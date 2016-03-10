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Sanal gerçeklikte, konsollar bilgisayarlardan daha çok tercih edilecek

Sanal gerçeklik konsepti; mobil, masaüstü ve konsol olarak üç kategoriye ayrılmış durumda. Bunlar arasında konsol kategorisinin daha çok ilgi göreceği düşünülüyor.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık yavaş yavaş sanal gerçeklik konseptine derinlemesine dalmaya başladık. Donanım ve yazılım tarafındaki yatırımlarla, sanal gerçeklik sektörünün bu yıl hızlanması bekleniyor. Genelde, bilgisayar ve mobil cihaz tarafındaki sanal gerçeklik ürünlerini daha çok duyuyoruz zira pek çok ürün satışa başlamak üzere. Bununla birlikte, konsol tarafı da ezici bir hakimiyet kuracak potansiyele sahip.

SuperData tarafından yapılan yeni bir analize göre, 2016 yılı sonuna kadar 3.6 milyar dolarlık VR gözlüklerinin satılması bekleniyor. Daha önce firma, 39 milyon adet satış ve 5.1 milyar dolar gelir tahmini yapmıştı ancak Oculus Rift, HTC Vive gibi ürünlerin beklenenden geç piyasaya çıkması, öngörüleri yüzde 30 oranında azalttı.

Ayrıca Bkz. "Lunapark hız treninde sanal gerçeklik keyfi"
Bununla birlikte HTC Vive'nin ön siparişlerde yaklaşık 10 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği biliniyor yani bu tür sistemlere ilgi oldukça yüksek. Oculus Rift de 600$ fiyat etiketiyle muhtemelen benzer bir rakama ulaşacaktır. Yine de geniş bir kitleye hitap etmesi için fiyatların düşmesi gerekiyor. Analizde, 3-5 yıl içerisinde kask fiyatlarının herkesin ulaşabileceği bir seviyeye geleceği ifade ediliyor.

Analizde diğer bir dikkat çeken nokta, Sony'nin PS VR gözlüğünün çok daha fazla kullanıcı sayısı elde edeceğinin öngörülmesi. Henüz PS VR için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak PS4 konsol sahibi olanların sayısı hızla 40 milyona doğru ilerliyor yani potansiyel alıcı sayısı 40 milyon civarında. Elbette herkesin PS VR alacağı anlamını çıkaramayız ancak bu rakamın yarısı bile olsa, Sony için büyük bir gelir demek. PC tarafında en fazla 17 milyon sistemin VR gözlükler ile uyum sağlayacağı tahmin ediliyor.
 

http://www.tweaktown.com/news/50973/superdata-reduces-vr-forecast-30-console-beat-pc/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Fiyat falan 1 kenarada bu cihaz lar gerçekten cıkacakmı yoksa Google Glass gibi çıkmadan yokmu olacak. Sürekli geliştirme evresinde daha son kullnıcıya yonelık cıkmıs cıddı bır urun yok. Samsung un gozlugu Gear VR(Turkcell shop ta) ve card board benzeri plastik yapılı bir gozlugu kullandım sonuç ilk etapta etkileyici fakat vaat edileni vermekte cok ama cok uzak. +ları gerçekten 360 derece saran oldukça buyuk bır goruntu oluşturuyor. kafa hareketlerı ve baktığınız noktaya doğru ılerleme hıddı ve ucucyor hıssı oluşturuyor. -leri ise kontrol edile bilmesi için kontrolcü gerektirmesi(ayrı bır ucret), sureklı basınızda agır bır kask,tıtresen ve rahatsız edıcı bır goruntu (aktıf 3d den daha rahatsız edıcı). VR ın gorus acısına bağlı olarak aspect ratıo bozulması( yanlardan basık sankı 3:4 goruntu oranı) ve dusuk 3d derınlık algısı yanı nesnelerın ustunuze gelmesı hıssı bırazdaha az en azından bana oyle geldı zuuzn lafın kısası bu urunun atasını ozel bır uygulama ıcın 94 senesının bılısım fuarında yabancı bır fırmanın standında wolfensteın oyununun ozel bır levelını oynayararak denemıstım rurnu daha cok ılerı muhendıslık uygulamaları ıcın gelıstırmıslerdı ve cıhazın gucunu göstermek amacıyla daha o yıllarda denetıyorlardı fakat son kullnıcıya bır turlu düşmüyor umarım yakında satılır. Zaten satışta suanda urunler dıyenler çıkacaktır ebay de amazonda falan ama ülkende garantılı satış yapılmadan yanı bır teknolojı marketten yayagın satış ve satış sonrası destek olmadan almak son kullanıcı acısından satısı olduğu anlmına gelmez.
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kadirirdem 3 yıl
fiyatların alınabilecek seviyeye gelmesi lazım...
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1ses1 3 yıl
Bir furya başladı. İlk alanın elinde patlayacak. Ve cihazlar çok kaba ve ağır. Güzlük kullananları düşünmemişler. Almayı düşünen biri olarak son şekilleri beni alma fikrimden uzaklaştırdı. HTC nin cihazı prototip dediler böyle olmuyacak dediler aynısı ve kaba.

