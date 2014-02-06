Sony PC bölümünü diğer bir Japon ortaklığına sattı





Teknoloji dünyasında ardı ardına gelen şok satış haberlerine bir yenisi de Sony cephesinden eklendi. Böylece bir süredir gündemde olan iddialar da kısmen gerçeklik kazanmış oldu.





Sony tarafından yapılan açıklamada 2012 yılında başlayan reform stratejisi sonrasında bir süredir kar elde edemeyen PC bölümünün Japan Industrial Partners ortaklığına satılmasına karar verildiği duyuruldu. Böylece VAIO markası Japonya'da kalmış oldu. Daha önce Lenovo'nun VAIO bölümünü satın almak üzere olduğu iddia edilmişti.





Anlaşma kapsamında yaklaşık 250-300 çalışan Sony'den JIP'e transfer edilecek. Ayrıca hali hazırdaki VAIO kullanıcıları Sony'den teknik destek almaya devam edecek. Bahar döneminde ise son Sony imzalı VAIO cihazları piyasaya çıkacak.





Sony satın almanın ne kadar bir bedelle yapıldığını açıklamadı. Ancak PC bölümünü elden çıkardıktan sonra diğer bir kar edemeyen bölümü olan televizyon bölümünü ayağa kaldırmak için çalışmalar yapacak. Bunların başında da bölümü ayrı bir yan firma olarak faaliyete geçirmek yer alıyor.

http://www.phonearena.com/news/No-more-VAIOs-Sony-sells-PC-business-to-JIP-to-focus-on-phones-tablets-and-TVs_id52283