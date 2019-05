Sony, PS4 Oyunlarını Aralık Ayı Boyunca 69 TL'den Başlayan Fiyatlarla Sunuyor

Sony, oyuncuların yüzünü güldürecek yeni bir kampanya düzenliyor. Sony Center, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan, Bimeks ve Overgame’lerde, Aralık ayı boyunca, en sevilen PlayStation®4 oyunları 69 TL ve 99 TL’lik indirimli fiyatlarla tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında olan oyunlardan Knack™, Tearaway Unfolded™, LittleBigPlanet 3™, Infamous: Second Son™,Killzone Shadow Fall ve Driveclub™’ın fiyatı 69 TL’ye, The Order: 1886™, God Of War III Remastered™, Until Dawn™ ve The Last Of Us Remastered™’ın fiyatı ise 99 TL’ye iniyor.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_PS4_Oyunlarini_Aralik_Ayi_Boyunca_69_TLden_Baslayan_Fiyatlarla_Sunuyor-81948.htm