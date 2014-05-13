Sony OLED TV üretimini askıya alıyor





Başarılı PS4 satışlarına rağmen gelir kaybının önüne bir türlü geçemeyen mali yıl hedeflerinde üçüncü kez çıtayı aşağı çeken Sony, televizyon bölümünde de önemli bir karar alıyor.





OLED teknolojisi keskin görüntü kalitesi ve hızlı tepki süreleri ile televizyon pazarında ümit vaad eden bir teknoloji olarak biliniyor ve pek çok firma bu segmentte rekabet halinde. Panasonic ile kurduğu ortaklık sayesinde segment liderlerinden birisi olan Sony, yeniden yapılanma süreci nedeniyle ortaklıktan çekilmiş ve yola tek başına devam etme kararı almıştı.





4K televizyon segmentinin artık gelir getiren bir pazar haline gelmesi nedeniyle Sony, OLED televizyon üretimini askıya alma kararı aldı. Sony uzun vadede OLED televizyonlara yönelik büyük bir talep olacağını düşünmüyor ve 4K televizyon satışlarının da etkisiyle 2015 yılında TV bölümünün kara geçeceğini tahmin ediyor.





Sony geçen yıl yapılan 4K TV sevkiyatlarının yüzde 20'sine hakim duruma gelmişti. Segmentte ağırlığını artıracağına inanan Sony bu yıl da 8 adet 4K televizyon modelini satışa sunacak. Geçen yıl bu sayı 4 ile sınırlı kalmıştı. Sony'nin 4K televizyon satışları tüm büyük ekran televizyon satışlarının yüzde 50'sine denk geliyor.





Sony aldığı karar ile birlikte OLED TV bölümünde çalışan ekibi de 4K ürünlerin üretimini yapan diğer bölümlere çekmeye başladı. Sony ayrıca maliyeti düşürmek adına işçilik masraflarında da yüzde 20 civarında bir kesinti yapmayı planlıyor.

http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Sony-benches-OLED-TVs-for-4K-sets