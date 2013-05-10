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Sony Xperia E ülkemizde satışa sunuldu

6 yıl
3,2b
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia E ülkemizde satışa sunuldu

Sony Mobile'ın geçen yıl Aralık ayında tanıttığı alt seviye akıllı telefonu Xperia E, nihayet ülkemizde de perakende mağazalarının raflarını süslemeye başladı. 

Xperia E modelinde 3.5 inçlik 320x480 piksel çözünürlükte LCD ekran yer alırken, Cortex-A5 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227A tek çekirdekli işlemcisinden yana tercih kullanılmış. Adreno 200 grafik birimi ile gelen modelde 512MB RAM ile sisteme destek sağlanmış. 

Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 4GB boyutunda depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 3.2MP çözünürlükte kamera, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, 1500mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Model çift ve tek SIM kartlı versiyonlara sahipken şu anda Xperia E Dual çift SIM kartlı versiyonu Sony yetkili satıcılarında bulunabiliyor. Ancak Xperia E Dual modeli Android 4.0 işletim sistemine sahip ve yakında Android 4.1 güncellemesi alacak. Tek SIM kartlı Xperia E ise kısa süre içerisinde raflardaki yerini alacak. Modelin satış fiyatı 569TL iken 8GB microSD kart da hediye ediliyor.

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Alpins951 6 yıl en beğenilen
Sen 2 çekirdekli 512 mb ramli Xperia U 'ya 4.1 verme, 1 çekirdekli 512 ramli Xperia E 4.1 ile gelsin öyle mi Sony?
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foz54 6 yıl
Bu ve bunun gibi snapdragon s1 çipsetli telefonlara para verecek enayiler aranıyor!!!
En son 2 sene önce böyle bir telefon kullanmıştım adreno200 denen şey türünün ilk örneğidir 2d oyunlarda bile kasar. Bu paraya "ace 2" üstüne biraz daha koyarak "s3 mini" alınır. Nedense dual simli telefonlara s1 çipset koyuyorlar galaxy s duos da bunun gibi
Bu ve bunun gibi snapdragon s1 çipsetli telefonlara para verecek enayiler aranıyor!!!En son 2 sene önce böyle bir telefon kullanmıştım adreno200 denen şey t...
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zombi7406 5 yıl
Bu telefonun sahipleri 11.3.a0.47 surumunden baska surum kullanmasin. Yapabilen varsa ics kursun. Amabu surum de iyi. Ben bir bucuk aydir deliriyordum. Iki gundur rahatlik buymus diyorum. Wifi kopmasi yasayanlar da kotu baglantidan kacinmayi devre disi birskirsa sorunu cozulur.
S3 mini ile karsilastirmayin bence. Ha yazilimlari ayniolabilir. Ama baktiginizda bu cihaza firefox os yuklenebiliyor fantezi icin ideal :) ayrica s3 miniden 5 kat saglam. Sadece arkadaki kromajin yapistiricisi cok adi. Durduk yere duser. Ama o kadar dusurmeme ragmen hicbir sey olmadi. Su anda harici kart full dahili yariya kadar dolu. Alayi programlar acik kasma yok. Ama ics gibi olmaz tabi. Tipo kullanirken 250 mbbos ram oluyordu.
Ha sekil olarak cidden cok iddiali. Kendini belli ediyor...
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar ben xperia e aldım 2 hafta oluyor tek bir sorunum var onun dışında şuan için çok memnunum.sorunum ise; metin mesaj sayısı 2 ya da daha fazla olduğunda göndermiyor neden olabilir?
cevaplarınızı bekliyorum
mathematician_girl ^.^
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Teknode 5 yıl
Herkes ihtiyacına göre telefon tercihi yapar, beğenmiyorsanız almayın arkadaş.
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senersongur 5 yıl
300TL etiketle satilmali. Ederi en fazla o.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar ben aldım telefonu telefonun her şeyi iyi fakat wifi bağlanmıyo bağlanıyor diyor kalıyor sonra yazı gidiyo kaydedildi felan diyo wpa ile korunuyo bundan dolayı olaibilirmi
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DH Misafiri 5 yıl
bunu almak yerine benzer tasarıma sahip xperia j alınabilir tasarımları hoş sony nin
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DH Misafiri 5 yıl
Sony gerçekten iyiydi ama bayaaa sapıtmış
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DH Misafiri 5 yıl
siz hiç telefon bilmiyonuz bu telefon teknosada 500 tl. bu fiyata alınacak en iyi telefon. paran varsa git iphone5 al s4 al htc one al. ne kadar ekmek o kadar köfte
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The Tenth Doctor 6 yıl
Alpins951
Sen 2 çekirdekli 512 mb ramli Xperia U ya 4.1 verme, 1 çekirdekli 512 ramli Xperia E 4.1 ile gelsin öyle mi Sony?

Sen 3.7 inç ekranlı 1.4 GHz hızında çalışan700 TL'ye satılan Wonder'a 4.0 Verme 450 TL'ye satılan Mini2'ye 4.1 ver öyle mi samsung :( .
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bazukaden 6 yıl
ARKADAŞLAR KAFAM ÇOK KARIŞIK 1000 1100 TL CİVARI SINIRIM VAR AMA 600 TL 700 TLYEDE ALABILIRIM İYİ BİR TELEFON İSTİYORUM HER YÖNÜYLE OLSUN YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. EN SON İPHONE4 ALMAYA KARAR VERDİM GİBİ ODA 2 3 SENE ÖNCESİNİN TEKNOLOJİSİ VARMI DAHA İYİ TELEFONLAR YARDIM EDERSENİZ FARKLI SEÇENEKLER SÖLERSİNİZ BENİ MUTLU EDERSİNİZ YANLIZ BAZI SEYLERIN FANATİKLERİ OLUR ÖLE DEĞİLDE DAHA OBJEKTİF GÖRÜŞLER İSTİYORUM SAYGILARIMLA
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tipitipitip 6 yıl
benim xperia tipo yu 480 e aldım benim telefonun çakmasına o kadar verilir mı sony neyttin
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Zenci Forvet 6 yıl
Tasarım Nokia N8 gibi.
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