Sony Mobile genel merkezini İsveç'ten Japonya'ya taşıyor

Ericsson hisselerini 1,4 milyar dolara satın alarak telefon üretiminde yola tek başına devam eden Sony, daha entegre ve karlı bir operasyon için mobil bölümünde bazı değişikliklere gidiyor. Bu değişikliklerden ilki genel merkez değişimi olacak. Eski adıyla Sony Ericsson, şu anki yapılanmasıyla Sony Mobile olarak bilinen şirketin merkezi İsveç'ten Japonya'ya taşınıyor. Ekim ayında yapılacak taşınma sonrasında akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara yoğunlaşan mobil bölüm de Sony'nin ana kontrol merkezine dahil edilmiş olacak.

İkinci ve daha acı verici olan değişiklik ise insan kaynaklarında yaşanacak. Genel merkezin taşınmasıyla birlikte Sony, mobil kısımdaki çalışanların bir kısmı ile yollarını ayıracak. Gelen bilgilere göre, mobil bölümdeki küresel iş gücünün %15'ine karşılık gelen yaklaşık 1000 kişi ile önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak yollar ayrılacak. 650'si İsveç operasyonunda görev yapan çalışanların diğer kısmı ise diğer bölge operasyonlarından olacak. İsveç'in Lund bölgesindeki Sony Mobile birimi, personel azalmasına rağmen şirket için stratejik önemini koruyacak ve daha çok yazılım ve uygulama geliştirme çalışmalarına yoğunlaşacak.

Son dönemde arka arkaya satışa sunduğu akıllı telefon modelleriyle geleceğe yönelik güçlü sinyaller veren Sony, kapalı kapılar ardında yeni model hazırlıklarını da sürdürüyor. Mevcut ürün gamında Samsung Galaxy S III ve HTC One X gibi telefonlara meydan okuyabilecek bir model bulunmayan Sony, dört çekirdekli akıllı telefon modelleri için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Buna ek olarak Sony, yeni tablet modelleri için ar-ge'ye devam ediyor. Ay sonunda başlayacak IFA Fuarı ile birlikte Sony'nin yeni cihazlarını duyurması bekleniyor.