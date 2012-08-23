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Sony Mobile genel merkezini İsveç'ten Japonya'ya taşıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ericsson hisselerini 1,4 milyar dolara satın alarak telefon üretiminde yola tek başına devam eden Sony, daha entegre ve karlı bir operasyon için mobil bölümünde bazı değişikliklere gidiyor. Bu değişikliklerden ilki genel merkez değişimi olacak. Eski adıyla Sony Ericsson, şu anki yapılanmasıyla Sony Mobile olarak bilinen şirketin merkezi İsveç'ten Japonya'ya taşınıyor. Ekim ayında yapılacak taşınma sonrasında akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara yoğunlaşan mobil bölüm de Sony'nin ana kontrol merkezine dahil edilmiş olacak.
İkinci ve daha acı verici olan değişiklik ise insan kaynaklarında yaşanacak. Genel merkezin taşınmasıyla birlikte Sony, mobil kısımdaki çalışanların bir kısmı ile yollarını ayıracak. Gelen bilgilere göre, mobil bölümdeki küresel iş gücünün %15'ine karşılık gelen yaklaşık 1000 kişi ile önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak yollar ayrılacak. 650'si İsveç operasyonunda görev yapan çalışanların diğer kısmı ise diğer bölge operasyonlarından olacak. İsveç'in Lund bölgesindeki Sony Mobile birimi, personel azalmasına rağmen şirket için stratejik önemini koruyacak ve daha çok yazılım ve uygulama geliştirme çalışmalarına yoğunlaşacak.
Son dönemde arka arkaya satışa sunduğu akıllı telefon modelleriyle geleceğe yönelik güçlü sinyaller veren Sony, kapalı kapılar ardında yeni model hazırlıklarını da sürdürüyor. Mevcut ürün gamında Samsung Galaxy S III ve HTC One X gibi telefonlara meydan okuyabilecek bir model bulunmayan Sony, dört çekirdekli akıllı telefon modelleri için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Buna ek olarak Sony, yeni tablet modelleri için ar-ge'ye devam ediyor. Ay sonunda başlayacak IFA Fuarı ile birlikte Sony'nin yeni cihazlarını duyurması bekleniyor.

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darkaura 7 yıl en beğenilen
Bu sonyide anlamiyorum. Tum teknolojik imkanlar ellerinde var. Ver 4 cekirdegi ver donanimi, koy en kaliteli ekrani, uzerine xperia serisindeki gibi guzel bir tasarim yap, baska bir seye gerek yok, sony ismi ile yurur. Hadi bunlari kendin goremiyorsun en cok satan en cok konusulan modellerin ortak noktalarina bak. Neyin sattigi alenen ortada.
Buyuk firmalarjn en buyuk sorunu bu. Cok buyuyunce tuekticinin isteklerini goremez hale geliyorlar, piyasa degisimlerine hizli cevap veremiyorlar.
Bu sonyide anlamiyorum. Tum teknolojik imkanlar ellerinde var. Ver 4 cekirdegi ver donanimi, koy en kaliteli ekrani, uzerine xperia serisindeki gibi guzel bir t...
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DH Misafiri 7 yıl
sony ericsson xi10 telefon kullananan musteri olarak sony asla tavsıye etmıyorum sakın almayın telefonum garantı suresınde dokunma ve takılma problemı yasadı ve servıse 4 gore gonderıldı hıc bırınde cozum olmadı formalıteden yazılım yukleyıp yolladılar 4 . gönderısımdede degısım ısteyerek gonderdım ve bana gelen sonuc telefonun problem yasamadıgım bır yerınden problem cıkartarak telefonumu garantı dısı bıraktılar durumu anlata bılecegım hıc bır yetkılı yok nereyı ararsam haklısınız yapabılecek bıseyım yok deyıp kapatılıyor telefonum kesınlıkle tavsıye etmıyorum sakın sony telefon almayın hatta sony hıc bır urun almayın
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kasim33 7 yıl
çok mantıklı bir karar artık gururla % de 100 japon malı diyebilirler
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nurettinaz 7 yıl
Adamlar çok zeki ve milliyetçi. Üretim yerlerine daha yakın olmayı amaçlamakla birlikte yabancı bir ülkeye vergi vermek ve oradaki insanlara istihdam sağlamak yerine kendi ülkelerinde istihdam sağlayıp hükumetlerinin kendilerine tanımış olduğu vergi indirimlerinden yararlanmayı amaçlamışlar. Bizim ülkemizde de şirketler yurtdışına kaçmaya çalışıyorlar.
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lj94 7 yıl
yukuberk yok evinize gidin başımıza taş yağabilir

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yukuberk 7 yıl lj94
lj94
yukuberk yok evinize gidin başımıza taş yağabilir



Kimse evine gitmesin
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
Sony yavas yavas atağa kalkmaya çalışıyor hadi hayırlısı
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kungi888 7 yıl
Umarım doğru düzgün bir yapılanmaya girerler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xxxx1 7 yıl
rakamda yanlışlık var,1,4 milyar dolara değil... 1,4 milyar Euro'ya sattı Ericsson hissesini...
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Amedra 7 yıl xxxx1
xxxx1
rakamda yanlışlık var,1,4 milyar dolara değil... 1,4 milyar Euro'ya sattı Ericsson hissesini...

Çevirileri bazen yanlış yapıyorlar alıştık bunların yanlisliklarina.
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Amedra 7 yıl
Sony aşığıyız.
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JoeyBane 7 yıl
allking
Nerden geldim istanbula.. :))


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HTC Specialist 7 yıl
Oha mağaranın bukadarı... Ben bu haberi 1 ay kadar önce görmüştüm.
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