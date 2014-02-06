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Sony PC bölümünü diğer bir Japon ortaklığına sattı

5 yıl
6,9b
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45
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony PC bölümünü diğer bir Japon ortaklığına sattı

Teknoloji dünyasında ardı ardına gelen şok satış haberlerine bir yenisi de Sony cephesinden eklendi. Böylece bir süredir gündemde olan iddialar da kısmen gerçeklik kazanmış oldu.

Sony tarafından yapılan açıklamada 2012 yılında başlayan reform stratejisi sonrasında bir süredir kar elde edemeyen PC bölümünün Japan Industrial Partners ortaklığına satılmasına karar verildiği duyuruldu. Böylece VAIO markası Japonya'da kalmış oldu. Daha önce Lenovo'nun VAIO bölümünü satın almak üzere olduğu iddia edilmişti.

Anlaşma kapsamında yaklaşık 250-300 çalışan Sony'den JIP'e transfer edilecek. Ayrıca hali hazırdaki VAIO kullanıcıları Sony'den teknik destek almaya devam edecek. Bahar döneminde ise son Sony imzalı VAIO cihazları piyasaya çıkacak.

Sony satın almanın ne kadar bir bedelle yapıldığını açıklamadı. Ancak PC bölümünü elden çıkardıktan sonra diğer bir kar edemeyen bölümü olan televizyon bölümünü ayağa kaldırmak için çalışmalar yapacak. Bunların başında da bölümü ayrı bir yan firma olarak faaliyete geçirmek yer alıyor. 

http://www.phonearena.com/news/No-more-VAIOs-Sony-sells-PC-business-to-JIP-to-focus-on-phones-tablets-and-TVs_id52283 Yorum Yaz
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bgryngn 5 yıl en beğenilen
bilgisayardan zevk alan insan kalmadı mı ya
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Vedpla 5 yıl
VAIO'lar gidiyor demek...
Biz ne alalım ne kullanalım macbook'lar can yakıyor.
ASUS desen 3 günde bir yeni model çıkarıyor (alayı melez gerçek notebook değiller.)
Samsung notebook için konuşursak şimdi adamlar üretiyordu en azından bir şeyler çıkıyordu ortaya.
Lenovo dediğimiz firmada garip bir firma zaten
HP,DELL ve Acer bu firmaları hiç söylemiyorum bile...
Ne yapalım gidip kıytırık Casper'mi alalım kim ne derse desin Sony notebook'lar gayet başarılıydı çok yazık oldu gerçekten çok üzüldüm...
PS ile mükemmel satış rakamları yakalıyor olabilir sektör moble kayıyor olabilir fakat bu yaptıkları gerçekten üzücü SONY büyük bir firma ben batana kadar VAIO serisini devam ettirir düşüncesindeyken onların satması rezalet bir durum her yer meleze tabletlere kayıyor mantıksal olarak benim 5650M bile hala güçlü...
Yani 400 pipeline'dan bahsediyoruz 400 az bir rakam değil.
Tegra K1'mişde oymuş da buymuş da alayı hikaye o notebook hala işi görüyorduki benim satıp başka bir VAIO alacaktım vazgeçtim küçük upgradeler yaparak kullanıyorum şuan yüksek ihtimalle bundan devam ederim satacağımıda sanmıyorum antika olana dek kullanacağım...
Kim ne derse desin yeni sektörler daha tam oturmamış durumlarındayken bile eskilerini öldürüyor...
Android gibi kıytırık masaüstünde yer edinemeyecek bir işletim sistemi Windows'un yerini alamaz haa alır almasınada mesela Dreamweaver'da yaptığım işleri onda yapabilirmiyim rahatlıkla hayır...
Premiere Pro'daki işlemlerimi yapabilirmiyim hayır...
Doğruya doğru IPad güzel cihaz fakat IPad nerdee notebook nerde...
Hani o apaçık sistem ?
Küçük oyunlar oynarsınız not tutarsınız excel'deki işleri halledersiniz hatta video editlersiniz fakat farkındamısınız bilmem fare ve klavye ile ne kadar rahatız on parmak yazmaya o kadar alışmışımki daktiloda bile o küçük telefonlardan daha hızlı yazarım ben.
Yeni sektörler gittikçe büyüyor eskilerini öldürüyor yazık cidden çok yazık...
VAIO'lar gidiyor demek...Biz ne alalım ne kullanalım macbook'lar can yakıyor.ASUS desen 3 günde bir yeni model çıkarıyor (alayı melez gerçek notebook de...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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acmtncy 5 yıl
kötü oldu bu haber. asus ile beraber en kaliteli dizüstü bilgisayarları sony üretiyordu. bu gidişle 5-6 yıl sonra sony yazısını sadece playstationların üzerinde görebileceğiz.
kötü oldu bu haber. asus ile beraber en kaliteli dizüstü bilgisayarları sony üretiyordu. bu gidişle 5-6 yıl sonra sony yazısını sadece playstationların üzerinde...
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E.R.W. 4 yıl
Kaliteyi anlamayan insanlar doluşmuş buraya,şahinle vw yi karşılaştırıyorlar.Sony vaio nun s veya z serisi ile diğer notebooklar arasında dağlar kadar fark var,bunları kullanan birini macbooklar zor keser.
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make.believe 4 yıl E.R.W.
eline lenovo alan pc eksperi olmus
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ø 4 yıl
Batı balık yan gider. Sony telefonda aklını başına almassa sonu kötü.
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Deníz 4 yıl
Ne bekliyordunuz ki metal ediyorum.Piyasada aynı özellikleri olan notebooklar var hem daha ucuza.Neden insanlar gidip sony e o kadar para versin ki.Sony firmasını seviyorum ama bu kafayla giderlerse telefon kısmını da satmak zorunda kalicaklar
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acmtncy 4 yıl Deníz
Deníz

