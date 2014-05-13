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Sony OLED TV üretimini askıya alıyor

5 yıl
1,2b
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32
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony OLED TV üretimini askıya alıyor

Başarılı PS4 satışlarına rağmen gelir kaybının önüne bir türlü geçemeyen mali yıl hedeflerinde üçüncü kez çıtayı aşağı çeken Sony, televizyon bölümünde de önemli bir karar alıyor.

OLED teknolojisi keskin görüntü kalitesi ve hızlı tepki süreleri ile televizyon pazarında ümit vaad eden bir teknoloji olarak biliniyor ve pek çok firma bu segmentte rekabet halinde. Panasonic ile kurduğu ortaklık sayesinde segment liderlerinden birisi olan Sony, yeniden yapılanma süreci nedeniyle ortaklıktan çekilmiş ve yola tek başına devam etme kararı almıştı.

4K televizyon segmentinin artık gelir getiren bir pazar haline gelmesi nedeniyle Sony, OLED televizyon üretimini askıya alma kararı aldı. Sony uzun vadede OLED televizyonlara yönelik büyük bir talep olacağını düşünmüyor ve 4K televizyon satışlarının da etkisiyle 2015 yılında TV bölümünün kara geçeceğini tahmin ediyor. 

Sony geçen yıl yapılan 4K TV sevkiyatlarının yüzde 20'sine hakim duruma gelmişti. Segmentte ağırlığını artıracağına inanan Sony bu yıl da 8 adet 4K televizyon modelini satışa sunacak. Geçen yıl bu sayı 4 ile sınırlı kalmıştı. Sony'nin 4K televizyon satışları tüm büyük ekran televizyon satışlarının yüzde 50'sine denk geliyor.

Sony aldığı karar ile birlikte OLED TV bölümünde çalışan ekibi de 4K ürünlerin üretimini yapan diğer bölümlere çekmeye başladı. Sony ayrıca maliyeti düşürmek adına işçilik masraflarında da yüzde 20 civarında bir kesinti yapmayı planlıyor.  

http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Sony-benches-OLED-TVs-for-4K-sets Yorum Yaz
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Avorlair 5 yıl en beğenilen
Pazarlama hilesi yapıp milletin parasını sömüren Samsung ve LG nin yanında samimi bir şekilde kandırmadan satış ve üretim yapan şu adamların sönük kalmasına üzülüyorum
Pazarlama hilesi yapıp milletin parasını sömüren Samsung ve LG nin yanında samimi bir şekilde kandırmadan satış ve üretim yapan şu adamların sönük kalmasına üzü...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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Xloud 5 yıl ciwanbilisim
ciwanbilisim

Yenilik yoksa ve bu yolda hızlı değilsen ezerler kardeş sony'cik

İlk OLED TVyi yapan Sony kardeş 2007de sen ne yeniliği diyorsun ? Bkz XEL-1
Sorsak eğilen oled ekranları Samsung yaptı dersiniz ama Sony samsungdan 4 yıl önce eğip büküyordu oledleri hemde öyle eğik bırarak değil hareketli olarak ;) youtube.com/...
ciwanbilisimYenilik yoksa ve bu yolda hızlı değilsen ezerler kardeş sony'cikİlk OLED TVyi yapan Sony kardeş 2007de sen ...
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Xloud 5 yıl
Sony artık doğru renklerin kaliteli panellerin yerine cayır cayır yanan rengarek panellerin iş yaptığını anlamalı...bkz: youtube.com/...
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SEO-Uzmanı 5 yıl
OLED döneminin çok ötesinde bir teknoloji olduğu için, asıl farkı 4K ile kat ve kat ortaya çıkacaktır..
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DeeD 5 yıl
Planları çok keskin bakalım nereye gidecek bu iş sony yavaş yavaş çekilmek istiyorum diyo gibi hissediyorum sen tv sektöründe yıllarca başta olmuş birisin hedef büyük ama gelişim yok stabil sistemi seviyor ama stabilleşirken bazi şeyleri kaybediyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony inşallah kaliteden ödün vermeden kurtulur bu durumdan
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1963bursa 5 yıl
Sony, OLED konusunda önden yürüdü, sonra da yolu kapatmaya çalıştı, bu gün ise OLED fiyatına LCD satmaya çalışıyor, Samsung LG filan dediğiniz firmalar da pek farklı değiller, buna çanak tutuyorlar.
LCD 4K TV KONUSUNDA SON YILLARDA PİYASAYA EN BÜYÜK DAMGAYI SEIKI İSİMLİ TANINMAMIŞ BİR MARKA VURDU.
Gücü eline geçirenin bunu nasıl kullandığını önemsemezseniz bir gün sizinde canınızı yakar.
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hacı.basat 5 yıl
Bu SEIKI yıllardır 4k TV satıyor, 499$ modeli bile var ama Türkiye'ye gelmiyorki.
amazon.com/...

