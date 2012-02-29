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Sony PS Vita satışları 1.2 milyona ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Aralık ayında ilk olarak Japonya'da piyasaya sürülen ve son bir haftadır ABD ve Avrupa pazarında satışta olan Sony'nin yeni taşınabilir konsolu PS Vita'nın son gelen satış rakamları 500 000 civarındaydı. Global satışların da etkisiyle Sony rakamın 1.2 milyon olduğunu açıkladı.
Son satış rakamı bilgisi Japonya'dan Ocak ayının ortalarında gelmişti. Yaklaşık 1.5 ay gibi bir sürede Japonya, Amerika, PAL ve Avrupa bölgesi 700 000 adet daha PS Vita satmış oldu. Milyon sınırını geçmesine rağmen satışlar oldukça yavaş.
Nintendo 3DS modeli Japonya'da 13 hafta sonunda 1 milyon barajını aşarken, PSP modeli 8 haftada bu başarıyı yakalamıştı. Son hafta Japonya'da 88 bin adet 3DS modeli satılırken 11 bin adet PS Vita modeli satıldı. PS Vita Japonya'da ilk hafta 321 000 adet sattıktan sonraki sert bir düşüş yaşamıştı.
Avrupa ve ABD çıkışı öncesi Japonya'da PS Vita'nın 600 000 adede ulaşmış olduğu tahmin ediliyor. Böylece ilk hafta global satışlar 600 000 rakamına ulaştı denebilir. Sony rakamların beklentinin üzerinde seyrettiğini vurguladı.
Yazılım olarak ise PS Vita 2 milyon birime ulaştı. Bu rakam hem perakende kanallarından hem de PS Store üzerinden elde edildi. Bu durumda her kullanıcının şimdiye kadar ortalama iki yazılım ürünü satın aldığı ortaya çıkıyor.
Nintendo Ağustos ayında yaptığı büyük indirim neticesinde Japonya'da toplamda yaklaşık 5 milyon ünite 3DS, global olarak ise yaklaşık 13 milyon ünite 3DS sattı. Analistler PS Vita'nın da zorunlu bir indirime girmesi gerektiği konusunda hem fikir.
PS Vita ülkemizde de WiFi versiyonu 799TL, 3G versiyonu 959TL olarak satışa sunuldu. Vodafone da aylık 1GB internet hediyeli PS Vita paketini 24 x 59TL, aylık 4GB internet hediyeli PS Vita paketini de 24 x 69TL olarak satışa çıkardı.
PS Vita ile birlikte kullanılacak hafıza kartları ise 4GB - 59TL, 8GB -  99TL, 16GB - 139TL fiyat etiketine sahip

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trulli 7 yıl en beğenilen swat882
swat882

1000 tl ye bunu al sonra git hafıza kartı al oyun al kılıfını al ...herşeyini al

1500 tl ye mal oldu


600 tl xbox 360
900 tl ye akıllı telefon....


lütfen gidipte buna bu kadar para vermeyin arkadaşlar.... türkiyede yaşıyoruz

hakkaten abartmışınız. wi-fi modelini kampanyayla cartla curtla 700tl civarına alabilirsiniz. 100tl de hafıza kartı desen 800tl ye bitiyo iş. oyunu saymıyorum çünkü bu cihaz bir konsol, tabiki oyuna para verilecek. o mantıkla ps3 de almamak lazım.

ee hani 1500tl? 800tl ye işi bitiriyosunuz, tem de Türkiye'den alarak. Yurtdışından getirtirseniz çok daha ucuza mal oluyo zaten.

ayrıyetten bu bir el konsolu xbox360 ne alaka?


akıllı telefon olayı için artık bişey demiyorum, biz söylemekten yorulduk siz karşılaştırmaktan yorulmadınız...
swat8821000 tl ye bunu al sonra git hafıza kartı al oyun al kılıfını al ...herşeyini al1500 tl ye mal oldu...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
ha ps3 haa ps vita viya isletim sistemi vb biraz daha iyi ama sonucta iki urunde sony urunu yani uzatmaya gerek yok (;
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GT_55 7 yıl
Vitayi eline alip kullanmamis insanlarin bizden fazla biliyormus gibi hararetlen elestirmesi cok manidar. Simdi ben bu alet gereksiz deyip, vitayi eline almamis, insanlarin lafina mi itimat edeyim,yoksa elimde olan cihazin bana sunduklarina mi?
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nejat_80 7 yıl GT_55
GT_55

