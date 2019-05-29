Sony, Xperia F markası altında katlanabilir akıllı telefon üretebilir

Teknoloji devi Sony katlanabilir akıllı telefonla karşımıza çıkabilir. Çin'de yayınlanan yeni bir rapora göre, şirket dört pazardan çekilmesine rağmen ilk katlanabilir akıllı telefon modelini Xperia F markası adı altında piyasaya sürmeye hazırlandığı yönünde.

Samsung Galxy Fold'a benzeyecek

Yayınlanan rapora göre Sony, 2020 yılında ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürebilir. Xperia F olarak adlandırılması beklenen cihazın modelindeki F'nin Foldable yani katlanabilir anlamına geliyor. Cihazın Samsung'un esnek OLED ekran panelini kullanacağı ve muhtemelen de Samsung'un kendi katlanabilir akıllı telefonuyla hemen hemen aynı olacağı iddia ediliyor.

http://m.cnmo.com/news/663246.html

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Rapora göre Sony, şirketin son akıllı telefonlarında gördüğümüzsahip olacak. Yine aynı şekilde 4K UHD çözünürlük sunup sunmayacağı ise şimdilik belli değil. Cihazınpiyasaya sürülmesi beklendiği içinde desteklemesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Sony tarafından henüzbir açıklama olmadığını da belirtelim.