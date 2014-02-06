Sony PC bölümünü diğer bir Japon ortaklığına sattı

Haber Editörü
Teknoloji dünyasında ardı ardına gelen şok satış haberlerine bir yenisi de Sony cephesinden eklendi. Böylece bir süredir gündemde olan iddialar da kısmen gerçeklik kazanmış oldu.
Sony tarafından yapılan açıklamada 2012 yılında başlayan reform stratejisi sonrasında bir süredir kar elde edemeyen PC bölümünün Japan Industrial Partners ortaklığına satılmasına karar verildiği duyuruldu. Böylece VAIO markası Japonya'da kalmış oldu. Daha önce Lenovo'nun VAIO bölümünü satın almak üzere olduğu iddia edilmişti.
Anlaşma kapsamında yaklaşık 250-300 çalışan Sony'den JIP'e transfer edilecek. Ayrıca hali hazırdaki VAIO kullanıcıları Sony'den teknik destek almaya devam edecek. Bahar döneminde ise son Sony imzalı VAIO cihazları piyasaya çıkacak.
Sony satın almanın ne kadar bir bedelle yapıldığını açıklamadı. Ancak PC bölümünü elden çıkardıktan sonra diğer bir kar edemeyen bölümü olan televizyon bölümünü ayağa kaldırmak için çalışmalar yapacak. Bunların başında da bölümü ayrı bir yan firma olarak faaliyete geçirmek yer alıyor.
http://www.phonearena.com/news/No-more-VAIOs-Sony-sells-PC-business-to-JIP-to-focus-on-phones-tablets-and-TVs_id52283 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz ne alalım ne kullanalım macbook'lar can yakıyor.
ASUS desen 3 günde bir yeni model çıkarıyor (alayı melez gerçek notebook değiller.)
Samsung notebook için konuşursak şimdi adamlar üretiyordu en azından bir şeyler çıkıyordu ortaya.
Lenovo dediğimiz firmada garip bir firma zaten
HP,DELL ve Acer bu firmaları hiç söylemiyorum bile...
Ne yapalım gidip kıytırık Casper'mi alalım kim ne derse desin Sony notebook'lar gayet başarılıydı çok yazık oldu gerçekten çok üzüldüm...
PS ile mükemmel satış rakamları yakalıyor olabilir sektör moble kayıyor olabilir fakat bu yaptıkları gerçekten üzücü SONY büyük bir firma ben batana kadar VAIO serisini devam ettirir düşüncesindeyken onların satması rezalet bir durum her yer meleze tabletlere kayıyor mantıksal olarak benim 5650M bile hala güçlü...
Yani 400 pipeline'dan bahsediyoruz 400 az bir rakam değil.
Tegra K1'mişde oymuş da buymuş da alayı hikaye o notebook hala işi görüyorduki benim satıp başka bir VAIO alacaktım vazgeçtim küçük upgradeler yaparak kullanıyorum şuan yüksek ihtimalle bundan devam ederim satacağımıda sanmıyorum antika olana dek kullanacağım...
Kim ne derse desin yeni sektörler daha tam oturmamış durumlarındayken bile eskilerini öldürüyor...
Android gibi kıytırık masaüstünde yer edinemeyecek bir işletim sistemi Windows'un yerini alamaz haa alır almasınada mesela Dreamweaver'da yaptığım işleri onda yapabilirmiyim rahatlıkla hayır...
Premiere Pro'daki işlemlerimi yapabilirmiyim hayır...
Doğruya doğru IPad güzel cihaz fakat IPad nerdee notebook nerde...
Hani o apaçık sistem ?
Küçük oyunlar oynarsınız not tutarsınız excel'deki işleri halledersiniz hatta video editlersiniz fakat farkındamısınız bilmem fare ve klavye ile ne kadar rahatız on parmak yazmaya o kadar alışmışımki daktiloda bile o küçük telefonlardan daha hızlı yazarım ben.
Yeni sektörler gittikçe büyüyor eskilerini öldürüyor yazık cidden çok yazık...