Ne bekliyordunuz ki metal ediyorum.Piyasada aynı özellikleri olan notebooklar var hem daha ucuza.Neden insanlar gidip sony e o kadar para versin ki.Sony firmasını seviyorum ama bu kafayla giderlerse telefon kısmını da satmak zorunda kalicaklar

hocam geçenlerde bir dizüstü aldım. geziyorum teknoloji marketlerde bakıyorum sony cidden daha pahalı. özelliği daha düşük pc'ye daha yüksek fiyat çekiyor. "kim alır ki bunu?" diye düşünüyorum. gittim lenovo aldım. fiyatına göre özellikleri iyiydi. evde açtım bilgisayarı ekran çerçevesi kalitesiz mat plastik ve tam traşlanmamış plastik talaşlar duruyor. önemsemedim açtım - hızlı açıldı ama hakkını yemeyelim:) -. ekran siyah beyazdan hallice. kontrast yok gibi birşey. win8.1 çıkmıştı o zamanlar güncelleyeyim dedim. güncellemeden sonra parlaklık ayarları bozuldu. lenovo driver çıkaracakmış da ondan sonra düzelecekmiş. saydıklarımın hepsi yaygın şikayetler yani bilgisayarın "modeli böyle". sonra farkettim tuşlardan biri basılı kalıyor. bunu fırsat bilip geri verdim bilgisayarı. ekranı güzel birşey alayım dedim. en güzel ekranlar sony ve toshibadaydı. sony az farkla öndeydi onu seçtim. aldığım sony'nin özellikleri daha düşüktü fiyatı da biraz daha ucuzdu ama mesela lenovo'da olmayan arka aydınlatma vardı. driver problemi de yaşamadım hiç.

uzun lafın kısası "ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti" derim.

