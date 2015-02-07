Sony Pictures eş başkanı yeni bir proje için istifa etti

Özellikle yayınlanan e-posta sızıntılarında Sony Pictures eş başkanı Amy Pascal'ın Obama'ya yönelik ırkçı esprileri ve Angelina Jolie,Brad Pitt gibi Holywood ünlülerine yönelik yorumları tepki toplamıştı. Yazışmaların açığa çıkmasının ardından Pascal kendinden utandığını ve böyle bir insan olarak anılmak istemediğini, yazışmalardaki tepki çeken ifadeleri düşünmeden yazdığını açıklamıştı.

Amy Pascal ise kontratının Mart ayında bitecek olmasına rağmen bugün istifa etti. Eş başkanlık görevini bırakan Amy Pascal'ın yine Sony Pictures bünyesinde daha düşük bir pozisyonda yeni projesine Mayıs ayında başlamak için istifa ettiği açıklandı. Pascal'ın yeni proje için 4 yıllık anlaşma yapacağı söyleniyor.

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Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde patlak veren Sony Pictures'in hacklenmesi hack tarihine büyük damga vurmayı başarmıştı. Henüz yayınlanmamış filmlerden şirket içi yazışmalara ve yeni telefon modeline kadar bir çok sızıntıya sebep olan hack saldırısı Sony'e büyük bir mali kayıp yaşatırken gözleri de şirketin yöneticilerine çevirmişti.