Vitayi eline alip kullanmamis insanlarin bizden fazla biliyormus gibi hararetlen elestirmesi cok manidar. Simdi ben bu alet gereksiz deyip, vitayi eline almamis, insanlarin lafina mi itimat edeyim,yoksa elimde olan cihazin bana sunduklarina mi?

cihaz muhtesem olmus, aylar sonra beni tekrar Sony'e dondurdu, ps3 ün el konsolu haline dönüşmüşü demek abartı olmaz.
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DH Misafiri 7 yıl
Ya simdi ben hepsini okudum fiyat cok fazla doğrudur ama bu ps vita baska bi seri gibi ilk ps3 ler çıktımı insanlar 1000tl verip aldılar. bundan sonra da ps vita ucuzlar tıpkı ps3 teki gibi ama sen dersen ki benim hemen ihtiyacım var alırsın psp3004 ps vita ile olan fiyat farkını da oyunlarla bitirsin yada alır jailbreak yaptırırsın mis gibi bi hafıza kartı alırsın iş bitercok abartmayın
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uludagkarinna 7 yıl
Kriz teget gecti.
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Bamya Avcisi 7 yıl
Sevgili aptal arkadaşlar,
Bu cihaz bir oyun konsolu tabi ki de cihaz alındıktan sonra oyun vs alınacak.3ds'te de aynıydı,Ds'te de,Psp'de de.Hayatınız boyunca hep 'Konsolu alalım,kırdırırız, bedava oyun oynarız' mantığıyla ilerlemiş kişiler burada gelip son derece iyi yapılmış bir cihazı kötülüyor.Fiyatı da hiç yüksek değil,250 dolar.He, diyeceksiniz ki 'sanki biz o parayı veriyoruz onu versek bile razıyız' o parayı verememenizin sebebi ülkemizde bulunan son derece garip vergi uygulaması.İlla diyorsanız ki ben cihaza para veririm başka daha para vermem,gidin telefon alın,2,3 oyun oynarsınız sonra ah,vah niye Psvita almadım dersiniz.
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myresistance 7 yıl Bamya Avcisi
korkuadam

Sevgili aptal arkadaşlar,

Bu cihaz bir oyun konsolu tabi ki de cihaz alındıktan sonra oyun vs alınacak.3ds'te de aynıydı,Ds'te de,Psp'de de.Hayatınız boyunca hep 'Konsolu alalım,kırdırırız, bedava oyun oynarız' mantığıyla ilerlemiş kişiler burada gelip son derece iyi yapılmış bir cihazı kötülüyor.Fiyatı da hiç yüksek değil,250 dolar.He, diyeceksiniz ki 'sanki biz o parayı veriyoruz onu versek bile razıyız' o parayı verememenizin sebebi ülkemizde bulunan son derece garip vergi uygulaması.İlla diyorsanız ki ben cihaza para veririm başka daha para vermem,gidin telefon alın,2,3 oyun oynarsınız sonra ah,vah niye Psvita almadım dersiniz.

1992 den beri oyun oynarım, hayatımın vazgeçilmez parçasıdır oyun (Yaş31) . Telefonda oyun oynayan milyonlarca insan var. Hatta bu rakam ps3, xbox ve vita sahiplerinnden bile daha çok, yani inanılmaz bir casual kitle var. Bu kitle kesinlikle hardcore değil ve casual olan 1000lerce oyun var. Telefon platformunu küçümsemeyelim, ama kalite itibari ile Vita nın yanından bile geçemez, herkesin ayılıp bayıldığı Modern Combat ı en tırt oyunu ile avucunu doldurur Vita.

