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Sony : PS4 talebine Avrupa'da yetişemiyoruz

4 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony : PS4 talebine Avrupa'da yetişemiyoruz

Tüm zamanların en hızlı satan Sony konsolu olmasına çok kısa bir süre kaldığı belirtilen PlayStation 4, en yakın rakibi Xbox One'a da fark atmış durumda. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü bulunuyor.

Sony İngiltere tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa'da PS4 taleplerine yetişmek mümkün değil ve bu da satışlarda kayıp yaşanmasına neden oluyor. Bu yıl itibariyle PS4'den kar edemeyeceğini tahmin eden Sony satışlardaki kayıp neticesinde zarara girmeye de başlayabilir. Zira Eylül itibariyle Xbox One Türkiye dahil pek çok ülkede yerelleşerek piyasaya çıkacak ve bu açıdan Sony'yi zorlaması muhtemel.

PS4 Avrupa talepleri için tedarik zincirinde daha ilk günden talebe yetişememe sıkıntısının başgösterdiği ve halen aynı konunun devam ettiği belirtiliyor. Bazı ülkelerde stoğa giren ürünler hafta bitmeden satılmış oluyor.

Bununla birlikte yöneticiler gidişattan oldukça memnun. Stok sıkıntısının giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor ve birkaç ay içerisinde sorunun çözülmüş olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.t3.com/news/sony-reveals-struggle-to-meet-ps4-demand-in-europe Yorum Yaz
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d3vstator 4 yıl en beğenilen
PS1 zamani da Sony nin rakibi yoktu ama oyunculuktaki en guzel yillarimdi, keza PS2 zamani da rakipleri olmasina ragmen hepsi sozde rakipler olarak kaldi. Yine cok kaliteli bir donemdi oyunculuk adina. Ama ne zaman MS konsol isinde palazlandi o zaman DLC leri, para ile satilan oyun ici sanal esyalari, parasini verip aldigimiz oyunlari, yine parasini odedigimiz internet baglantimizla baglanalim oynayalim dedigimizde MS karsimiza cikti ve yetmez ayrica bana da para vereceksiniz dedi.

Insallah bu nesil MS icin son nesil olurda biz de eskiden o ozledigimiz guzel gunlere doneriz...

Kisaca rekabet her zaman iyi degildir. Rekabet olacaksa da Nintendo ve Sony arasinda olmasi yeterlidir...
PS1 zamani da Sony nin rakibi yoktu ama oyunculuktaki en guzel yillarimdi, keza PS2 zamani da rakipleri olmasina ragmen hepsi sozde rakipler olarak kaldi. Yine...
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3 Yanıt Yanıtla +78
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Mr. Jingles 4 yıl Omer_Faruk.
Omer_Faruk.
Böyle giderse rekabetsizk yüzünden olan bize olacak

Kan emici Microsoft'un rakip olacağı bi piyasada Sony'nin rakipsiz olmasını tercih ederim.
Omer_Faruk.Böyle giderse rekabetsizk yüzünden olan bize olacakKan emici Microsoft'un rakip olacağı bi piyasada Sony'nin rakip...
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6 Yanıt Yanıtla +63
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addidas_85 4 yıl tempestatem
Halleluja

Mr. Jingles


Omer_Faruk.

Böyle giderse rekabetsizk yüzünden olan bize olacak

Kan emici Microsoft'un rakip olacağı bi piyasada Sony'nin rakipsiz olmasını tercih ederim.

İşte örnek tüketici modeli.

