Sony, S-LCD ortaklığındaki hissesini 939 milyon dolara sattı

Haber Editörü
Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung ve Sony'nin 2004 yılında birlikte kurdukları S-LCD adlı LCD üretim ortaklığı, son 6 yılda TV satışlarında 6 milyar dolarlık bir kayıp yaşayan Sony'nin Kasım ayında çekildiğini açıklaması sonrası dağılmıştı.
S-LCD ekranlar en az AMOLED ekranlar kadar parlaklık, geniş görüş açısı ve yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Televizyon üretiminde kullanılan S-LCD ekranlar AMOLED ekran stoklarında sıkıntı yaşanınca HTC Desire, Nexus One ve Galaxy S modellerinde alternatif ekran olarak kullanılmıştı. Halen pek çok akıllı telefon ekranında S-LCD panel kullanılmaktadır.
S-LCD ortaklığında Samsung yüzde 51, Sony yüzde 49 pay sahibiydi. Ortaklığın toplam değeri ise 3 milyar dolara yakın. Sony'nin çekilmesiyle tüm hisseler Samsung'a geçti. Sony, ortaklıktaki hisselerini yaklaşık 939 milyon dolara Samsung'a satmış oldu. Ancak Samsung, Sony'ye S-LCD panel sağlamaya devam edecek.
Ortaklığın sona ermesiyle Chimei Innolux ve AU Optronics gibi diğer LCD panel üreticisi rakip firmalara da yer açılmış oldu.
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