Sony PS Vita, 3G download sınırını 20MB seviyesinde tutabilir

Sony'nin taşınabilir oyun konsolu pazarında ağırlığını koyması beklentisiyle piyasaya sürmeye hazırlandığı 5 inç OLED dokunmatik ekran, 4 çekirdekli işlemci, WiFi, 3G gibi özellikler sunan PS Vita Aralık ayında Japonya'da, gelecek yıl ise Avrupa'da ve ABD'de satışa sunulacak.





Sahip olduğu 3G özelliğiyle operatör anlaşmalı da olacak modelin veri aktarımı konusunda limiti olacağı belirtiliyor. ASCII sitesinin haberine göre 3G üzerinden yapılacak veri aktarımı aylık 20 MB ile sınırlandırılacak. Bu nedenle PSP uyumlu oyunların indirilmesi ve uzun süreli internet üzerinden çoklu oyunculu oyunları oynamak mümkün olmayacak.





Bu durumda oyuncular WiFi üzerinden veri işlemlerini halletmek zorunda kalacak. Ancak bu da hareket serbestisini kısıtlayacak. Kısıtlamanın hangi amaçla yapılacağı açıklanmadı.





3G limitinin ne kadar kesin olduğu ABD ve Avrupa lansmanı sonrası ortaya çıkacak.