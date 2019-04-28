Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı

Motorola’nın katlanabilir bir telefon geliştirdiği sürpriz değil. Birçok sızıntıyla gündeme gelen Motorola Razr 2019’un tasarımı hakkında bazı tahminler vardı. Bugün sızdırılan yeni basın görselleri bu tahminleri doğrular nitelikte. Ek olarak cihazın kendisi gibi ilginç kutu tasarımını da görme şansı yakaladık.

Motorola Razr 2019 özellikleri

Motorola Razr 2019'un sızdırılan görselleri cihazı ve aksesuarlarını pek çok açıdan gösteriyor. İç kısımda bulunan 6.2 inç OLED ekran oldukça uzun. 2142 x 876 çözünürlük (22:9 oran) ile geliyor. Bir dönemin popüler kapaklı telefonları gibi katlanabilen cihazın üst kapağında ikinci bir ekran daha bulunacak. Bu sayede telefonu açmanıza gerek kalmadan bazı işlemleri kapak üzerindeki küçük ekrandan yapabileceksiniz. Cihazın daha öncesinde sızdırılan diğer donanım özellikleri Snapdragon 710 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 2730 mAh boyutunda batarya şeklinde sıralanabiliyor.

Haberimize konu olan görsellerdeki kutu üçgen prizma şeklinde. Bu kutunun içinden USB Type-C kablo, şarj aleti, kulaklık ve Type-C - 3.5mm dönüştürücü çıktığı görülüyor. Dönüştürücü ile geldiği için telefonda 3.5 mm jack girişi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Motorola Razr 2019 donanım olarak orta sınıfa biraz daha yakın ancak farklı bir katlanabilir telefon anlayışını kullanıcılara sunacak. İsim seçimi de Motorola’nın eski Razr serisini kullanma şansı yakalamış olanlar için oldukça nostaljik. Henüz net olmasa da cihazın tahmini fiyat etiketi ise 1500 dolar. Sızıntıların gün geçtikçe hızını artırması tanıtım tarihinin yaklaştığı habercisi olabilir.

https://www.gizmochina.com/2019/04/28/motorola-razr-2019-foldable-phone-press-renders-leaked-will-have-a/