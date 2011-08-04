Sony PS Vita'nın Avrupa ve ABD çıkışı gelecek yıla kaldı

Sony’nin merakla beklenen ve taşınabilir oyun konsolu alanında hem Nintendo 3DS hem de yükselen yeni trend tabletleri geride bırakmak adına büyük umutlar bağladığı PS Vita modelinin çıkış tarihi ertelendi.





4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 5 inç dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik panel, orijinal PSP’nin 10 katı kadar RAM ile üst seviye bir oyun deneyimi sunan PS Vita kısa süre önce ABD Federal İletişim Komisyonu FCC onayından geçmişti. Bu onaydan sonra otoriteler konsolun bir iki ay içerisinde piyasaya çıkacağını bekliyordu.

Avrupa’da ise Blockbuster İngiltere mağazasının listesinde PS Vita modeli Ekim ayı satış listesinde görünmüş ve heyecan yaratmıştı.





Ancak Bloomberg’in Sony Computer Entertainment icra kurulu başkanı Kazou Hirai’ye dayandırarak verdiği haberinde PS Vita’nın ABD ve Avrupa pazarına çıkışının kesinlikle gelecek yıldan önce olmayacağı belirtildi.





Konsolu ilk satın alma şansına sahip olacak ülke ise Noel’den hemen önce Aralık ayında Japonya olacak.





Yılın son aylarını geçerek gelecek yıla kayan PS Vita, bu bakımdan Noel gibi tüm tatil günlerini es geçmiş oluyor. Avrupa ve ABD pazarında tatil dönemlerinde elektronik cihazların piyasaya sunulması satış rakamlarını yukarıya çekme açısından firmalar için büyük önem taşır. Sony, son kararıyla bu avantajı da kaybetmiş oldu.