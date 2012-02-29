Sony PS Vita satışları 1.2 milyona ulaştı

Aralık ayında ilk olarak Japonya'da piyasaya sürülen ve son bir haftadır ABD ve Avrupa pazarında satışta olan Sony'nin yeni taşınabilir konsolu PS Vita'nın son gelen satış rakamları 500 000 civarındaydı. Global satışların da etkisiyle Sony rakamın 1.2 milyon olduğunu açıkladı.

Son satış rakamı bilgisi Japonya'dan Ocak ayının ortalarında gelmişti. Yaklaşık 1.5 ay gibi bir sürede Japonya, Amerika, PAL ve Avrupa bölgesi 700 000 adet daha PS Vita satmış oldu. Milyon sınırını geçmesine rağmen satışlar oldukça yavaş.

Nintendo 3DS modeli Japonya'da 13 hafta sonunda 1 milyon barajını aşarken, PSP modeli 8 haftada bu başarıyı yakalamıştı. Son hafta Japonya'da 88 bin adet 3DS modeli satılırken 11 bin adet PS Vita modeli satıldı. PS Vita Japonya'da ilk hafta 321 000 adet sattıktan sonraki sert bir düşüş yaşamıştı.

Avrupa ve ABD çıkışı öncesi Japonya'da PS Vita'nın 600 000 adede ulaşmış olduğu tahmin ediliyor. Böylece ilk hafta global satışlar 600 000 rakamına ulaştı denebilir. Sony rakamların beklentinin üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Yazılım olarak ise PS Vita 2 milyon birime ulaştı. Bu rakam hem perakende kanallarından hem de PS Store üzerinden elde edildi. Bu durumda her kullanıcının şimdiye kadar ortalama iki yazılım ürünü satın aldığı ortaya çıkıyor.

Nintendo Ağustos ayında yaptığı büyük indirim neticesinde Japonya'da toplamda yaklaşık 5 milyon ünite 3DS, global olarak ise yaklaşık 13 milyon ünite 3DS sattı. Analistler PS Vita'nın da zorunlu bir indirime girmesi gerektiği konusunda hem fikir.

PS Vita ülkemizde de WiFi versiyonu 799TL, 3G versiyonu 959TL olarak satışa sunuldu. Vodafone da aylık 1GB internet hediyeli PS Vita paketini 24 x 59TL, aylık 4GB internet hediyeli PS Vita paketini de 24 x 69TL olarak satışa çıkardı.

PS Vita ile birlikte kullanılacak hafıza kartları ise 4GB - 59TL, 8GB - 99TL, 16GB - 139TL fiyat etiketine sahip