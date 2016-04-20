Sony Xperia X Premium modeli HDR ekrana sahip olacak

Hatırlayacağımız üzere Sony geçtiğimiz Şubat ayında Z akıllı telefon serisine veda etmiş ve onun yerine X serisinden cihazlar duyurmuştu. Şu zamana kadar Xperia X, X Performance ve XA'yı duyuran firma görülen o ki seriye yakın gelecekte yeni bir cihaz daha katacak.

Sektörden gelen iddialara göre Sony geçtiğimiz yılın modeli Z5 Premium'un yerini alacak X Premium modeli üzerinde çalışıyor. Z5 Premium ile akıllı telefonlarda ilk kez 4K bir ekrana yer veren firma X Premium ile de ekran konusunda iddialı olacağa benziyor.

Söylentilere göre Sony, bu modelle birlikte günümüz TV'lerinde yaygınlaşmaya başlayan HDR teknolojisini akıllı telefonlara kazandıracak. HDR ekranla birlikte piyasadaki üst seviye modellerin sunduğu 16.8 milyon renk derinliğine karşılık X Premium'un 1.07 milyar renk derinliğine sahip olması olası.

Bununla da yetinmeyen modelin ekranı aynı zamanda 120Hz tazeleme hızına, 2000:1 kontrast oranına sahip. Aynı zamanda şu ana kadar bir akıllı telefonda yer alanların en parlağı olacak ekran 1000 nit beyaz parlaklığına sahipken 1300 nit değerine kadar yükselebilmekte. Kıyaslama yapmak gerekirse Galaxy S7 modeli maksimum olarak 539 nitlik bir parlaklığa çıkabilmekte.

Ekranın dışında bazı donanım detayları da sızdırılan cihazda Snapdragon 820, 3GB RAM ve USB Tip-C portunun bulunması bekleniyor. Modelin ne zaman tanıtılacağı ise tam olarak bilinmiyor.

http://phoneradar.com/sony-xperia-x-premium-to-feature-worlds-first-hdr-display-with-1300-nits-brightness/#axzz46Ji1eOHU