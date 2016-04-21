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Sony Xperia M Ultra, 16 megapiksel ön kamerayla gelebilir

Weibo kaynaklı yeni bir söylentiye göre Sony kısa bir süre sonra 6 inç ekranlı, 16 megapiksel gibi etkileyici bir selfie kamerasıyla donatılmış yeni bir Xperia akıllı telefon çıkarabilir.
3 yıl
4,5b
1
22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yakın bir zamanda piyasada Xperia M Ultra olarak adlandırılan yeni bir Sony Xperia akıllı telefon görebiliriz. Weibo üzerinden sızdırılan yeni cihazın etkileyici bir 16 megapiksel ön kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Duyumlarıyla ünlü HQ Vision'a göre Sony Xperia M Ultra, 6 inç Full HD Triluminos ekran ve Qualcomm Snapdragon 652 SoC ile donatılacak. Diğer özellikleri arasında; 23 megapiksel çift arka kamera, parmak izi tarayıcısı, USB Type-C portu, Quick Charging 3.0 desteği ile birlikte 4280mAh pil, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı yer alıyor.
Ancak bu sızıntıyla ilgli henüz Sony'nin hiçbir açıklama yapmadığını hatırlatalım. Şirketten resmi bir açıklama gelene kadar bu duyumlar ancak bir söylenti olarak değerlendirebiliriz. Japon akıllı telefon devi şimdiye kadar piyasaya Xperia Ultra aralığında Xperia C5 Ultra ve Xperia T2 Ultra olmak üzere iki telefon sunmuştu.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia X Premium modeli HDR ekrana sahip olacak"
Son zamanlardaki bir diğer söyleti de Sony'nin HDR ekran teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu üretmeyi planladığı yönündeydi. Bahsi geçen cihazın da Sony'nin bir sonraki X-Serisi akıllı telefonu olması beklenen Xperia X Premium modeli olduğu bildirilmişti. Yayınlanan rapor, Sony Xperia X Premium'un maksimumda 1300 nit seviyesine ulaşabilen 1000 nit gibi bir parlaklık sunacağını belirtirken, cihazın 1.07 milyar renk görüntüleme desteğine sahip olacağını bildirmişti.

http://weibo.com/5241757690/DrTnejdex?from=page_1005055241757690_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Sony telefonların stereo olması özellikten bile sayılmıyor mesela.
Yarın çıksa şeftali markası stereo hoperlör koysa telefonlarına vuuuuuuuuuu aman tanrım önünü alamayız. Herkes bunu konuşur, ne kadar muhteşem bir şey olduğundan, stereo hoperlör olmadan hiç zevk vermediğinden, mono sesin ne kadar kulak rahatsız ettiğinden vs vs bahsederler. Benim mi dikkatimi çekiyor sadece. Mesela Htc telefonların süper yazılıma sahip olması, tasarım ve malzeme kalitesinin aşırı iyi olması.
Neyse boşverelim bakın etrafınıza, reklamlara en çok ne görüyorsanız o en iyisidir.
Mesela sokakta paso Clio görüyorum 1 tane mal gitmiş Subaru Impreza almış. Jantlar falan sarı sarı iğğğğğ. Halbuki Clio'nun o yumuşak kenarları ne kadar göze hoş geliyor.
Sony telefonların stereo olması özellikten bile sayılmıyor mesela.Yarın çıksa şeftali markası stereo hoperlör koysa telefonlarına vuuuuuuuuuu aman tanrım ö...
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kty28 3 yıl
Ya şu Sony Giriş-orta Seçmenine 750 TL'lik bir cihaz çıkarmadı gitti
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DH Misafiri 3 yıl
Benim anlamadığım bu haberden kasa yorumu nasıl yapıyorlar. Kimse kasa böyle olacak dememiş yada resim yayınlanmamış ama bazıları tasarımını eleştirmiş. En azından haberi okuyun arkadaş.
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Master_Evil 3 yıl
m serisi iyice sabıkalı oldu, bu modelle sicilini temizlemesi lazım
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esmerbuyucu 3 yıl
Marquis-de-Sade`
SkewCurrentFotoğraftaki telefon az daha kalın olsa dikdörtgen prizma olurmuş.
Dikdörtgen prizma? Discovery Airdan, iPhone 5e, Xperia Z2ye keskin hatlara sahip her telefon dikdörtgen prizmadır. Kalınlığı artınca olmuyor ister 14x7x9 olsun ister 14x7x999.

