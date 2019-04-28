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Sony Mobile düşüşe devam ediyor

Sony’nin bir türlü istediğini başaramadığı mobil bölümü hızla düşüşe devam ediyor. 2019’un ilk çeyreğinde satış adedi olarak tüm zamanların en düşüğü rekoru kırıldı.
3 hf.
6,4b
1
26
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sony Mobile düşüşe devam ediyor
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Sony’nin akıllı telefon pazarında bir türlü belini doğrultamadığı herkes tarafından biliniyor. Bunun satışlara hızla yansıdığına dair çeşitli haberler de zaman zaman paylaşıldı. Firmanın 2018 finansal yılı için yayınladığı satış rakamları ile durumun ciddiyetinin artmaya devam ettiği görülüyor.

Sadece 6.5 milyon adet telefon satıldı

Sony, bu finansal döneme başlarken 10 milyon telefon satışı hedefi belirlemişti. Hedefin tutturulamayacağı fark edilince önce 9 milyon sonrasında ise 7 milyon adete revize edildi. Elde edilen rakam ise 6.5 milyon. Geçtiğimiz sene 13.5 milyon adet telefon satmayı başaran şirket 7 milyon adet düşüş yaşamış oldu. Yani 2017 yılına göre kayıp yarı yarıyadan bile fazla.

Karşılaştırma yapmak açısından Xiaomi’nin alt markasına ait Redmi Note 7 modelinin, sadece Hindistan’da bir ayda 1 milyon satışa ulaştığını söyleyebiliriz. Sony’nin düşüşüne yılın çeyrekleri bazında bakınca durum iyice kötüleşiyor. Yeni sonlanan Q1 2019, 1.1 milyon satış adediyle firma tarihindeki en kötü dönem oldu.

Sony Mobile düşüşe devam ediyor
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İş gücü yarı yarıya düşecek

Düşüş etkisini azaltmak için Sony, mobil operasyonda küçülmeye girdi. İlk örneklerini çoğu ülkeden çekilmesiyle gördük. Yeni açıklanan tablolar ise firmanın 2020 yılında iş gücünü yarı yarıya düşürmesini gerektirecek. 4000 kişilik iş gücü 2000’inin altına inecek. Azalan satışlar Sony’ye 869 milyon dolar kayıp olarak yansıdığı için işten çıkarmalar gayet normal.

Ayrıca Bkz. "Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı"

Sony’nin içinde bulunduğumuz finansal dönem için satış tahmini 5 milyon adet. Hızlı düşüş devam ederken bu tahmin tutturulabilir mi bilinmiyor. Özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin oluşturduğu baskı reddedilemez boyutta.


