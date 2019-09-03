Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı

Japon teknoloji devi Sony, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek IFA 2019 fuarında yeni bir akıllı telefon duyuracak. Xperia 2 olarak adlandırılması beklenen cihazın Xperia 1'den daha küçük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Son haberlere bakılırsa telefon 6.1 inç boyutunda bir ekran taşıyacak.

WinFuture adlı internet sitesi merakla beklenen cihazı her açıdan gözler önüne seren yeni görseller yayınladı. Xperia 2'nin 21:9 en boy oranına sahip 6.1 inçlik sinematik ekranı FHD+ çözünürlük sunacak. Bu arada Sony resmi Instagram hesabı aracılığıyla yeni bir teaser video paylaştı.

İpucu videosu da doğruladı

https://winfuture.de/news,110980.html

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Yayınlanan video IFA 2019'da tanıtılacakform faktörüne sahip yeni bir akıllı telefona işaret ediyor. Teaser, cihazın ismini göstermese de “avucunuzdaki Xperia” tabiri sayesinde dahabir telefonun yolda olduğunu anlıyoruz. Sony yeni Xperia modelinitarihinde Berlin'deki IFA etkinliğinde tanıtacak.