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Sony, PS4 Oyunlarını Aralık Ayı Boyunca 69 TL'den Başlayan Fiyatlarla Sunuyor

Sony, Aralık ayı boyunca aralarında Knack, Tearaway Unfolded, Killzone Shadow Fall gibi yapımların da bulunduğu bir çok oyunu 69TL'den satışa sunuyor. Kampanya kapsamındaki diğer oyunlar yazımızda
3 yıl
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15
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sony, oyuncuların yüzünü güldürecek yeni bir kampanya düzenliyor. Sony Center, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan, Bimeks ve Overgame’lerde, Aralık ayı boyunca, en sevilen PlayStation®4 oyunları 69 TL ve 99 TL’lik indirimli fiyatlarla tüketicinin beğenisine sunuluyor.
Kampanya kapsamında olan oyunlardan Knack™, Tearaway Unfolded™, LittleBigPlanet 3™, Infamous: Second Son™,Killzone Shadow Fall ve Driveclub™’ın fiyatı 69 TL’ye, The Order: 1886™, God Of War III Remastered™, Until Dawn™ ve The Last Of Us Remastered™’ın fiyatı ise 99 TL’ye iniyor.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_PS4_Oyunlarini_Aralik_Ayi_Boyunca_69_TLden_Baslayan_Fiyatlarla_Sunuyor-81948.htm Yorum Yaz
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ulwi 3 yıl en beğenilen CoreXXX
CoreXXX
ps4 tam bir para tuzağı. steamda aynı oyunlar 10 tl idi geçen hafta. steam machine bir konsol bir pc arası bişey bence daha mantıklı

Nasıl aynı oyunlar Steam de olabiliyor ? Hepsi PlayStation Exclusive.
CoreXXXps4 tam bir para tuzağı. steamda aynı oyunlar 10 tl idi geçen hafta. steam machine bir konsol bir pc arası bişey bence daha mantıklı
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maximus8282 3 yıl
Oyunlara 50TL'den fazla verilmez. Türkiye şartlarına göre az insaflı olsunlar. Bir tek PS4'ü alırken 189 TL'ye Kill Zone itelediler, onun haricinde almadım almam da. PS4 evde yatıyor multiplayer bile ücretli. Sözde PS4'te çalışmayan PS3 oyunları Remestered diye tekrar 189 TL'ye iteleniyor, yersen. Ya satıp Xbox'a geçmeli yada PC toplamalı.
Oyunlara 50TL'den fazla verilmez. Türkiye şartlarına göre az insaflı olsunlar. Bir tek PS4'ü alırken 189 TL'ye Kill Zone itelediler, onun haricinde almadım alm...
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Patren 3 yıl
oyunlar yine pahalı çoğu zaten 2 yıldan eski 69 tl olanlar 29 tl olmalı 90 tle olanlarda 39 tl olmalı
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TearsForFears 3 yıl
Parası olmayan eleştiriyor
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darbelux 3 yıl
Steam'in uyguladığı politikaya bakıyorum da adamlar resmen konsolu bitirip oyunları da tek çatı altına toplamaya çalışıyorlar. Şu geçen hafta oyunlar öyle fiyatlarla satıldı ki konsolum olsa çıldırırdım diye tahmin ediyorum.
Tek çatıyı elbette desteklemek zira rekabetin olması gerekir. Ama kabul etmek lazım ki ps oyunları anormal fiyatlarla satılıyor.
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tropik17 3 yıl
Madem durum bu. O zaman kim alıyor bu PS4 ve oyunlarını.
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alemburda34 3 yıl
Ulan sanki 69 degilde 150 tl ye satsa satiliyor mu? O fiyata gercekten alan var mi? Keske yaptin madem gerekirse kendi karinda fedakarlik edip 3. Parti oyunlarla kampanyayi canlandirsaymis.
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senersongur 3 yıl
19 TL falan olsa anlardık da 69 TL böyle çapulcu oyunlara çok maalesef.
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XPerience 3 yıl
Darısı yarısı fiyatlara ve 269 TL'ye satılan diğer oyunlara.
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freudunpiposu 3 yıl
Bir oyun en fazla 100 tl olmalı. Belki GTA gibi ya da Last of us gibi çok iyiler 150 lira falan olabilir ama fifa falan her sene o kadar para veirlmez. fifanın eder 50-60 tl'dir.
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CoreXXX 3 yıl
ps4 tam bir para tuzağı. steamda aynı oyunlar 10 tl idi geçen hafta. steam machine bir konsol bir pc arası bişey bence daha mantıklı
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ulwi 3 yıl CoreXXX
CoreXXX
ps4 tam bir para tuzağı. steamda aynı oyunlar 10 tl idi geçen hafta. steam machine bir konsol bir pc arası bişey bence daha mantıklı

Nasıl aynı oyunlar Steam de olabiliyor ? Hepsi PlayStation Exclusive.
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aspirin_00 3 yıl
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