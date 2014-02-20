Sony Playstation 4'ün satışları hız kesmiyor

Son zamanlarda ismi pek olumlu gelişmelerle anılmayan Sony, oyun konsolu pazarında ise yakın zamanda satışa sunduğu Playstation 4 ile önemli başarıların altına imza atıyor.

Firma, NPD Group’un elde ettiği verilere dayandırdığı açıklamasında, 8 Şubat itibariyle dünya genelinde sattığı Playstation 4 sayısının 5.3 milyona ulaştığını duyurdu.

Ocak ayında ABD’nin en popüler konsolunun PS4 olduğuna dikkat çeken Sony Computer Entartainment’ın başkanı ve CEO’su Andrew House, şu ana kadar ortaya çıkan tablodan memnun olduklarını söylerken; 22 Şubat’da PS4’ün Japon oyun severlerle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı ve meraklı olduklarını dile getirdi.

Playstation 4, ilk olarak 15 Kasım’da ABD ve Kanada’da, 29 Kasım’da aralarında Almanya ve İngiltere’nin de bulunduğu dünyanın önemli ülkelerinde satışa sunulmuş; 2013’ün sonuna kadar ise PS4’ün satışta sunulduğu ülkelerin arasına Türkiye ve BAE’nin de bulunduğu 20’yi aşkın ülke katılmıştı.

http://www.digitimes.com/news/a20140220PR202.html