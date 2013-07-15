Sony Honami/Xperia i1 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor : Daha küçük sensör





Sony'nin tanıtılma beklentisi Eylül ayına kalan kamera odaklı yeni akıllı telefonu Honami / Xperia i1 ile ilgili farklı kaynaklardan detaylar gelmeye devam ediyor.





Galaxy S4 Zoom ve Lumia 1020 modellerinin karşısına çıkacak olan Xpria i1 modeli, 20MP çözünürlükte bir kamera sensörü sunacak olmasına rağmen, Sony'nin görüntüleme alanındaki engin tecrübesi sayesinde rakiplerinden yer yer daha iyi özellikler barındırabilecek.





Yeni gelen bilgilere göre Xperia i1 modeli 143mm uzunluk, 71mm genişlik ve 9.9mm kalınlık sunacak. Xperia Z modelinin ölçüleri ise 139 x 71 x 7.9 mm şeklindeydi.





Modelin alt yüzeyinde ızgara şeklinde hoparlör kapakları bulunacak. 20MP çözünürlükteki sensör ise f/2.0 diyafram aralığına ve 5mm odak uzaklığına sahip olacak. Çekilen görsellerin standart çözünürlüğü 5248 x 3936 piksel iken, ISO değeri ise 1600'e kadar çıkabilecek. Ancak Xenon flaşın olmayabileceği belirtiliyor.





Daha önce modelin sensör boyutunun Lumia 1020 ile yakın ölçülerde olacağı belirtilmişti. Ancak yeni bilgiler 1/2.3 inçlik bir boyuta işaret ediyor ki bu 2/3 inçlik Lumia 1020 sensöründen oldukça küçük. Küçük boyuttaki sensörün daha az ışık toplaması neticesinde düşük ışık performansı azalıyor. Bu yüzden Lumia 1020 modelinden gride kalıyor.





Modelde BIONZ görüntü işleme motorunun yer alacağını belirtmiştik. Görüntülerin özel olarak işlenmesi ise cihaza ön yüklü gelen CyberShot kamera uygulaması ile mümkün olacak.





Modeli test etme imkanı elde eden bir kaynak ise fotoğraf kalitesi açısından etkilendiğini belirtiyor. Xperia i1 tam çözünürlükte 1020 ile aynı kalitede görüntüler veriyor. Pureview 808 ve Lumia 1020 bir tarafa konduğunda Galaxy S4 Zoom ve Galaxy Camera adeta toz yutuyor. Ancak Nokia'nın oversampling denen birden fazla pikseli tek bir pikselde toplama teknolojisi, Xperia i1'i biraz geride bırakıyor.





Bununla birlikte kaynak rekabetin tam çözünürlükte piksel başı detay üzerinde yoğunlaşacağını belirtiyor. Ancak şimdilik hangi modelin üstün geldiğine dair bir yorumda bulunmuyor. Xperia i1 modelinin beklenen özellikleri ise Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya şeklinde sıralanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Honami-and-its-20-megapixel-camera-detailed-smaller-sensor-than-originally-thought_id45312#4-