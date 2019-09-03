Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı

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Japon teknoloji devi Sony, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek IFA 2019 fuarında yeni bir akıllı telefon duyuracak. Xperia 2 olarak adlandırılması beklenen cihazın Xperia 1'den daha küçük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Son haberlere bakılırsa telefon 6.1 inç boyutunda bir ekran taşıyacak.
WinFuture adlı internet sitesi merakla beklenen cihazı her açıdan gözler önüne seren yeni görseller yayınladı. Xperia 2'nin 21:9 en boy oranına sahip 6.1 inçlik sinematik ekranı FHD+ çözünürlük sunacak. Bu arada Sony resmi Instagram hesabı aracılığıyla yeni bir teaser video paylaştı.
İpucu videosu da doğruladıYayınlanan video IFA 2019'da tanıtılacak kompakt form faktörüne sahip yeni bir akıllı telefona işaret ediyor. Teaser, cihazın ismini göstermese de “avucunuzdaki Xperia” tabiri sayesinde daha küçük ekranlı bir telefonun yolda olduğunu anlıyoruz. Sony yeni Xperia modelini 5 Eylül tarihinde Berlin'deki IFA etkinliğinde tanıtacak.
https://winfuture.de/news,110980.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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