https://www.xda-developers.com/sony-mobile-low-sales-workforce-layoff/ Yorum Yaz
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gcb1903 3 hf. en beğenilen
Sony maalesef tekel olduğu zamanlarda sanıyor kendisini. Xbox ile rekabet sayesinde konsol tarafında iyi sadece.
Mobil bölüm tıpkı bilgisayar bölümü gibi. Mal kaliteli evet. Özgün tarafları iyi. Lakin hep geriden geldi. Ya donanım olarak düşük tuttu ya da geriden geldi. Yoksa Z serisi ilk çıktığı zaman çok iyiydi. Gayet iyi satışlar da yakaladı.
Ayrıca kamera konusunda bir kaç özellik dışında da hep geride kalmayı başardı, hem de mobil tarafta en iyi sensörleri üreten marka olmasına rağmen. Rakipleri kendi ürettiği sensörle daha iyi işler çıkarttı resmen.
Sony maalesef tekel olduğu zamanlarda sanıyor kendisini. Xbox ile rekabet sayesinde konsol tarafında iyi sadece.Mobil bölüm tıpkı bilgisayar bölümü gibi. M...
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hsyn_hksvr 3 hf.
Bence asıl şaşırtıcı olan 6.5 milyon satış yapabilmesi
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Ussuz 3 hf.
O dandik telefonlarla yine iyi satmış :d
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forum13 2 hf.
Evde yığınla sony ürünü var. Ama sony Türkiye pazarında çok başarısızdı. Bir telefonun bataryası nasıl satılmaz.. Veya bir mp3 çaların parçası...telefonlarına ois koymaması... vb. bir sürü neden.... Allahtan huawei gibi telefonlar çıktıda batarya kamera vb konularda sony markasını solladı.
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kara_şahin 2 hf.
Telefonun peynir ekmek gibi satıldığı türkiyede yıllardır yetkili distribütör bulamamak nasıl bir acizlikdir...hemde o kadar mazin varken.
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Redunay 2 hf.
Hep geriden geldiler, bir şeyleri düzeltmeye çalışırkende iş işten geçti. İnsanların kafasında sony telefon alınmaz algısı oluştu, burdan geri dönmek zor.
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joyberk 3 hf.
sony kullananlar uzun bir süre telefonunu yenilemiyor, çünkü yeterli geliyor, tatmin de oluyor. zaten adamlar sağlam ve özgün tasarımlı telefonlar üretiyor, değiştirecek ya da yenileyecek bir sebep göremiyorsun.
ben de yıllardır sony kullanıcısı olarak yaklaşık 17 yılda üçüncü telefonumu (XZ1) kullanıyorum. gayet de memnunum, çünkü bütçeme de uygun.
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Koç_hisarlı 3 hf.
Bu batarya ve bu fiyatlar ile düşmeye devam eder
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stylish58 3 hf.
Sony Xperia Türkiye pazarından çekilerek büyük hata yaptı. 2007 yılından beri 5 sezondur sony kullanan biri olarak mağazalarda yeni nesil Xperia aradım bulamadım. Sony Xperia 1 muazzam bir telefon olmuş ama Türkiye'de neden yok?? Dolayısıyla bende Huawei ye geçtim..
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dodofran 3 hf.
sonynin yaptığı kalas ekran gövde oranlı telefonlara ''adamların bi çizgisi var ağğbi sony iyi telefon yapıyor'' diyenler online mi? her sony haberinin altına bunu yazarlar o çirkin tasarımlara rağmen. sorsan 1 tanesi bile gidip almaz telefonları ama maksat laf olsun torba dolsun.
sony ye tavsiyem günceli yakalaması. doğru düzgün 18-9 oranlı ve en az yüzde 85 ekran kasa oranlı telefon çıkarıp iyi donanım ve kamerayla desteklerse yükselebilir.
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RaptorFX 3 hf.
Zamanında bozuk güncelleme çıkarıp asla ama asla inatla düzeltmeyeceksin. Millet yazılımdaki hataları dahi bulup sana gösterecek sen inatla görmezden geleceksin, yetmiyormuş gibi telefonun tipiyle ilgili hiç bir geri dönüşe kulak asmayacaksın sonra satışlar düşüyor... Beter ol beter... Battığın günü görmek nasip olur inşallah...
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atilasat 3 hf.
tek sebebi kesinlikle tükeciye kulak tıkamaları.
çerçeveler kalın dedik, yıllarca kalın çerçevede ısrar etti.
kamera çamur gibi dedik,yıllardır düzeltemedi.
batarya az dedik, stamina modu var dedi.
vs.vs.
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balcis 3 hf.
mobilde en temelde 3 mevzu var;
build quality,
iç donanım,
yazılım.
*iç donanım; performans bileşenleri dışarıdan alınıyor, diğer firmalarla aynı parçaları kullanıyorsun sony'nin sd660 kullandığı yerde başka firma 710 kullanıyorsa daha iyi diyorsun, birinde lppddr bilmemne ram varsa kapasitesine bakıyorsun falan. yani SONY ismi para etmiyor. apple hariç, bak adam benzerini ürettiriyor, kendi ismiyle veriyor, eleştirilse de kıyasa mahal bırakmıyor. bunda özel yazılımın da etkisi büyük.
*yazılım google'dan. kendin ek yapıyorsun ama burada muazzam rekabet var, samsung huawei xiaomi vs derken herkes yazılımına özellikle katıyor, ayrışamıyorsun. apple yine bambaşka bir ligde.
*geri kaldı bir tek sony kalitesi, build quality. sen burada kaliteli olsan da tasarım alanında çok ilerleme gösteremiyorsun ki bence sony'nin çok klasik ve güzel bir tarzı var. benim için apple'ın beyaz ve tarz olduğu yerde sony siyah ve tarzdır. potansiyel anlamda en güçlü 2. firma olarak görüyorum. ancak bunda da ilerleme veya güzel vurgu yok.
yani senin bu 3 maddede sony olarak farkını göstermeme veya buna uğraşmama gibi bir lüksün yok. SONY'nin sorunu kendini hala çok yukarıda ve farklı olarak görmesi. iyidir kötüdür sabaha kadar tartışın, ama bu piyasada tek farklı var o da SONY değil APPLE artık. sony'nin gerçeklere dönmesi lazım.
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