Bazı insanların cidden Sony'nin kar amacı gütmeyen işletme politikası olduğunu sandığını düşünüyorum

Birisi hakettiklerini almaya çalışırken bir diğeri gözünü cebimizki bütün paraya dikiyor. Aradaki fark bu



Bu arada şu yorumu da kesinlikle okuyun. Çünkü insanların aslında psboy değilde Microsoft u neden piyasada istemediğini çok iyi açıklıyor

mobile.donanimhaber.com/...
HallelujaMr. JinglesOmer_Faruk.Böyle giderse rekabetsizk yü...
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addidas_85 4 yıl ekrem71
Adamlar zaten hedefledikleri Konsol sayısını geçiyor niye kayıp yaşasın ki
Ha dönüp kârdan zarar ediyor derseniz haklı olabilirsiniz
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alpert86 4 yıl
Tüm bölgelerde stok sorununun bitmesi yaz sonunu bulacak anlaşılan.
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jony___ 4 yıl
Hala mi be yeter da
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ibrhmatalay 4 yıl
Ben X1inde bu piyasada olmasini isterdim. Rekabetin olmadigi hicbir kulvarda musteri kazancli degildir.
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Tanetr 4 yıl
Herkes zengin o zaman
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Diop. 4 yıl
Sadece Avrupadada değili Amerikadada PS4 kıtlığı var
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Giuliano Terraneo 4 yıl
Xbox desteği bu kadar azken gidip şu saatten sonra xbox one vs almam.

Ben bunişin servis yönünü gördüğüm için biliyorum siz bi cihazı servise verip evinize dmnüyosunuz.bu cihaz 3-4 servis dolaşıyo kim yapacak diye.

Adamlar daha sistemini oturtamadı trde ne xboxı.

Para konuysa xbox oyunda daha uygun olabilir.
Live girişine para vermeyi ilk xbox çıkardı.sonyde plusı çıkardı sonra.

Kutulu oyunlar aynı fiyat. Doğubankçıları dinlemeyin
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evo_4 4 yıl
Duyanda Ps2 gibi dört dörtlük konsol sanar Ps4'ü. Arkadaş oyun yok oynamaya cihaz toz topluyor hala Ps1 ve 2 ile kıyaslayanlar var. Tamam Xbox One'ı ezmiştir, amenna. Ama bu Sony'nin başarısı değil tamamen Microsoft'un başarısızlığıdır. Xbox One herşeyi eline yüzüne bulaştırmasaydi Sony'nin işi hepten zordu. Birde Avrupa'ya stok yetiştiremiyormuş. Kim inanır buna.
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Dictattor 4 yıl evo_4
evo_4

Duyanda Ps2 gibi dört dörtlük konsol sanar Ps4'ü. Arkadaş oyun yok oynamaya cihaz toz topluyor hala Ps1 ve 2 ile kıyaslayanlar var. Tamam Xbox One'ı ezmiştir, amenna. Ama bu Sony'nin başarısı değil tamamen Microsoft'un başarısızlığıdır. Xbox One herşeyi eline yüzüne bulaştırmasaydi Sony'nin işi hepten zordu. Birde Avrupa'ya stok yetiştiremiyormuş. Kim inanır buna.


Ancak piyasadaki bütün oyunları alan biri böyle konuşabilir, hakatten aldıysan oynayacak oyunun kalmaması normal. Şuan aletin Marketing'i gayet sağlam, yaz aylarında görülen durgunluk ise bütün platformlar için geçerlidir. Oyun yok diyenler Ağustos'tan sonra hangi oyuna yetişecekler bakalım...
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Matthew Murdock 4 yıl
4.5 sene once peder bana ps 2 almisti (cok istiyordum). Kacak cipli bitane getirdi 1
230 liraya. Iste 2 sene kullandim falan oda ilk heves ya o yuzden. Sonra 2013 basina kadar cok az çıkardım ps 2 yi. 2013 basi sattim 150 liraya ondan sonra gittim ses sistemi aldim. Valla daha oyun konsolu falanda almam ben. Cok sacma geliyor bana. Pc varken konsolu napcam. Hala bf 3 45 liraya satiliyodur. Gecen origin den belese indirdim. Yapsin sony de böyle kampanya.
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MxFxOx 4 yıl
tam alınacak zaman yeni yeni oturmaya başladı.
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