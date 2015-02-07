Sony Pictures eş başkanı yeni bir proje için istifa etti

Özellikle yayınlanan e-posta sızıntılarında Sony Pictures eş başkanı Amy Pascal'ın Obama'ya yönelik ırkçı esprileri ve Angelina Jolie,Brad Pitt gibi Holywood ünlülerine yönelik yorumları tepki toplamıştı. Yazışmaların açığa çıkmasının ardından Pascal kendinden utandığını ve böyle bir insan olarak anılmak istemediğini, yazışmalardaki tepki çeken ifadeleri düşünmeden yazdığını açıklamıştı.
Amy Pascal ise kontratının Mart ayında bitecek olmasına rağmen bugün istifa etti. Eş başkanlık görevini bırakan Amy Pascal'ın yine Sony Pictures bünyesinde daha düşük bir pozisyonda yeni projesine Mayıs ayında başlamak için istifa ettiği açıklandı. Pascal'ın yeni proje için 4 yıllık anlaşma yapacağı söyleniyor.
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Sony'de hacklenen kısımda kullanıcılara ait veriler yok ama iCloud'ta var. iCloud hesabını girdiğin an, iTunes'e bağladığın an sürekli sen istemesende fotoğraflarını, videolarını eşzamanlayan Apple tonlarca ünlü insanın verilerini kaptırdı.
Apple arm işlemci tasarlıyor yazılım üretiyor. Hepsi bu.
Sony'nin kaç alanda yer aldığını ve argesinin çıkardığı hi-end ürünlerine bir bak.
Konu kapanabilir.
Tonun ismini uzay grisi diye adlandırmak sizin gibilerde çok işe yarıyor.
Para kazanmak çok kolay.
apple'ın hatası kullanıcılara zarar verdi. sony'nin hatası kendine. zamanında psn hacklendiğinde kullanıcılar zarar görmüştü ve sony kullanıcılarına bedava oyun verdi.
sony her şeyi batırıyor demişsin eminim daha adamların hangi alanlarda etkinlik gösterdiğini bile bilmiyorsundur. fanboyluk insanı böyle yapıyor işte.