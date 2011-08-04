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Sony PS Vita'nın Avrupa ve ABD çıkışı gelecek yıla kaldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin merakla beklenen ve taşınabilir oyun konsolu alanında hem Nintendo 3DS hem de yükselen yeni trend tabletleri geride bırakmak adına büyük umutlar bağladığı PS Vita modelinin çıkış tarihi ertelendi.

4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 5 inç dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik panel, orijinal PSP’nin 10 katı kadar RAM ile üst seviye bir oyun deneyimi sunan PS Vita kısa süre önce ABD Federal İletişim Komisyonu FCC onayından geçmişti. Bu onaydan sonra otoriteler konsolun bir iki ay içerisinde piyasaya çıkacağını bekliyordu.
Avrupa’da ise Blockbuster İngiltere mağazasının listesinde PS Vita modeli Ekim ayı satış listesinde görünmüş ve heyecan yaratmıştı.

Ancak Bloomberg’in Sony Computer Entertainment icra kurulu başkanı Kazou Hirai’ye dayandırarak verdiği haberinde PS Vita’nın ABD ve Avrupa pazarına çıkışının kesinlikle gelecek yıldan önce olmayacağı belirtildi.

Konsolu ilk satın alma şansına sahip olacak ülke ise Noel’den hemen önce Aralık ayında Japonya olacak.

Yılın son aylarını geçerek gelecek yıla kayan PS Vita, bu bakımdan Noel gibi tüm tatil günlerini es geçmiş oluyor. Avrupa ve ABD pazarında tatil dönemlerinde elektronik cihazların piyasaya sunulması satış rakamlarını yukarıya çekme açısından firmalar için büyük önem taşır. Sony, son kararıyla bu avantajı da kaybetmiş oldu. 

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DH Misafiri 6 yıl
bu gece almanyaya gidiyorum ve allah nasip ederse psvita alacağım
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onur_ken 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu gece almanyaya gidiyorum ve allah nasip ederse psvita alacağım


sende de masallah hersey var.. :)
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avatar78 8 yıl
johnm
artık seni beklemiyorum bekliyoruz yok gelecek ay tamam geliyo yok çıkmadı vazgeçildi öteki ay bekliyosun tam 6 ay bekledim artık beklemiyorum


Sabır... Geç çıksın, güzel çıksın.
beklerim bu arada, ilgilenenler varsa psvita konusu: forum.donanimhaber.com/...
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supermariooooo 8 yıl
god damn itttttttttt
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JohnLord 8 yıl
artık seni beklemiyorum bekliyoruz yok gelecek ay tamam geliyo yok çıkmadı vazgeçildi öteki ay bekliyosun tam 6 ay bekledim artık beklemiyorum
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Batuist 8 yıl
sony yine çok güzel bir cihaz yaptı.. ama ilki ile arasında çok uzun bir zaman dilimi var.. çok açıyor arayı.. bir yenisini 2020den önce çıkarmaz..
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M1A2Abrams 8 yıl
xboxda böyle bir el konsolu yapsa rekabet hepten artsa :)
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Einstein 8 yıl
Wii U'daki gibi oyun kolu olma özelliğini ekliyorlardır.
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