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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Xperia F markası altında katlanabilir akıllı telefon üretebilir

Sony Mobile bazı ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırsa da, şirket akıllı telefon planlarından vazgeçmiyor. Gelen haberlere göre Japon devinin, katlanabilir akıllı telefon üretme planları var.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Sony katlanabilir akıllı telefonla karşımıza çıkabilir. Çin'de yayınlanan yeni bir rapora göre, şirket dört pazardan çekilmesine rağmen ilk katlanabilir akıllı telefon modelini Xperia F markası adı altında piyasaya sürmeye hazırlandığı yönünde.

Samsung Galxy Fold'a benzeyecek

Yayınlanan rapora göre Sony, 2020 yılında ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürebilir. Xperia F olarak adlandırılması beklenen cihazın modelindeki F'nin Foldable yani katlanabilir anlamına geliyor. Cihazın Samsung'un esnek OLED ekran panelini kullanacağı ve muhtemelen de Samsung'un kendi katlanabilir akıllı telefonuyla hemen hemen aynı olacağı iddia ediliyor.
Rapora göre Sony Xperia F, şirketin son akıllı telefonlarında gördüğümüz 21:9 en boy oranına sahip olacak. Yine aynı şekilde 4K UHD çözünürlük sunup sunmayacağı ise şimdilik belli değil. Cihazın 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklendiği için 5G teknolojisini de desteklemesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Sony tarafından henüz resmi bir açıklama olmadığını da belirtelim.

http://m.cnmo.com/news/663246.html Yorum Yaz
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mcebi001 1 hf. en beğenilen
Sony öncüydü takipçi oldu....yazık
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Lucidbit 1 hf.
Sony'nin "Xperia" isminden vazgeçip başka bir model ismi bulması lazım.
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MS4343 1 hf.
Bence ileride tekrardan Türkiye(terkettiği yerlerin tamamına) pazarına geri dönecek
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mcebi001 1 hf. en beğenilen
Sony öncüydü takipçi oldu....yazık
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wert1903 1 hf.
Bana da 2 metre döşemelik katlasın ...
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