Arkadaş biraz daha kalın olsa cihaz hacimselliğiyle(yani uzunluk, genişlikle beraber kalınlıkta dahil) ön plana çıkacağına vurgu yapmış. Ona bakarsan herhangi bir A4 kağıdı da dikdörtgen prizma ama hacimsel olarak ön plana çıkmaktan çok yüzeysel olarak ön plana çıkıyor. Yani nesnenin yarattığı algıdır burada önemli olan.
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zdniz 3 yıl
Snapdragon sa alınır Sony den Mediatek i uzak tutmak lazım alınır ama şöle kullanmak için kısa süre kullanırım sonra satarım eya kamerası iyi olsun falan diyenler hiç düşünmesin bile 1 aylık Sony yarı parasına bile veremezsin ama ben kullançam diyen varsa dört dörtlük cihaz olmuş fiyatıda uygun olursa kaçmaz.
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huseyincarnege 3 yıl
kalınmı ne o ama geri mitiş 10bit panel ekran yaw
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Sony telefonların stereo olması özellikten bile sayılmıyor mesela.
Yarın çıksa şeftali markası stereo hoperlör koysa telefonlarına vuuuuuuuuuu aman tanrım önünü alamayız. Herkes bunu konuşur, ne kadar muhteşem bir şey olduğundan, stereo hoperlör olmadan hiç zevk vermediğinden, mono sesin ne kadar kulak rahatsız ettiğinden vs vs bahsederler. Benim mi dikkatimi çekiyor sadece. Mesela Htc telefonların süper yazılıma sahip olması, tasarım ve malzeme kalitesinin aşırı iyi olması.
Neyse boşverelim bakın etrafınıza, reklamlara en çok ne görüyorsanız o en iyisidir.
Mesela sokakta paso Clio görüyorum 1 tane mal gitmiş Subaru Impreza almış. Jantlar falan sarı sarı iğğğğğ. Halbuki Clio'nun o yumuşak kenarları ne kadar göze hoş geliyor.
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MS4343 3 yıl gcb1903
gcb1903

Sony telefonların stereo olması özellikten bile sayılmıyor mesela.
Yarın çıksa şeftali markası stereo hoperlör koysa telefonlarına vuuuuuuuuuu aman tanrım önünü alamayız. Herkes bunu konuşur, ne kadar muhteşem bir şey olduğundan, stereo hoperlör olmadan hiç zevk vermediğinden, mono sesin ne kadar kulak rahatsız ettiğinden vs vs bahsederler. Benim mi dikkatimi çekiyor sadece. Mesela Htc telefonların süper yazılıma sahip olması, tasarım ve malzeme kalitesinin aşırı iyi olması.
Neyse boşverelim bakın etrafınıza, reklamlara en çok ne görüyorsanız o en iyisidir.

Mesela sokakta paso Clio görüyorum 1 tane mal gitmiş Subaru Impreza almış. Jantlar falan sarı sarı iğğğğğ. Halbuki Clio'nun o yumuşak kenarları ne kadar göze hoş geliyor.

Clio deyip gecme yenileri bayaa guzel...renault eski renault degil adamlar kaliteli araba yapar oldu


Sony telefonlar konusunda haklisin yok kareymis yok hep ayni kasyla cikiyormus z2 kullaniyorum gayet guzel telefon suan bile
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mcebi001 3 yıl gcb1903
gcb1903
Sony telefonların stereo olması özellikten bile sayılmıyor mesela.
Yarın çıksa şeftali markası stereo hoperlör koysa telefonlarına vuuuuuuuuuu aman tanrım önünü alamayız. Herkes bunu konuşur, ne kadar muhteşem bir şey olduğundan, stereo hoperlör olmadan hiç zevk vermediğinden, mono sesin ne kadar kulak rahatsız ettiğinden vs vs bahsederler. Benim mi dikkatimi çekiyor sadece. Mesela Htc telefonların süper yazılıma sahip olması, tasarım ve malzeme kalitesinin aşırı iyi olması.
Neyse boşverelim bakın etrafınıza, reklamlara en çok ne görüyorsanız o en iyisidir.
Mesela sokakta paso Clio görüyorum 1 tane mal gitmiş Subaru Impreza almış. Jantlar falan sarı sarı iğğğğğ. Halbuki Clio'nun o yumuşak kenarları ne kadar göze hoş geliyor.

Ama şimdi stereo var stereo var 1600tl. lik sony le 500 lük Lenovo yu bağırttığımızda sony den eski tip radyo melodisi geliyor...
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crazy585858 3 yıl
İstisnasız her haberin altında tartışabilmek mükemmel bir performans...
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kadirirdem 3 yıl
6 inçte çok büyük be abi....
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SkewCurrent 3 yıl
Marquis-de-Sade`
SkewCurrentFotoğraftaki telefon az daha kalın olsa dikdörtgen prizma olurmuş.
Dikdörtgen prizma? Discovery Airdan, iPhone 5e, Xperia Z2ye keskin hatlara sahip her telefon dikdörtgen prizmadır. Kalınlığı artınca olmuyor ister 14x7x9 olsun ister 14x7x999.

Ne demek istediğim açık, sulandırmanın mantığı yok. Madem sulandıracağız, sonsuz uzaklıktan baktığımızda da sadece nokta olur, herhangi bir boyutu da olmaz.
Bu nasıl?
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fth-bsky 3 yıl
Benim anlamadığım bu haberden kasa yorumu nasıl yapıyorlar. Kimse kasa böyle olacak dememiş yada resim yayınlanmamış ama bazıları tasarımını eleştirmiş. En azından haberi okuyun arkadaş.
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sony, kamera ve
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