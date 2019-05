Sony Honami'den ilk resmi görsel geldi

Sony'nin 4 Eylül tarihinde tanıtacağı Honami/Z One adlı kamera odaklı yeni akıllı telefonu için geri sayım devam ederken, Sony de iddialı modeli ile ilgili ipuçları vermeye başladı.





Firmanın resmi Twitter hesabından Honami için ilk görsel yayınlandı. Görselde Xperia serisinin benimsediği güç tuşu tasarımı ön plana çıkarılırken, alt kısmında bir buton daha olduğu görülüyor. Modelin bunun dışında bir görüntüsü yok. Ancak görselde dikkat çeken ayrıntı Sony'nin en iyisi olduğu şeklinde verilen slogan. Bu da şimdiye kadar firmanın en önemli modeli olacağı tezlerini de doğruluyor.





Xperia Z One; ekran teknolojisi, ses teknolojisi, kamera, tasarım gibi özelliklerinde Sony'nin tüm birimlerinin katkı sağladığı ve birleştirici bir model olacak. Sony'nin One Sony şeklinde adlandırdığı bu strateji nedeniyle modelin Z One ismini taşımasına da kesin gözüyle bakılıyor. Sony'nin herkesin konuştuğu akıllı telefon şeklinde verdiği mesaj da dikkatlerden kaçmıyor. Zira uzun süredir Sony'nin Honami kod adlı bu modeli gündeme oturmuş durumda.





5 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran, Bravia Engine 3 motoru, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, BIONZ görüntü işlemcisi, G lens, Snapdragon 800 çözümü, 2GB RAM, 3050mAh batarya şeklinde modelin iddia edilen özelliklerini saymak mümkün.





Sony ile birlikte Samsung da aynı gün Galaxy Note 3 lansmanını yapacak. Böylece iki farklı sınıfın en iddialı modelleri ardı ardına görücüye çıkmış olacak.

