paneli oled ve ips ekranlarla yarışacak seviyeye getirebilecekmi ? Ya bahsetmiş olduğu özellikler reklam yada harbi göreceğiz.ama değilse Sony kredisini tüketiciler karşısında tüketmeye devam edicek.
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JohnMullins 5 yıl
ilk full hd ekranı koyacam diye xperia zyi çıkarttı leş ekran, ilk adreno 800ü koycam diye adım attı bakalım ne patlak verecek
edit : fanboylar gelir şimdi xperia z en iyi ekran falan der basarlar eksiyi, bekliyorum basın
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Krone 5 yıl
Plastikçiler gelmiş yine.
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Mr. Angelo 5 yıl
ben hayır diyorum
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