Yinede beklemedeyim.
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01myavuz 3 yıl
Donanım saçmalığı ve daha kötüsü söylenen fiyatın 2 katından çıkması sorun oldu. İlerleyen zamanlarda fiyatlar düşerse konsollardan daha fazla kullanılır.
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berkayjan 3 yıl
Bir oyunun, cihazın sadece grafikten ibaret olduğunu zannedenler var. Zamanında 1.6 niye oynadınız. Grafik mi vardı ? Siz paranızla rezil olmaya devam edin. Sizde para b*k sonuçta. Normal. Hayatınızda kaç fakire yardım ettiniz ?
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tobepeople 3 yıl
Xbox bile pc ye oyun çıkartmaya karar vermişken bu tamamen sahtekarlık gibi geldi bana sizce ?
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simetrik 3 yıl
10 sene sonra yeni bir hastalık olacak bu icadın yüzünden. İleride oyun içinde tutuş dokunma vs.. gibi pek çok işlev yapacak eldivenlerde eklenince siz görün olayın ne boyutlara çıkacağını.
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There goes your life 3 yıl
vr'i süper grafikli ultra bütçeli oyunlar değil daha küçük ama yaratıcı oyunlar oluşturacak en azından ilk etapta. Film vs de ilgi görecek.Konsol yapamaz edemez diyenler yanlış düşünüyor bu tarz marketlerde önemli olan en geniş kitleye hitap edebilmek ve her kullanıcının ulaşabileceği fiyat ve basitliği sunmak. Analistler mobil'i en yüksek potansiyeli olan market olarak görüyor.
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c36ab7c4 3 yıl
Evet amaçları bu. Yapabilirler mi? Bence hayır.
Pc master race. :)
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mementopolis 3 yıl
mehmedaltair

berkayjanSuan konsollar avantajli. Daha hesapli mevcut konsol ile vr deneyimi yasayabiliyoruz. Pc icin Gtx 970 istiyorlar en az.
Mantıken bunlara 970 isterken konsollar nasıl görüntü verecek o donanımla diye düşünmemişsiniz nedense


bir ihtimal var ...: donanimhaber.com/...
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mehmedaltair 3 yıl mementopolis
mementopolis
mehmedaltair

berkayjanSuan konsollar avantajli. Daha hesapli mevcut konsol ile vr deneyimi yasayabiliyoruz. Pc icin Gtx 970 istiyorlar en az.
Mantıken bunlara 970 isterken konsollar nasıl görüntü verecek o donanımla diye düşünmemişsiniz nedense


bir ihtimal var ...: donanimhaber.com/...

Onu interpolasyon benzeri yöntemle çoğaltırlar grafik işlemci 1080p 60fps'yi zor veriyor 120 fps'yi verebileceğini düşünmek saçma. Verebiliyor olsa zaten oyunlar 2k 60 fps falan çıkardı
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MALTHAEL 3 yıl
SONy nin kaskını merak ediyorum nasıl bir rezillik sunacaklar . O grafikler ve oyunlar nasıl olacak göreceğiz normal oyunlarda adam akıllı 1080p 60 fps oyun sunamıyorlar kaskta 90 fps lerden bahsediyorlar şaka gibi
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