Yurtdışından alamayan 4k TV 6 binliradan başlar zannediyor, SEIKI iyi işler çıkartıyor olabilir ama yayılmayı beceremiyor sonuçta, bu başlıkta büyüklük tartışması yapıyorlar, hal böyleyken yayılmacı olmayan SEIKI'yi burada onore etmenin bir anlamı da yok, adamlar zaten Türkiye'de yok.
15 katı pahalı da satıyor olsa ülkemi tanıyan firmanın, tanımayana nazaran bir önceliği var.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu millet neyin kafasını yaşıyor? Panasonic ve Sony LG den alacaklar oled panalleri? Burada LG Samsung'u kötüleyenler hiç bir şeyden anlamayan elektronık cahili insanlar! Siz dalgamı geçiyorsunzu ne SOnysi? Philip Tv fabrıkasını kapattı çinlilere sattı sony bitti. Artık Güney Koreliler Var LG Ve SamSng
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FlyingUnderpants 5 yıl
2 sene önce Sony 55'' FullHD televizyon almıştım. Samsung ve LG'den yaklaşık 1000TL daha fazla ödemiştim. Karşısına her geçtiğimde çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Maç, dizi, film izlemek çok büyük keyif.
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darkaura 5 yıl
Oled oyle yada boyle uzun vadede lcd nin yerine gecicek teknoloji. Sen koskoca sony sin. Kisa vade karlar icin uzun vade arge lerini cope atiyorsan orda ciddi sorun var demektir. Demekki uzun vadede tv sektoru gozden cikarilmis, yenilgi kabul edilmis.Zamaninda japonya nasil avrupali ve amerikan tv ureticilerini rekabetin disina ittiyse, simdi aynisini cin ve koreli ureticiler ona yapiyor.
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ploto 5 yıl
daha öncede yazdığım gibi:(Sony bir öncüdür ve asla başkalarının peşinden gitmek niyetinde değildir.İlerleme boyunca,Sony tüm dünyaya hizmet etmek istiyor Her zaman insanın yeteneğine saygı duymak ve cesaretlendirmek Sony’nin ilkesi olacak…Ve her zaman bir insandaki en iyiyi ortaya çıkarmaya çalışacak. Bu Sony’nin yaşamsal gücüdür) bu sony nin insanlara ne kadar önem verdiğini açıklayan analatan bir yazıdır insanlar için en iyiyi yapmaya gayret gösteren kendine ilke edinmiş bir firmadır sony ... sony ürünlerini kullanmayan eline almayan elektronik bilgisi olmayan ergenler sony hakkında detaylı araştırma yapsınlar ellerinin altında nede olsa teknolojik cihazlar var ------
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Umutcan 5 yıl
Tüketici kaliteye ve arkada yatan gerçek teknolojiye(modülün gerçek statik kontrastı, engine'ın input lagı vs.) değil de sallamasyon yanıltıcı teknik sayılara(dinamik kontrast, sanal tazeleme oranları vs.), ve düşük fiyata önem vermeye başladığı zaman Sony kaybetmeye başladı.
Yeniden yükselmek için bu taktiği izlemeleri lazım fakat çizgilerini ısrarla bozmadan koruyorlar, ben şahsen piyasaya boyun eğmedikleri için tebrik ediyorum. Tv'de benzer çizgide zaten 3-4 firma anca var hepsi de şu an geri planda kaldı(Toshiba, Sharp, Sony vs..) yada piyasadan çekildi.(Pioneer)
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travers 5 yıl
Hx920 hx850 görmemiş gözlere kalite anlatamazsın. Çingene renkli tvlere devam.
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interwap 5 yıl
Daha önce OLED tüketici pazarından çekilmişti. Şimdide komple çekiliyor. Hadi hayırlısı.
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Xloud 5 yıl interwap
interwap

Daha önce OLED tüketici pazarından çekilmişti. Şimdide komple çekiliyor. Hadi hayırlısı.

Daha önce panasonic ile olan OLED TV ortaklığını durdurmuştu.Şimdi ise OLED TV üretimini askıya alıyor.Profesyönel Oled ürünleri üretimi ve oled paneller üretime devam edecek. sony.com.tr/...
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