Şuan için aynı kalitede oyun imkanı sunacak başka bir handheld konsol yok. Ama benim gibi yaşı ilerlemiş insanlar ps3 çıktığında da bu oldu (Blu ray player olarak alan milyon kişi oldu), vita da oluyor. Mobil medya desteği (matroşka, mov, avi, wmv, flac, waw) ihtiyaç duyuyor.

Çok basitçe biri çıkıp şunu diyebilir . euehehehe git telefon al, eheauhauhee oyun oynamak için bu cihaz bu bir konsol yada Cfw gelir her türlü uygulama çalıştırırsın vs. vs. vs. ,

Ne kırdırma taraftarıyım ne de telefon alma taraftarı. Mobil çeşitlilikte oyun, medya ve browser desteğini eksiksiz sunsun, bu cihaz kral olur. 100 milyon bile satar kimbilir. Ama Sony nato kafa nato mermer.
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nejat_80 7 yıl Bamya Avcisi
korkuadam

Sevgili aptal arkadaşlar,

Bu cihaz bir oyun konsolu tabi ki de cihaz alındıktan sonra oyun vs alınacak.3ds'te de aynıydı,Ds'te de,Psp'de de.Hayatınız boyunca hep 'Konsolu alalım,kırdırırız, bedava oyun oynarız' mantığıyla ilerlemiş kişiler burada gelip son derece iyi yapılmış bir cihazı kötülüyor.Fiyatı da hiç yüksek değil,250 dolar.He, diyeceksiniz ki 'sanki biz o parayı veriyoruz onu versek bile razıyız' o parayı verememenizin sebebi ülkemizde bulunan son derece garip vergi uygulaması.İlla diyorsanız ki ben cihaza para veririm başka daha para vermem,gidin telefon alın,2,3 oyun oynarsınız sonra ah,vah niye Psvita almadım dersiniz.

alkış.
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aziz77 7 yıl
anavatanında tokat yemiş.
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janparey 7 yıl
Charue2
İnsanlık nere gidiyor. orda burda 1 saatlik zevk için verilen paralara bakın. çok yazık.

Arkadaş geneleve gitmiyoruz psp alıyoruz :D ne bir ssatlik zevki, psp oyunları konsol kalitesinde oyunlar ve süreleri gayet tatminkar.
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Parn 7 yıl
Affedersiniz ama halk otobüslerinde oynanmaz bununla yanınızda ki zaten ister istemez gözü kayıyor rahatsız oluyor insan da ister istemez
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janparey 7 yıl
moon5

cihazın oyunları ve hafıza kartları servet istiyor...ps3 çok daha mantıklı +büyük ekran.


Halk otobüsünün içine ps3+jeneratör+büyük ekran televizyonunu sokup oynadığığın zamaaaann...hımmmm...evet daha mantıklı görünüyor gerçekten..Byle birşey aklıma daha önce neden gelmemiş şu an çok şaşırdım ..hemde büyük ekran hemde pes 2012 var hemde hemde hemde hemde!!?!?!?&&%/}{adgfsdxewzwxsas
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janparey 7 yıl
Hala bu cihazla akıllı telefonlar,tabletler sanki aynı şey için tasarlanmışlar gibi karşılaştırılıyor ben deli oluyorum kafayı yiyorum burada.Geçen ziyaret ettiğim arkadaşımda 2 gün boyunca iPadini kurcaladım gerçekten oyun oynarken o hareket sensörleri ile kontrol etmeye çalışırken 40 kere illallah ettirdi.Ben böyle bir rezalet yaşamak istemiyorum oyun oynarken tamam fruit ninja,angry birds temple run gibi oyunlar gayet eğlenceli idi ama bu cihazlara bu tür oyunlardan başka oyunlar yapmasınlar gerçekten ne yarış ne gta tarzı ne de first person shooter hepsinin kontrolleri rezalet.Ayrıca lan golden abys in grafikleri nerede diğer en iyi grafikli x mobil oyunun grafik kalitesi nerede ..Ek olarak henüz bomba oyunlar da gelmedi onlar gelsin ondan sonra görün oyun konsolunun yerinin ayrı olduğunu.
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