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Sony PS Vita, 3G download sınırını 20MB seviyesinde tutabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin taşınabilir oyun konsolu pazarında ağırlığını koyması beklentisiyle piyasaya sürmeye hazırlandığı 5 inç OLED dokunmatik ekran, 4 çekirdekli işlemci, WiFi, 3G gibi özellikler sunan PS Vita Aralık ayında Japonya'da, gelecek yıl ise Avrupa'da ve ABD'de satışa sunulacak. 

Sahip olduğu 3G özelliğiyle operatör anlaşmalı da olacak modelin veri aktarımı konusunda limiti olacağı belirtiliyor. ASCII sitesinin haberine göre 3G üzerinden yapılacak veri aktarımı aylık 20 MB ile sınırlandırılacak. Bu nedenle PSP uyumlu oyunların indirilmesi ve uzun süreli internet üzerinden çoklu oyunculu oyunları oynamak mümkün olmayacak. 

Bu durumda oyuncular WiFi üzerinden veri işlemlerini halletmek zorunda kalacak. Ancak bu da hareket serbestisini kısıtlayacak. Kısıtlamanın hangi amaçla yapılacağı açıklanmadı.

3G limitinin ne kadar kesin olduğu ABD ve Avrupa lansmanı sonrası ortaya çıkacak. 

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slapert 8 yıl
Okuma oranında ciddi sıkıntı var bizde ya da anlamada.
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DH Misafiri 8 yıl
lafa bak yaaa reklam iste sunu yapabiliriz yapmayada biliriz söyle böyle ben avusturyada belkide avrupanin en iyi hattini kullaniyorum 50 euro aylik ödüyorum 6.000 dk 3.000 sms sinirsiz 12mb down 3.5 mb upload hizi var samsung galaxys2 nin ben 12mb yi zor görüyomda 20 nasil olcak hele hele tr de??????lütfen süper sitesiniz cok seviyorum sizin sitenizi ama bazende öyle haber yapiyosunuzki sanki kopyala yapistir okumuyosunuz gibime geliyo o alete türkiyede 20 mb den daha hizli hatti kim takacak???
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sertacarslan 8 yıl
Batuist
vardır bir dezavantajı 3Gyi kullanmanın o zaman.. yoksa neden bir sınır koyma gereği duysun ki..

Muhtemelen mobil şebeke operatörlerinden gelen bir taleptir. Malum, çoğunlukla mobil operatör paketleri ile satılıyor cihazlar.
Benim iOS'da da en sinir olduğum kısıtlamalardan biridir bu 20mb kısıtlaması. Paketim var mesela, nereye ne kadar harcayacağıma ben karar vermeliyim. Bir arkadaşıma restoranda sohbet ederken oğlu ile birlikte oynayabileceği bir oyun göstermek için stonewars'ı yükleyeyim dedim, bana ukala ukala wifi'den indirmek daha doğru gibi bir akıl verdi, şiştim...
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Batuist 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Batuist

vardır bir dezavantajı 3Gyi kullanmanın o zaman.. yoksa neden bir sınır koyma gereği duysun ki..


Muhtemelen mobil şebeke operatörlerinden gelen bir taleptir. Malum, çoğunlukla mobil operatör paketleri ile satılıyor cihazlar.
Benim iOS'da da en sinir olduğum kısıtlamalardan biridir bu 20mb kısıtlaması. Paketim var mesela, nereye ne kadar harcayacağıma ben karar vermeliyim. Bir arkadaşıma restoranda sohbet ederken oğlu ile birlikte oynayabileceği bir oyun göstermek için stonewars'ı yükleyeyim dedim, bana ukala ukala wifi'den indirmek daha doğru gibi bir akıl verdi, şiştim...

