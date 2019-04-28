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Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı

Motorola’nın orta sınıf donanım üzerinde şekillenen katlanabilir telefonu Motorola Razr 2019’un basın görüntüleri sızdırıldı. Cihazın ilginç kutu tasarımı da görüntüler arasında.
3 hf.
4,3b
1
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı
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Motorola’nın katlanabilir bir telefon geliştirdiği sürpriz değil. Birçok sızıntıyla gündeme gelen Motorola Razr 2019’un tasarımı hakkında bazı tahminler vardı. Bugün sızdırılan yeni basın görselleri bu tahminleri doğrular nitelikte. Ek olarak cihazın kendisi gibi ilginç kutu tasarımını da görme şansı yakaladık.

Motorola Razr 2019 özellikleri

Motorola Razr 2019'un sızdırılan görselleri cihazı ve aksesuarlarını pek çok açıdan gösteriyor. İç kısımda bulunan 6.2 inç OLED ekran oldukça uzun. 2142 x 876 çözünürlük (22:9 oran) ile geliyor. Bir dönemin popüler kapaklı telefonları gibi katlanabilen cihazın üst kapağında ikinci bir ekran daha bulunacak. Bu sayede telefonu açmanıza gerek kalmadan bazı işlemleri kapak üzerindeki küçük ekrandan yapabileceksiniz. Cihazın daha öncesinde sızdırılan diğer donanım özellikleri Snapdragon 710 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 2730 mAh boyutunda batarya şeklinde sıralanabiliyor.

Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı
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Haberimize konu olan görsellerdeki kutu üçgen prizma şeklinde. Bu kutunun içinden USB Type-C kablo, şarj aleti, kulaklık ve Type-C - 3.5mm dönüştürücü çıktığı görülüyor. Dönüştürücü ile geldiği için telefonda 3.5 mm jack girişi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 Pro, 4.500 mAh bataryayla gelecek"

Motorola Razr 2019 donanım olarak orta sınıfa biraz daha yakın ancak farklı bir katlanabilir telefon anlayışını kullanıcılara sunacak. İsim seçimi de Motorola’nın eski Razr serisini kullanma şansı yakalamış olanlar için oldukça nostaljik. Henüz net olmasa da cihazın tahmini fiyat etiketi ise 1500 dolar. Sızıntıların gün geçtikçe hızını artırması tanıtım tarihinin yaklaştığı habercisi olabilir.

Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı
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https://www.gizmochina.com/2019/04/28/motorola-razr-2019-foldable-phone-press-renders-leaked-will-have-a/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafman09 3 hf.
En mantıklı çözümlerden biri olmuş, cebe güzel sığan akıllı telefon.. Fiyatıda düşerse daha güzel olur :))
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sendemail 3 hf.
Katlanabilir telefon ne olmalı sunumu
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al-ozaria 3 hf.
İlki 10 000 tl'ye 2730 batarya ile çıksa da birkaç yıla günümüz parasıyla 2500 tl'ye 4000 mah'lık modelini görürüz.
Yeter ki Samsung Fold gibi sorunlu olmasın.
Telefona baktıkça...

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CemalSanane 3 hf.
2730 nedir abi gıdım gıdım batarya koymuşlar
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Askaparta 3 hf.
Kutuya mı para verilecek?
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nefendim 3 hf.
Türkiye Fiyatı 1 asgari ücret:)
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innformatics 3 hf. nefendim
Asgari ucret 1500 dolar diyorsunuz?
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