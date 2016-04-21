Sony Xperia M Ultra, 16 megapiksel ön kamerayla gelebilir

Yakın bir zamanda piyasada Xperia M Ultra olarak adlandırılan yeni bir Sony Xperia akıllı telefon görebiliriz. Weibo üzerinden sızdırılan yeni cihazın etkileyici bir 16 megapiksel ön kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Duyumlarıyla ünlü HQ Vision'a göre Sony Xperia M Ultra, 6 inç Full HD Triluminos ekran ve Qualcomm Snapdragon 652 SoC ile donatılacak. Diğer özellikleri arasında; 23 megapiksel çift arka kamera, parmak izi tarayıcısı, USB Type-C portu, Quick Charging 3.0 desteği ile birlikte 4280mAh pil, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Ancak bu sızıntıyla ilgli henüz Sony'nin hiçbir açıklama yapmadığını hatırlatalım. Şirketten resmi bir açıklama gelene kadar bu duyumlar ancak bir söylenti olarak değerlendirebiliriz. Japon akıllı telefon devi şimdiye kadar piyasaya Xperia Ultra aralığında Xperia C5 Ultra ve Xperia T2 Ultra olmak üzere iki telefon sunmuştu.

Ayrıca Bkz.

"Sony Xperia X Premium modeli HDR ekrana sahip olacak"

Son zamanlardaki bir diğer söyleti de Sony'nin HDR ekran teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu üretmeyi planladığı yönündeydi. Bahsi geçen cihazın da Sony'nin bir sonraki X-Serisi akıllı telefonu olması beklenen Xperia X Premium modeli olduğu bildirilmişti. Yayınlanan rapor, Sony Xperia X Premium'un maksimumda 1300 nit seviyesine ulaşabilen 1000 nit gibi bir parlaklık sunacağını belirtirken, cihazın 1.07 milyar renk görüntüleme desteğine sahip olacağını bildirmişti.

http://weibo.com/5241757690/DrTnejdex?from=page_1005055241757690_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment