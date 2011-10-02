Sony PS Vita, 3G download sınırını 20MB seviyesinde tutabilir

Haber Editörü
Sony'nin taşınabilir oyun konsolu pazarında ağırlığını koyması beklentisiyle piyasaya sürmeye hazırlandığı 5 inç OLED dokunmatik ekran, 4 çekirdekli işlemci, WiFi, 3G gibi özellikler sunan PS Vita Aralık ayında Japonya'da, gelecek yıl ise Avrupa'da ve ABD'de satışa sunulacak.
Sahip olduğu 3G özelliğiyle operatör anlaşmalı da olacak modelin veri aktarımı konusunda limiti olacağı belirtiliyor. ASCII sitesinin haberine göre 3G üzerinden yapılacak veri aktarımı aylık 20 MB ile sınırlandırılacak. Bu nedenle PSP uyumlu oyunların indirilmesi ve uzun süreli internet üzerinden çoklu oyunculu oyunları oynamak mümkün olmayacak.
Bu durumda oyuncular WiFi üzerinden veri işlemlerini halletmek zorunda kalacak. Ancak bu da hareket serbestisini kısıtlayacak. Kısıtlamanın hangi amaçla yapılacağı açıklanmadı.
3G limitinin ne kadar kesin olduğu ABD ve Avrupa lansmanı sonrası ortaya çıkacak.
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Muhtemelen mobil şebeke operatörlerinden gelen bir taleptir. Malum, çoğunlukla mobil operatör paketleri ile satılıyor cihazlar.
Benim iOS'da da en sinir olduğum kısıtlamalardan biridir bu 20mb kısıtlaması. Paketim var mesela, nereye ne kadar harcayacağıma ben karar vermeliyim. Bir arkadaşıma restoranda sohbet ederken oğlu ile birlikte oynayabileceği bir oyun göstermek için stonewars'ı yükleyeyim dedim, bana ukala ukala wifi'den indirmek daha doğru gibi bir akıl verdi, şiştim...
sürekli 3g üzerinden oyun indirmeye kalkarsa bu psp sahipleri şebeke çöker filan kısıtlama getirsin sony diye dayatmada bulunmuş olabilirler.. ben başka bir neden göremiyorum.. yada belki pil üzerinde olumsuz bir etkisi vardır dicemde o zaman adaptör ile indirir millet oyununu.. yani 3g olmasının hiçbir avantajı kalmıyor.
Türkiye' deki fiyatlar denildigi gibi yurtdışından pahalı fakat yurtdışında çogu paket genellikle 500mb ile 1 gb arasıdır. Tabi fiyatları düşüktür. 500mb 6 pound 1 gb 9 pounda geliyor. SInırsız olanlar da var 10 pound ekleyerek ama bazı operatörler cok ucuza sınırsızda vermiyor degil
madem öle niye bi halta yaramıyor ? yurt dışındaki arkadaşlara 3g de kota var diorum onlar kota ne diyor bumu gelişmişlik ?
bu dediğini anlamamışlar zaten :)) ürünü en az 2 , 2,5 yıl belki alamam ( psp var bende ve ipod touch 4 kullanıyoum ) ancak tamamen saçna , açıklaması şuanda olmayan bir durum. 2/3 gb dese yine anlardım.
Yukarıdaki yorumların çoğunda hızdan dem vurulmuş, haberde ise hız değil boyut sınırlandırmasından bahsediliyor. O na istinaden yazdım.