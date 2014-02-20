Sony Playstation 4'ün satışları hız kesmiyor

Son zamanlarda ismi pek olumlu gelişmelerle anılmayan Sony, oyun konsolu pazarında ise yakın zamanda satışa sunduğu Playstation 4 ile önemli başarıların altına imza atıyor.
Firma, NPD Group’un elde ettiği verilere dayandırdığı açıklamasında, 8 Şubat itibariyle dünya genelinde sattığı Playstation 4 sayısının 5.3 milyona ulaştığını duyurdu.
Ocak ayında ABD’nin en popüler konsolunun PS4 olduğuna dikkat çeken Sony Computer Entartainment’ın başkanı ve CEO’su Andrew House, şu ana kadar ortaya çıkan tablodan memnun olduklarını söylerken; 22 Şubat’da PS4’ün Japon oyun severlerle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı ve meraklı olduklarını dile getirdi.
Playstation 4, ilk olarak 15 Kasım’da ABD ve Kanada’da, 29 Kasım’da aralarında Almanya ve İngiltere’nin de bulunduğu dünyanın önemli ülkelerinde satışa sunulmuş; 2013’ün sonuna kadar ise PS4’ün satışta sunulduğu ülkelerin arasına Türkiye ve BAE’nin de bulunduğu 20’yi aşkın ülke katılmıştı.
http://www.digitimes.com/news/a20140220PR202.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Carrefourlarda falan var 1800 tl ye
Xbox360 ps3den daha iyi
Ps4de xbox onedan dha iyi
Bu kadar basit
Hangi ürün iyiyse onu alrm
Xbox one bebelere hitap etsin diye kinect koydular yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, döne döne bir hal oldular. xbone güçsüz sistemi, hatalari, aşırı pahalı fiyatı ile batmayı hak etti. Kötü bir rakip ile rekabet etmeye gerek yok. iyi olan tarafa ayak bağı oluyor. Oyun Dünyasına da engel zarar getirir.
iyi başarılı olan konsolun ezip geçmesi demek, kalite süper oyunların artması demek.
Hatalar, güçsüz vasat pahalı sistemi ile xbone bu nesilden sağ çıkabilirse mucize olur. xbox serisinin en kötü konsolu xbone.
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