@online manager

hocam sizin tavsiyeniz hangi markadır?
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XQS 4 yıl
saglik olsun piyasa kimlere kalacak bakalim
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aytacnet 4 yıl
Bilgisayar sektörü açısından büyük bir eksiklik. Sıradan bir şirketten bahsetmiyoruz. Hepimizin geçmişine bir noktada temas etmiş bir şirketten bahsediyoruz. Sony Televizyonlar, Sony Walkmannler....
Bakanlık bilgisayarlara 7 yıl kullanım ömrü verse de her birimizin neredeyse 7/24 çalışan bilgisayarları bu kullanım süresine ulaşması imkansız. Zaten sürekli yenilenen donanımlarla bizim hep daha hızlıyı istememiz senelerce aynı bilgisayarı kullanmamızı engelliyor. Sony bu noktada gerçekten başarılı işler çıkarmıştır.
Öte yandan Kore firmaları piyasadaki kalite algısını gerçekten ortadan kaldırdı. Hem otomobilde, hem mobilde, hem bilgisayarda, hem de televizyonlarda. Malum markalar tamamen göz boyamaya yönelik çalışıyor. Örneğin, ekran parlaklığı bizim gerçekten istediğimiz özellikleri yok saymamıza sebep oluyor. Kullanım ömürleri zaten kısa. Fiziksel darbelere karşı dayanıksız. Gerçekten bir düşünün. Biz süs niyetine alıp koymuyoruz. Atalarımızın evlerindeki gibi üzeri dantelle örtülen bir kutsalımız değil. Biz bunları kullanmak için alıyoruz, ama kullanamadan ya satıyoruz ya çöpe atıyoruz. Görsel olarak o kadar kandırılıyoruz ki, aradığımız kalite algısını hep bir kenara bırakabiliyoruz. Sonuç bizim cebimizden çıkan servet onları zengin ediyor. İşte SONY bunu yapmadığı için zarar ediyor. Aynı şey en geç 1-2 yıl içinde telefon sektöründe de başına gelecek.
Ben Japon mallarında, araçlarında, teknolojisinde hep olumlu deneyimler yaşadım. Sanırım Sony Vaio'dan sonra bir başka Japon markası Toshiba'ya yöneleceğim. Umarım onunla da güzel deneyimlerimiz olur :)
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umut_baris 4 yıl aytacnet
****

Bilgisayar sektörü açısından büyük bir eksiklik. Sıradan bir şirketten bahsetmiyoruz. Hepimizin geçmişine bir noktada temas etmiş bir şirketten bahsediyoruz. Sony Televizyonlar, Sony Walkmannler....

Bakanlık bilgisayarlara 7 yıl kullanım ömrü verse de her birimizin neredeyse 7/24 çalışan bilgisayarları bu kullanım süresine ulaşması imkansız. Zaten sürekli yenilenen donanımlarla bizim hep daha hızlıyı istememiz senelerce aynı bilgisayarı kullanmamızı engelliyor. Sony bu noktada gerçekten başarılı işler çıkarmıştır.

Öte yandan Kore firmaları piyasadaki kalite algısını gerçekten ortadan kaldırdı. Hem otomobilde, hem mobilde, hem bilgisayarda, hem de televizyonlarda. Malum markalar tamamen göz boyamaya yönelik çalışıyor. Örneğin, ekran parlaklığı bizim gerçekten istediğimiz özellikleri yok saymamıza sebep oluyor. Kullanım ömürleri zaten kısa. Fiziksel darbelere karşı dayanıksız. Gerçekten bir düşünün. Biz süs niyetine alıp koymuyoruz. Atalarımızın evlerindeki gibi üzeri dantelle örtülen bir kutsalımız değil. Biz bunları kullanmak için alıyoruz, ama kullanamadan ya satıyoruz ya çöpe atıyoruz. Görsel olarak o kadar kandırılıyoruz ki, aradığımız kalite algısını hep bir kenara bırakabiliyoruz. Sonuç bizim cebimizden çıkan servet onları zengin ediyor. İşte SONY bunu yapmadığı için zarar ediyor. Aynı şey en geç 1-2 yıl içinde telefon sektöründe de başına gelecek.

