Sony Mobile düşüşe devam ediyor

Sony’nin akıllı telefon pazarında bir türlü belini doğrultamadığı herkes tarafından biliniyor. Bunun satışlara hızla yansıdığına dair çeşitli haberler de zaman zaman paylaşıldı. Firmanın 2018 finansal yılı için yayınladığı satış rakamları ile durumun ciddiyetinin artmaya devam ettiği görülüyor.

Sadece 6.5 milyon adet telefon satıldı

Sony, bu finansal döneme başlarken 10 milyon telefon satışı hedefi belirlemişti. Hedefin tutturulamayacağı fark edilince önce 9 milyon sonrasında ise 7 milyon adete revize edildi. Elde edilen rakam ise 6.5 milyon. Geçtiğimiz sene 13.5 milyon adet telefon satmayı başaran şirket 7 milyon adet düşüş yaşamış oldu. Yani 2017 yılına göre kayıp yarı yarıyadan bile fazla.

Karşılaştırma yapmak açısından Xiaomi’nin alt markasına ait Redmi Note 7 modelinin, sadece Hindistan’da bir ayda 1 milyon satışa ulaştığını söyleyebiliriz. Sony’nin düşüşüne yılın çeyrekleri bazında bakınca durum iyice kötüleşiyor. Yeni sonlanan Q1 2019, 1.1 milyon satış adediyle firma tarihindeki en kötü dönem oldu.

İş gücü yarı yarıya düşecek

Düşüş etkisini azaltmak için Sony, mobil operasyonda küçülmeye girdi. İlk örneklerini çoğu ülkeden çekilmesiyle gördük. Yeni açıklanan tablolar ise firmanın 2020 yılında iş gücünü yarı yarıya düşürmesini gerektirecek. 4000 kişilik iş gücü 2000’inin altına inecek. Azalan satışlar Sony’ye 869 milyon dolar kayıp olarak yansıdığı için işten çıkarmalar gayet normal.

Ayrıca Bkz.

"Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı"

Sony’nin içinde bulunduğumuz finansal dönem için satış tahmini 5 milyon adet. Hızlı düşüş devam ederken bu tahmin tutturulabilir mi bilinmiyor. Özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin oluşturduğu baskı reddedilemez boyutta.

https://www.xda-developers.com/sony-mobile-low-sales-workforce-layoff/