sürekli 3g üzerinden oyun indirmeye kalkarsa bu psp sahipleri şebeke çöker filan kısıtlama getirsin sony diye dayatmada bulunmuş olabilirler.. ben başka bir neden göremiyorum.. yada belki pil üzerinde olumsuz bir etkisi vardır dicemde o zaman adaptör ile indirir millet oyununu.. yani 3g olmasının hiçbir avantajı kalmıyor.
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TikaMasala 8 yıl
Haber yanlis cevrilmis. 20mb kota olmasi soz konusu bile degil! iPhone da 3g ile bagliyken 20mb ustu uygulama indiremezsiniz. Wifi ile baglanin der. Buda ayni seyden bahsediyor!
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sahoron 8 yıl
D.A.R.B.E.C.i
Colossal
tavernac1 biz çok 3gde 500kbı gördük adamlar 20 mb hıza indiriyorlar
yorumu yazarken ne düşündün de yazdın bilmiyorum ama türkiye dünyanın en hızlı 3g altyapılarından birine sahip.
madem öle niye bi halta yaramıyor ? yurt dışındaki arkadaşlara 3g de kota var diorum onlar kota ne diyor bumu gelişmişlik ?

Türkiye' deki fiyatlar denildigi gibi yurtdışından pahalı fakat yurtdışında çogu paket genellikle 500mb ile 1 gb arasıdır. Tabi fiyatları düşüktür. 500mb 6 pound 1 gb 9 pounda geliyor. SInırsız olanlar da var 10 pound ekleyerek ama bazı operatörler cok ucuza sınırsızda vermiyor degil
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karaköy_soğancısı 8 yıl
Colossal
tavernac1 biz çok 3gde 500kbı gördük adamlar 20 mb hıza indiriyorlar
yorumu yazarken ne düşündün de yazdın bilmiyorum ama türkiye dünyanın en hızlı 3g altyapılarından birine sahip.

madem öle niye bi halta yaramıyor ? yurt dışındaki arkadaşlara 3g de kota var diorum onlar kota ne diyor bumu gelişmişlik ?
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Mellkor 8 yıl
Gunumuzdeki bircok telefon bu isi yapiyor artik. Ayrica bu cihaza para harcamak bence gereksiz ama tabiki hitap ettigi bir yas kesimi var onlar icin oldukca iyi
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IL EST MON COCAINE 8 yıl
ps vitada ki 3g zaten sosyal ağlar için kullanılacak .... artık herkes telefonundan tabletinden sosyal ağlara bağlanıyor sırf bu yüzden 3gli modele 150 lira fazladan bayılmak saçma ama cihaz çok güzel açıklanan fiyattan gelirse çıktığı gün alacam bitane
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alito 8 yıl
bu cihazda 3g, özellikle türkiye pazarında gereksiz bir lüksden başka birşey olmaz. insan 3-5 kere kullanıp daha dokunmayacağı bir özelliğe neden 150 lira fark verir ki? gelecek 3g faturasını saymıyorum bile.
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izomer 8 yıl
Helldancer
Yazıda hızdan bahsetmiyor, toplam indirilebilecek veriden bahsediyor.20MB diyor , 20Mb/s değil...

bu dediğini anlamamışlar zaten :)) ürünü en az 2 , 2,5 yıl belki alamam ( psp var bende ve ipod touch 4 kullanıyoum ) ancak tamamen saçna , açıklaması şuanda olmayan bir durum. 2/3 gb dese yine anlardım.
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Helldancer 8 yıl izomer
izomer

Helldancer

Yazıda hızdan bahsetmiyor, toplam indirilebilecek veriden bahsediyor.20MB diyor , 20Mb/s değil...


bu dediğini anlamamışlar zaten :)) ürünü en az 2 , 2,5 yıl belki alamam ( psp var bende ve ipod touch 4 kullanıyoum ) ancak tamamen saçna , açıklaması şuanda olmayan bir durum. 2/3 gb dese yine anlardım.

Yukarıdaki yorumların çoğunda hızdan dem vurulmuş, haberde ise hız değil boyut sınırlandırmasından bahsediliyor. O na istinaden yazdım.
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Batuist 8 yıl
vardır bir dezavantajı 3Gyi kullanmanın o zaman.. yoksa neden bir sınır koyma gereği duysun ki..
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