Sanal gerçeklikte, konsollar bilgisayarlardan daha çok tercih edilecek

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"Lunapark hız treninde sanal gerçeklik keyfi"

Artık yavaş yavaş sanal gerçeklik konseptine derinlemesine dalmaya başladık. Donanım ve yazılım tarafındaki yatırımlarla, sanal gerçeklik sektörünün bu yıl hızlanması bekleniyor. Genelde, bilgisayar ve mobil cihaz tarafındaki sanal gerçeklik ürünlerini daha çok duyuyoruz zira pek çok ürün satışa başlamak üzere. Bununla birlikte, konsol tarafı da ezici bir hakimiyet kuracak potansiyele sahip.SuperData tarafından yapılan yeni bir analize göre, 2016 yılı sonuna kadar 3.6 milyar dolarlıkgözlüklerinin satılması bekleniyor. Daha önce firma, 39 milyon adet satış ve 5.1 milyar dolar gelir tahmini yapmıştı ancak Oculus Rift, HTC Vive gibi ürünlerin beklenenden geç piyasaya çıkması, öngörüleri yüzde 30 oranında azalttı.Bununla birlikte'nin ön siparişlerde yaklaşık 10 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği biliniyor yani bu tür sistemlere ilgi oldukça yüksek.de 600$ fiyat etiketiyle muhtemelen benzer bir rakama ulaşacaktır. Yine de geniş bir kitleye hitap etmesi için fiyatların düşmesi gerekiyor. Analizde, 3-5 yıl içerisinde kask fiyatlarının herkesin ulaşabileceği bir seviyeye geleceği ifade ediliyor.Analizde diğer bir dikkat çeken nokta, Sony'ningözlüğünün çok daha fazla kullanıcı sayısı elde edeceğinin öngörülmesi. Henüz PS VR için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak PS4 konsol sahibi olanların sayısı hızla 40 milyona doğru ilerliyor yani potansiyel alıcı sayısı 40 milyon civarında. Elbette herkesin PS VR alacağı anlamını çıkaramayız ancak bu rakamın yarısı bile olsa, Sony için büyük bir gelir demek. PC tarafında en fazla 17 milyon sistemin VR gözlükler ile uyum sağlayacağı tahmin ediliyor.