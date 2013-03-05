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Sony Xperia L'nin teknik özellikleri detaylanıyor

6 yıl
2,1b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia L'nin teknik özellikleri detaylanıyor
Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia L'ye (nam-ı diğer C210X TaoShan) ait olduğu iddia edilen bazı detaylar internete sızdırıldı.

Xperia Blog'un güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre Xperia L, 128.7 mm uzunluğunda, 65 mm genişliğinde ve 9.7 mm kalınlığında bir tasarıma sahip olacak. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm yongada sistem çözümünün ve Adreno 305 grafik işlem biriminin güç vereceği akıllı telefonda, 4.3-inç büyüklüğünde ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilecek. Android'e özel menü tuşları ise ekran üzerinde bulunacak.
8 GB'lık dahili depolama alanı, microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilecek olan Xperia L, Exmor RS sensörlü kamerasıyla 8 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabileceği gibi 1.700 mAh kapasiteli bataryayı bünyesinde barındıracak.
Son olarak Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi yüklü şekilde gelecek Xperia L'nin, Xperia SP ile aynı zaman diliminde tanıtılacağı düşünülüyor.

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aziz77 6 yıl
hala 480*854 ekarn bu neya sony...
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Mr. Blacktree 6 yıl
Xperia w çıkarsınlar. Walkman gibi.
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tupacamaru 6 yıl
xperia p nin 9 ay once ciktigini biliyor onun fiyati 900 lira bandina yeni dustugune gore bunin 700-800 bandinda cikmasi hayal oteye gitmez
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glikoz surubu 6 yıl
Xperia tüm alfabeyi turladı
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Castiell07 6 yıl
bilseydim s3 mini almazdım sony çok geç davranıyor ya
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PwaGG 6 yıl
sony nin neden orta segmentte bu kadar çok telefonu var anlayamadım hepsi de aynı
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onsos1100 6 yıl
giriş seviyesi android cihaz alınmaz artık. giriş ve orta seviye de nokia lumia lar her türlü tokatlar androidli cihazları.
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SoldaTr 6 yıl
Umarım 512 mb ram koymak gibi bir saçmalık yapmazlar. 1 gb ram olursa güzel satar piyasada iyi bir alternatif olmuş olur.
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Yaratık00 6 yıl
baysan240
galaxy s2 den ne farkı var bunun onda mali 400 vardı bunda adreno 220 -225 arası bir gpu var mali 400 adreno 220 den az daha iyi olduğuna göre sony böyle bir makinayı üstelik 1700 Mah batarya ile ne demeye çıkarıyorki ben bir anlam veremedim insan barı adreno 320 krait tabanlı çift çekirdek işlemci 960/540 piksel ekran koyar ekran çözünürlüğü malzaeme kalitesi yüksek olmasada en az 3 yıl boyunca performans sıkıntınız olmaz der bu ne arkadaş s2 almak varken insanlar bunu niye alsın.

Abi neden ya hep üst seviye 8-10 çekirdekli cihazmı üretilecek?
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Tesla Nikola 6 yıl
Yaratık00

baysan240

galaxy s2 den ne farkı var bunun onda mali 400 vardı bunda adreno 220 -225 arası bir gpu var mali 400 adreno 220 den az daha iyi olduğuna göre sony böyle bir makinayı üstelik 1700 Mah batarya ile ne demeye çıkarıyorki ben bir anlam veremedim insan barı adreno 320 krait tabanlı çift çekirdek işlemci 960/540 piksel ekran koyar ekran çözünürlüğü malzaeme kalitesi yüksek olmasada en az 3 yıl boyunca performans sıkıntınız olmaz der bu ne arkadaş s2 almak varken insanlar bunu niye alsın.


Abi neden ya hep üst seviye 8-10 çekirdekli cihazmı üretilecek?

arkadas 3 sene arakliksiz oyun oynamak istiyor anlasilan
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Technotronic 6 yıl
Orta segment piyasa icin iyi özellikler fiayatta 750-600 civari olursa iyi satar.Her firma orta ve giris seviyesi ürünler cikariyo elestiri yapmanin lüzumu yok .Herkesin xperia z alma şansı yok.
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baysan240 6 yıl
galaxy s2 den ne farkı var bunun onda mali 400 vardı bunda adreno 220 -225 arası bir gpu var mali 400 adreno 220 den az daha iyi olduğuna göre sony böyle bir makinayı üstelik 1700 Mah batarya ile ne demeye çıkarıyorki ben bir anlam veremedim insan barı adreno 320 krait tabanlı çift çekirdek işlemci 960/540 piksel ekran koyar " ekran çözünürlüğü malzaeme kalitesi yüksek olmasada en az 3 yıl boyunca performans sıkıntınız olmaz der" bu ne arkadaş s2 almak varken insanlar bunu niye alsın.
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` quaD. 6 yıl
Hic iyi degil
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