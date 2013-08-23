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Sony Honami'den ilk resmi görsel geldi

5 yıl
1,7b
1
91
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Honami'den ilk resmi görsel geldi

Sony'nin 4 Eylül tarihinde tanıtacağı Honami/Z One adlı kamera odaklı yeni akıllı telefonu için geri sayım devam ederken, Sony de iddialı modeli ile ilgili ipuçları vermeye başladı.

Firmanın resmi Twitter hesabından Honami için ilk görsel yayınlandı. Görselde Xperia serisinin benimsediği güç tuşu tasarımı ön plana çıkarılırken, alt kısmında bir buton daha olduğu görülüyor. Modelin bunun dışında bir görüntüsü yok. Ancak görselde dikkat çeken ayrıntı Sony'nin en iyisi olduğu şeklinde verilen slogan. Bu da şimdiye kadar firmanın en önemli modeli olacağı tezlerini de doğruluyor.

Xperia Z One; ekran teknolojisi, ses teknolojisi, kamera, tasarım gibi özelliklerinde Sony'nin tüm birimlerinin katkı sağladığı ve birleştirici bir model olacak. Sony'nin One Sony şeklinde adlandırdığı bu strateji nedeniyle modelin Z One ismini taşımasına da kesin gözüyle bakılıyor. Sony'nin herkesin konuştuğu akıllı telefon şeklinde verdiği mesaj da dikkatlerden kaçmıyor. Zira uzun süredir Sony'nin Honami kod adlı bu modeli gündeme oturmuş durumda.

5 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran, Bravia Engine 3 motoru, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, BIONZ görüntü işlemcisi, G lens, Snapdragon 800 çözümü, 2GB RAM, 3050mAh batarya şeklinde modelin iddia edilen özelliklerini saymak mümkün.

Sony ile birlikte Samsung da aynı gün Galaxy Note 3 lansmanını yapacak. Böylece iki farklı sınıfın en iddialı modelleri ardı ardına görücüye çıkmış olacak.  

https://twitter.com/sonyxperia/status/370457070942060544/photo/1 Yorum Yaz
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Ciginix 5 yıl en beğenilen inexo
inexo

z alanların yüzünü görmek istiyorum

Gel göstereyim.
3 Yanıt Yanıtla +71
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General. 5 yıl
İlk telefonumu askerden hemen sonra almıştım Nokia 3310 bir müddet kullandıktan sonra bir üst modelini aldım sonra Samsung marka bir tel aldım hep bu böyle devam etti Bir gün cep telefonu satan bir plazada gezerken 15-20 metre uzaklıkta bir dükkanın vitrininde onlarca model telefon içinde bir model dikkatimi çekti adeta beni büyülemişti gözlerimi telefondan alamamıştım üstünde Sonyericsson ismi yazıyordu hangi model diye sordum satıcı W810 dedi çok beğendim bunu almak istiyorum diyince satıcı tebessüm ederek ilk defamı Sonyericsson alacaksınız dedi evet diyip kalitesini ve memnun kalıp kalmayacağımı sorduğumda satıcı bu cihaz sizin ilk Sonyericsson telefonunuz olacak ama son olmayacak size ne demek istediğimi şimdi anlamazsınız ilerde kullandıkça anlarsınız demişti ve aynen onun dediği gibi oldu ve Sony kalitesini ayrıcalığını yaşadıkça kendimi çevremdeki insanlardan farklı ve özel olduğumu hissettirdi bana bu duyguları bana yaşatan Sony firmasına teşekkür ediyorum her zaman gönlümde bir numaradır ve her zaman Sony'ye koşulsuz sadakat gösteren bir müşteri oldum ister fanboy deyin ister marka fanatiği ne demek istediğimi kadim Sony kullanıcıları çok iyi anlar kısaca ben buna Sevgi&Sadakat diyorum
İlk telefonumu askerden hemen sonra almıştım Nokia 3310 bir müddet kullandıktan sonra bir üst modelini aldım sonra Samsung marka bir tel aldım hep bu böyle deva...
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4 Yanıt Yanıtla +42
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burakesan 5 yıl
Son gerçekten şık cihazlar yapıyor. Xperia Z'deki ekran problemi ve batarya ömrünün nispeten düşük oluşu, çok da tercih edilmeyen bir telefon olmasına sebep olmuştu. Ama şimdi bomba gibi düşecek piyasaya. Hele ki Samsung yine malzeme kalitesi bakımından olumlu bir değişikliğe gitmesin, tüketici Samsung'un hak ettiği cevabı diğer seçeneklere gitmekle verecektir.
Son gerçekten şık cihazlar yapıyor. Xperia Z'deki ekran problemi ve batarya ömrünün nispeten düşük oluşu, çok da tercih edilmeyen bir telefon olmasına sebep olm...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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ogkasa 5 yıl
web101
İlk telefonumu askerden hemen sonra almıştım Nokia 3310 bir müddet kullandıktan sonra bir üst modelini aldım sonra Samsung marka bir tel aldım hep bu böyle devam etti Bir gün cep telefonu satan bir plazada gezerken 15-20 metre uzaklıkta bir dükkanın vitrininde onlarca model telefon içinde bir model dikkatimi çekti adeta beni büyülemişti gözlerimi telefondan alamamıştım üstünde Sonyericsson ismi yazıyordu hangi model diye sordum satıcı W810 dedi çok beğendim bunu almak istiyorum diyince satıcı tebessüm ederek ilk defamı Sonyericsson alacaksınız dedi evet diyip kalitesini ve memnun kalıp kalmayacağımı sorduğumda satıcı bu cihaz sizin ilk Sonyericsson telefonunuz olacak ama son olmayacak size ne demek istediğimi şimdi anlamazsınız ilerde kullandıkça anlarsınız demişti ve aynen onun dediği gibi oldu ve Sony kalitesini ayrıcalığını yaşadıkça kendimi çevremdeki insanlardan farklı ve özel olduğumu hissettirdi bana bu duyguları bana yaşatan Sony firmasına teşekkür ediyorum her zaman gönlümde bir numaradır ve her zaman Sonyye koşulsuz sadakat gösteren bir müşteri oldum ister fanboy deyin ister marka fanatiği ne demek istediğimi kadim Sony kullanıcıları çok iyi anlar kısaca ben buna Sevgi&Sadakat diyorum

