Sony : PS4 talebine Avrupa'da yetişemiyoruz





Tüm zamanların en hızlı satan Sony konsolu olmasına çok kısa bir süre kaldığı belirtilen PlayStation 4, en yakın rakibi Xbox One'a da fark atmış durumda. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü bulunuyor.





Sony İngiltere tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa'da PS4 taleplerine yetişmek mümkün değil ve bu da satışlarda kayıp yaşanmasına neden oluyor. Bu yıl itibariyle PS4'den kar edemeyeceğini tahmin eden Sony satışlardaki kayıp neticesinde zarara girmeye de başlayabilir. Zira Eylül itibariyle Xbox One Türkiye dahil pek çok ülkede yerelleşerek piyasaya çıkacak ve bu açıdan Sony'yi zorlaması muhtemel.





PS4 Avrupa talepleri için tedarik zincirinde daha ilk günden talebe yetişememe sıkıntısının başgösterdiği ve halen aynı konunun devam ettiği belirtiliyor. Bazı ülkelerde stoğa giren ürünler hafta bitmeden satılmış oluyor.





Bununla birlikte yöneticiler gidişattan oldukça memnun. Stok sıkıntısının giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor ve birkaç ay içerisinde sorunun çözülmüş olacağı tahmin ediliyor.

http://www.t3.com/news/sony-reveals-struggle-to-meet-ps4-demand-in-europe