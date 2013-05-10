Sony Xperia E ülkemizde satışa sunuldu





Sony Mobile'ın geçen yıl Aralık ayında tanıttığı alt seviye akıllı telefonu Xperia E, nihayet ülkemizde de perakende mağazalarının raflarını süslemeye başladı.





Xperia E modelinde 3.5 inçlik 320x480 piksel çözünürlükte LCD ekran yer alırken, Cortex-A5 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227A tek çekirdekli işlemcisinden yana tercih kullanılmış. Adreno 200 grafik birimi ile gelen modelde 512MB RAM ile sisteme destek sağlanmış.





Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 4GB boyutunda depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 3.2MP çözünürlükte kamera, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, 1500mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Model çift ve tek SIM kartlı versiyonlara sahipken şu anda Xperia E Dual çift SIM kartlı versiyonu Sony yetkili satıcılarında bulunabiliyor. Ancak Xperia E Dual modeli Android 4.0 işletim sistemine sahip ve yakında Android 4.1 güncellemesi alacak. Tek SIM kartlı Xperia E ise kısa süre içerisinde raflardaki yerini alacak. Modelin satış fiyatı 569TL iken 8GB microSD kart da hediye ediliyor.