Dostum iyi güzel yazmışsında teknolojide sadakat olmaz. adamı yerler bitirirler kulanırlar. apple başlarda çok yenilikçiydi bu yüzden büyük ilgi gördü ve bi kullanıcı kitlesine ulaştı. Bu kitle senin gibi koşulsuz sadakat gösterdi ve şuanda apple ın o eski yenilikçi tutumunu göremiyoruz malesef. İnsanlarda artık yeni yeni anlamaya başladıki apple artık düşüşe geçti. Biz tüketici olarak sadakat değil, iyi yapanı takdir etmeli ve destek vermeli; kötü yapanı da yerin dibine sokmalıyızki her yıl hemen hemen aynı teknolojik ürünleri çıkartıp bizi soymaya kalkmasınlar.
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Roark 5 yıl
Sony şu truliminos muriliminos falan karistirmayip tft den vazgecse, htc one ayarinda super lcd 3 ve uzeri ya da hic olmadi ips ekran kullansa kimse diger telefonlarin yuzune bakmaz. Ama triluminous olayi sadece renkleri daha canli gosteriyor. Ekranda o cok eleştirilen ekran ile dokunmatik alan arasindaki boşluk yine var olacak. Sony sendeki ekran teknolojileri dunyayi kiskandirir ama bi koymadin sunu telefonlarina.
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Roark 5 yıl
Sony şu truliminos muriliminos falan karistirmayip tft den vazgecse, htc one ayarinda super lcd 3 ve uzeri ya da hic olmadi ips ekran kullansa kimse diger telefonlarin yuzune bakmaz. Ama triluminous olayi sadece renkleri daha canli gosteriyor. Ekranda o cok eleştirilen ekran ile dokunmatik alan arasindaki boşluk yine var olacak. Sony sendeki ekran teknolojileri dunyayi kiskandirir ama bi koymadin sunu telefonlarina.
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fat304h 5 yıl
Sony her zaman kalitedir.Eskiden beri...
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kpln04 5 yıl
bunun şuyu eksik şunun busu eksik derseniz hiçbir şey alamazsınız ben neo v aldım mutluyum
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ceeport123 5 yıl
Sen, amiral en üst seviye telefonum diye telefon çıkar 1600 TL üstüne sat, sonra 1 yıl geçmeden yeni üst seviyem diye telefon çıkar, tüketim çılgınlarının dibi düşsün "ne zaman çıkar aga" diye beklesinler, çıkınca hemen yapışsınlar kutusuna bir kaç gün geçince 150-200 tl düşşsün fiyat, bir kaç aylar geçine ortaya yandan yemiş gizemli resimler çıkar, oooo süper ötesi yeni model geliyor nidaları yükselsin böyle devam etsin bu döngü. Sony için değil hepsi için bu böyle... İhtiyacın ne arkadaş ? Maaşın ne kadar ? Ama kredi kartın var "120 ay" taksit ile alırsın dünyayı ya da babanın kredi kartı sağ olsun demi ?!
Çıksın yeni modelde alalım be aga :)
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DoktorJames 5 yıl


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LilTunechi 5 yıl
Kaçıncı amiral bu sony fan club?
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blizzard3 5 yıl
bu telefonu gorupte iphone alan insanin beyin zerrecikleri olmus demektir
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blizzard3 5 yıl
bir galaxy s4 kullanicisi olarak sunu soliyebilirimki kesinlikle galaxy serisini tarihe gommeye hazirlanmis bir telefon gibi duruyor bide ustune ustuk su gecirmezlikte girince bu telefon ciktiginda gidip baska telefon alan ya ahmaktir yada mal ayagina yatiyordur
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