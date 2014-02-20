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Sony Playstation 4'ün satışları hız kesmiyor

5 yıl
1,2b
1
138
Oyun Konsolları
Shady
Haber Editörü
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Sony Playstation 4'ün satışları hız kesmiyor
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Son zamanlarda ismi pek olumlu gelişmelerle anılmayan Sony, oyun konsolu pazarında ise yakın zamanda satışa sunduğu Playstation 4 ile önemli başarıların altına imza atıyor.

Firma, NPD Group’un elde ettiği verilere dayandırdığı açıklamasında, 8 Şubat itibariyle dünya genelinde sattığı Playstation 4 sayısının 5.3 milyona ulaştığını duyurdu.

Ocak ayında ABD’nin en popüler konsolunun PS4 olduğuna dikkat çeken Sony Computer Entartainment’ın başkanı ve CEO’su Andrew House, şu ana kadar ortaya çıkan tablodan memnun olduklarını söylerken; 22 Şubat’da PS4’ün Japon oyun severlerle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı ve meraklı olduklarını dile getirdi.

Playstation 4, ilk olarak 15 Kasım’da ABD ve Kanada’da, 29 Kasım’da aralarında Almanya ve İngiltere’nin de bulunduğu dünyanın önemli ülkelerinde satışa sunulmuş; 2013’ün sonuna kadar ise PS4’ün satışta sunulduğu ülkelerin arasına Türkiye ve BAE’nin de bulunduğu 20’yi aşkın ülke katılmıştı.


http://www.digitimes.com/news/a20140220PR202.html Yorum Yaz
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phoenix_88 5 yıl en beğenilen
Bu sefer ps4 savaşı çok erken kazandı. Microsoft'un son konsolu xbox one olacak galiba. Adamlarda satışa artıracak adam gibi exc oyun da yok bir umut besleyelim. Bu tabiiki de son kullanıcıları yani bizleri etkileyecek ps4'ün piyasayı tekeli altına almasıyla. Hiç umudum yok ama xbox bir atak yapar umarım.
Bu sefer ps4 savaşı çok erken kazandı. Microsoft'un son konsolu xbox one olacak galiba. Adamlarda satışa artıracak adam gibi exc oyun da yok bir umut besleyeli...
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Virtual Reality 5 yıl
Yılların elektronik kurdu Sony, Segayı devirdikten sonra Xbox' ı da devirdi diyebiliriz artık, fakat bundan sonra Tekel olmanın verdiği şımarıklığı ne kadar müşterilere yansıyacak hep birlikte göreceğiz. Mesela, Türkiye de tekel olmasının ilk meyvelerini verdi bile, sebepsiz yere PS4 de 150TL fiyat artırımı yaptı. Nasıl olsa satıyoruz mantığı
Yılların elektronik kurdu Sony, Segayı devirdikten sonra Xbox' ı da devirdi diyebiliriz artık, fakat bundan sonra Tekel olmanın verdiği şımarıklığı ne kadar müş...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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Edward Blackbeard Teach 5 yıl
dolar 2,18 - 2,25 arası gidip geliyor, bizimkilerde firma şımardı diyor... ilginçsiniz.
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Sony babamın malı değil ama rekabet konusunda en azından konsolla bile olsa pazarda bulunması biz tüketiciler için güzel haber.
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Redunay 5 yıl
ps4 satışları hız kesmiyor. Nerde satılıyor bu ps4 ler? Ben raflarda bir tane bile göremedim. Uzaydamı satılıyorlar?
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ksk_kaan 5 yıl Redunay
maviyolcu
ps4 satışları hız kesmiyor. Nerde satılıyor bu ps4 ler? Ben raflarda bir tane bile göremedim. Uzaydamı satılıyorlar?

Carrefourlarda falan var 1800 tl ye
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xaimwadi 5 yıl
Oyun merağım yok Allah'tan :-)...
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run...rabbt 5 yıl
Arkadaslar baslamıs babalarn sirketi gbi savunmaya
Xbox360 ps3den daha iyi
Ps4de xbox onedan dha iyi
Bu kadar basit
Hangi ürün iyiyse onu alrm
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ulwi 5 yıl
Make Love

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Batuist 5 yıl
ps4'ün satış rakamı çok daha fazla olabilirdi. adamlar cihazı bulamıyor ki satın alsınlar.. almak isteyenlerin hepsi alsaydı şayet bu satış rakamı çok çok çok daha yukarıda olacaktı.. stokların 1 günde eridiği bir yerde gerçek talebi ölçmeniz mümkün değildir.
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DH Misafiri 5 yıl
PS4 aç ara önde ve hak etti. Gerçek oyun konsolu.
Xbox one bebelere hitap etsin diye kinect koydular yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, döne döne bir hal oldular. xbone güçsüz sistemi, hatalari, aşırı pahalı fiyatı ile batmayı hak etti. Kötü bir rakip ile rekabet etmeye gerek yok. iyi olan tarafa ayak bağı oluyor. Oyun Dünyasına da engel zarar getirir.
iyi başarılı olan konsolun ezip geçmesi demek, kalite süper oyunların artması demek.
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DH Misafiri 5 yıl
PS4 yeni neslin en iyi konsolu. Bu rekorlar az bile siz birde hit oyunları artınca görün. PS2'nin yolunda olan tek konsol PS4.
Hatalar, güçsüz vasat pahalı sistemi ile xbone bu nesilden sağ çıkabilirse mucize olur. xbox serisinin en kötü konsolu xbone.
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lazurat 5 yıl
Japonyaya ne kadar stokla giriş yaparlar sizce? Bence kisitli stok politikasi guduyor sony bilerek. Rakip boyle olunca sony bayram ediyor. Talebi hep diri tutuyorlar boylelikle.
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d3vstator 5 yıl
Yarın itibarı ile PS4, WiiU dahil bu neslin de en çok satan konsolu olacak.
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Sast 5 yıl
Bugun xboxta ejderhalarla ilgili bir oyunun fragmanini gordum baya enteresan geldi dragon bilmem ne oyunun adi, ekonomik durumum kaldirsa alirim xboxta sonucta konsol cesitlilik demek ama gelgelim ps4 donanim olarak ustun fiyat olarak ucuz microsoft toparlamak istiyorsa ex oyunlarda atilim yapmali bu nesilde yoksa buyuk zarar soz konusu olabilir, bugun kac tane magaza gezdim ne ps4 var ne aksesuarlari kamera alayim dedim bulamadim ama xboxlar yiginla kinect keza oyle sony suan acik ara onde satislarda
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