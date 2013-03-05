Sony Xperia L'nin teknik özellikleri detaylanıyor

Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia L'ye (nam-ı diğer C210X TaoShan) ait olduğu iddia edilen bazı detaylar internete sızdırıldı.







Xperia Blog'un güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre Xperia L, 128.7 mm uzunluğunda, 65 mm genişliğinde ve 9.7 mm kalınlığında bir tasarıma sahip olacak. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm yongada sistem çözümünün ve Adreno 305 grafik işlem biriminin güç vereceği akıllı telefonda, 4.3-inç büyüklüğünde ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilecek. Android'e özel menü tuşları ise ekran üzerinde bulunacak.



8 GB'lık dahili depolama alanı, microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilecek olan Xperia L, Exmor RS sensörlü kamerasıyla 8 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabileceği gibi 1.700 mAh kapasiteli bataryayı bünyesinde barındıracak.

Son olarak Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi yüklü şekilde gelecek Xperia L'nin, Xperia SP ile aynı zaman diliminde tanıtılacağı düşünülüyor.