Ben Japon mallarında, araçlarında, teknolojisinde hep olumlu deneyimler yaşadım. Sanırım Sony Vaio'dan sonra bir başka Japon markası Toshiba'ya yöneleceğim. Umarım onunla da güzel deneyimlerimiz olur :)

Öte yandan Kore firmaları piyasadaki kalite algısını gerçekten ortadan kaldırdı. Hem otomobilde, hem mobilde, hem bilgisayarda, hem de televizyonlarda. Malum markalar tamamen göz boyamaya yönelik çalışıyor. Örneğin, ekran parlaklığı bizim gerçekten istediğimiz özellikleri yok saymamıza sebep oluyor. Kullanım ömürleri zaten kısa. Fiziksel darbelere karşı dayanıksız. Gerçekten bir düşünün. Biz süs niyetine alıp koymuyoruz. Atalarımızın evlerindeki gibi üzeri dantelle örtülen bir kutsalımız değil. Biz bunları kullanmak için alıyoruz, ama kullanamadan ya satıyoruz ya çöpe atıyoruz. Görsel olarak o kadar kandırılıyoruz ki, aradığımız kalite algısını hep bir kenara bırakabiliyoruz. Sonuç bizim cebimizden çıkan servet onları zengin ediyor. İşte SONY bunu yapmadığı için zarar ediyor. Aynı şey en geç 1-2 yıl içinde telefon sektöründe de başına gelecek.

Tamamen katılıyorum.

Sony deki arge hangi güney korelide var allah aşkına :D

Sony'nin ürettiği kadar hi end üretebilmiş mi hiç biri?
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dumprep 4 yıl aytacnet
Geçmiş olsun hocam, toshiba da sektörden çekiliyor. Bu arada konuyu yaramızı deşmek için mi hortlattınız diyesim geldi
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AhmtMlh 5 yıl
Vaio iyiydi guzeldi ama orta segment cihazi aldiysaniz her turlu yanardiniz . Cunku cihaz tam oyun oyanama yonelik degil , hoparlor olsun multimedya seceneklerinde sorunlar var . Ozellikle asiri fan sesleri olduruyor adami . Ben 4 yildir kullaniyorum . Vaio guzel malda yapardi ama bizimki guzel degildi be ne cektim ben . Ah be . Neyse bir devir kapandi baksa seylere bakicaz artik .
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TurQich 5 yıl
Dusuk performansli urunlere dunyanin parasini isterse tabi zarar kacinilmaz olur..
Sirf dizayn ve isimden dolayi kim i3'lu bir sisteme 600-700 Euro civarinda para verir ki?
Aleti tek sattiran ozellik dizayn ve isimdi.. Yoksa iyi bir bilgisayar bilgisi olan birinin sirf dizayndan dolayi dunyanin parasini yetersiz ozellikli bir alete sayacagini sanmiyorum.
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Limitles 5 yıl
Dogru bi karar bence. Bir kac seneye bilgisayar diye bisey birakmaz bu mobil cihazlar.
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E.R.W. 5 yıl
Windows işletim sistemi kullananların içerisinde en kalitelisiydi vaiolar,koreliler kaliteyi dibe indirdi,insanlar kalitenin ne olduğunu bilmiyorlar artık.
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Technotronic 5 yıl
Zarar ettiği bölümleri kapatması mantıklıca ancak üzüldüm bu habere
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koagulant 5 yıl
zaten kalite düşmüştü. Eski modeller kaliteliydi. Elimizde 2 yıllık bir vaio var bu kadar kalitesiz olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Zamanında benzeri donanımdaki modellerden çok daha pahalıya alındı. Fakat tam bir rezalet. 2 yıl sonunda çok az kullanılmasına rağmen tuşları basmayan bir touchpad, sinek vızıltısı gibi ses çıkaran hoparlörler ve oyun oynanmamasına rağmen bir ısınma problemi var. Nerde kaldı vaio kalitesi.
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darkaura 5 yıl
acikcasi yeni vaiolarda o eski kaliteyi goremiyordum. burda sonyide suclamak haksizlik olur, dusen kar marjlariyla ayni kaliteyi korumak kolay degil. satildikdan sonra ismide giderse geride hic bir sey kalmaz. lenovo 2.0
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l3ittersweet 5 yıl
belirli bir fiyatın üzerinde insanlar macbook alıyor, 2000 tl altındaki makinalarda da sony kalitesi yakalanamıyor. samsung'da bilgisayardan çıkıyor, bilgisayar sektöründe rekabet çok zorlu.
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