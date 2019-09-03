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Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı

Sony birkaç gün sonra başlayacak IFA 2019 fuarında yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Xperia 2 olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı.
2 gün
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Japon teknoloji devi Sony, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek IFA 2019 fuarında yeni bir akıllı telefon duyuracak. Xperia 2 olarak adlandırılması beklenen cihazın Xperia 1'den daha küçük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Son haberlere bakılırsa telefon 6.1 inç boyutunda bir ekran taşıyacak.
WinFuture adlı internet sitesi merakla beklenen cihazı her açıdan gözler önüne seren yeni görseller yayınladı. Xperia 2'nin 21:9 en boy oranına sahip 6.1 inçlik sinematik ekranı FHD+ çözünürlük sunacak. Bu arada Sony resmi Instagram hesabı aracılığıyla yeni bir teaser video paylaştı.

İpucu videosu da doğruladı

Yayınlanan video IFA 2019'da tanıtılacak kompakt form faktörüne sahip yeni bir akıllı telefona işaret ediyor. Teaser, cihazın ismini göstermese de “avucunuzdaki Xperia” tabiri sayesinde daha küçük ekranlı bir telefonun yolda olduğunu anlıyoruz. Sony yeni Xperia modelini 5 Eylül tarihinde Berlin'deki IFA etkinliğinde tanıtacak.

https://winfuture.de/news,110980.html Yorum Yaz
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oguzhan diric 2 gün en beğenilen
Aslında tasarımı güzel ama gelmiyor ki ülkemize :(
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mck94 2 gün
Tasarim olarak gercekten cok net iyi tasarimlar yapiyor sony. Absurd urunu yok
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muratkaya 1 gün
Sony o eşşek inadını sonunda nasıl olduysa kırmış ve 2 yıl önce çıkarması gereken ince çerçeveli telefonu sonunda çıkarmış. Bence çok şık, tarz bir telefon olmuş.
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DH Misafiri 1 gün
Kompaktı çok deli olur bunun yav.. z3 kompakt 4. senesini doldurdu hala kullanıyorum.
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TümAmiraL 2 gün
Sony telefon bölümü bu yüzden batacak adamlar hâlâ alt üst çerçeve koyma derdinde
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tecnikadamoguz01 2 gün
Son iki cenarasyondur güzel cihazlar üretiyorlar ama getiren nerde
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High Sierra 2 gün
Gün geçmiyor ki Sony tasarım anlayışından vazgeçsin. Çerçeveleri küçülmüş Xperia Z5 değil de ne bu? Delikli kamerayı geçtim motorlu sistem kullansa bile razıydı seveni. Kimse dayanıklılık konusuna yorum yapamaz çünkü oppo evet find x de yapamadığını reno da sensörler ile düşme esnasında algılama özelliği şeklinde getirdi cihazlarına.
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canavan06 2 gün
Android piyasasında ki en uzun ömürlü cihazlar genelde sony.
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tempestatem 2 gün
Sony 2015 yilina girmiş, hayırlı olsun.
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mck94 2 gün
Tasarim olarak gercekten cok net iyi tasarimlar yapiyor sony. Absurd urunu yok
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kaptan666 2 gün
XA2 Ultra alacaktım, gelmedi. Xperia 10 çıktı onu alayım dedim, o da gelmedi. Sony dükkanına gittim Dubai'deki bir şirket distribütörlüğü bitmiş Avrupaya satışı durdurdular dedeler. Birkaç yere sordum onlar da Sony Türkiye'den çekildi dediler. Bunu bari Türkiye'ye getirin lütfen.
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dragons4 2 gün
Bu sefer yapmışlar gibi
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