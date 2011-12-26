Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, S-LCD ortaklığındaki hissesini 939 milyon dolara sattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
7
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung ve Sony'nin 2004 yılında birlikte kurdukları S-LCD adlı LCD üretim ortaklığı, son 6 yılda TV satışlarında 6 milyar dolarlık bir kayıp yaşayan Sony'nin Kasım ayında çekildiğini açıklaması sonrası dağılmıştı.

S-LCD ekranlar en az AMOLED ekranlar kadar parlaklık, geniş görüş açısı ve yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Televizyon üretiminde kullanılan S-LCD ekranlar AMOLED ekran stoklarında sıkıntı yaşanınca HTC Desire, Nexus One ve Galaxy S modellerinde alternatif ekran olarak kullanılmıştı. Halen pek çok akıllı telefon ekranında S-LCD panel kullanılmaktadır.

S-LCD ortaklığında Samsung yüzde 51, Sony yüzde 49 pay sahibiydi. Ortaklığın toplam değeri ise 3 milyar dolara yakın. Sony'nin çekilmesiyle tüm hisseler Samsung'a geçti. Sony, ortaklıktaki hisselerini yaklaşık 939 milyon dolara Samsung'a satmış oldu. Ancak Samsung, Sony'ye S-LCD panel sağlamaya devam edecek.

Ortaklığın sona ermesiyle Chimei Innolux ve AU Optronics gibi diğer LCD panel üreticisi rakip firmalara da yer açılmış oldu. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xxxx1 7 yıl en beğenilen
Sony ortaklık sevmiyor,ortak olduğu hiç alanda başarılı,istikrarlı olamadı...
Sony kesinlikle iyi yönetilmiyor,Amerikalı ceo'yu acilen teksas'a yollamalı japon yönetim...
Sony ortaklık sevmiyor,ortak olduğu hiç alanda başarılı,istikrarlı olamadı...Sony kesinlikle iyi yönetilmiyor,Amerikalı ceo'yu acilen teksas'a yollamalı jap...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hattoriy 7 yıl
Sony,zannımca doğru bir karar almış,şu anda kullanılan nova plus ve samoled ekran teknolojileri çok daha iyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
anlasilan sony nin isler bu aralar nane limon .. laptop alaninda ve foto makinasi alaninda son zamanlarda cikardigi modellerde musterilerinden sikayetler var sanki kalitede problemleri var gibi simdide ortakliklarini falan satmaya basladi ustelik yari paya sahip ama 1 milyar dolardan ucuza birakiyo enteresan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
samsung işi biliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
İyi b*k yedin :D

Şaka bi yana ikiside görüntü alanında başarılı bi firma.Bence ortaklığı bırakarak hata yaptılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 7 yıl en beğenilen
Sony ortaklık sevmiyor,ortak olduğu hiç alanda başarılı,istikrarlı olamadı...
Sony kesinlikle iyi yönetilmiyor,Amerikalı ceo'yu acilen teksas'a yollamalı japon yönetim...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 7 yıl
neden bizim ülkemizdende dünyaya teknoloji üreten bir firma çıkmıyor para mı yok sanki tek bildiğimiz toplama bilgisayar markacılığı yapmak...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
%51 ne cirkef bir sayidir bu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Wireless Boombox video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim