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Sony Xperia X Premium modeli HDR ekrana sahip olacak

Xperia Z5 Premium modeliyle 4K ekranı akıllı telefonlarla buluşturan Sony, Xperia X Premium ile de HDR teknolojisini telefonlara getirmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl
5,7b
1
40
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hatırlayacağımız üzere Sony geçtiğimiz Şubat ayında Z akıllı telefon serisine veda etmiş ve onun yerine X serisinden cihazlar duyurmuştu. Şu zamana kadar Xperia X, X Performance ve XA'yı duyuran firma görülen o ki seriye yakın gelecekte yeni bir cihaz daha katacak.
Sektörden gelen iddialara göre Sony geçtiğimiz yılın modeli Z5 Premium'un yerini alacak X Premium modeli üzerinde çalışıyor. Z5 Premium ile akıllı telefonlarda ilk kez 4K bir ekrana yer veren firma X Premium ile de ekran konusunda iddialı olacağa benziyor.
Söylentilere göre Sony, bu modelle birlikte günümüz TV'lerinde yaygınlaşmaya başlayan HDR teknolojisini akıllı telefonlara kazandıracak. HDR ekranla birlikte piyasadaki üst seviye modellerin sunduğu 16.8 milyon renk derinliğine karşılık X Premium'un 1.07 milyar renk derinliğine sahip olması olası.
Bununla da yetinmeyen modelin ekranı aynı zamanda 120Hz tazeleme hızına, 2000:1 kontrast oranına sahip. Aynı zamanda şu ana kadar bir akıllı telefonda yer alanların en parlağı olacak ekran 1000 nit beyaz parlaklığına sahipken 1300 nit değerine kadar yükselebilmekte. Kıyaslama yapmak gerekirse Galaxy S7 modeli maksimum olarak 539 nitlik bir parlaklığa çıkabilmekte.
Ekranın dışında bazı donanım detayları da sızdırılan cihazda Snapdragon 820, 3GB RAM ve USB Tip-C portunun bulunması bekleniyor. Modelin ne zaman tanıtılacağı ise tam olarak bilinmiyor.

http://phoneradar.com/sony-xperia-x-premium-to-feature-worlds-first-hdr-display-with-1300-nits-brightness/#axzz46Ji1eOHU Yorum Yaz
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feerrroooo 3 yıl en beğenilen
muratai

Bit kadar ekranda 1000 nit parlaklık verip telefonun şarjını 2 saatte bitirecek. Valla bunlarda gram akıl yok!


Arabalarda 200 km/h ibre varsa sürekli 200 ile gitmeleri anlamına mı geliyor?
murataiBit kadar ekranda 1000 nit parlaklık verip telefonun şarjını 2 saatte bitirecek. Valla bunlarda gram akıl yok!Ar...
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yunus3441 3 yıl
Sony çıldırdı
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casperfriendly 3 yıl
Ben x compact bekliyorum. 3 gb ram ve 820 ikilisi muhteşem olur. Bir de gönlümden, full hd ekran geçer. Ekran olarakta, 4.6 inç bekliyorum.
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mühendis266 3 yıl
İşler nihayet düşündüğüm noktaya geldi sanal gerçeklik olsun normal film dizi izleme olsun 60 hz blur lu görüntülerle çok yetersizdi şimdi mobilde 120 hz zamanı öyle amoleddi renkti olmuyor önemli olan ekranın hızı hareketli görüntüde blur ghosting titreme olmaması...
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MrKemal17 3 yıl
gcb1903
crazywinner3Sony iyi güzelde şu çerçeveler çok gıcık ya. ekran/kasa oranı çok kötü sonynin telefonlarında. Onu düzeltebilseler harika olacak
Oooo ne güzel ezberlemişiniz hocam. Yalnız geride kalmışınız biraz artık bayatladı bu söylemler.Z5 Premium % 70.4Z5 % 69.6Z5 Compact % 68.9Z3 % 70.9Z3 Compact % 70.6C5 Ultra % 75.9X % 69.6Bazı güncel Xperia ürün gamındaki cihazların ekran kasa oranları.Ezberleri bozan adam olmak istemem ama gerçekler acıdır.

O sayılara bakarsan yanılırsın. Mesela S7'de, HTC 10'da veya iPhone'da da benzer çerçeve var ama alt çerçeveye tuş/tuşlar konularak o alanın efektif kullanılması sağlanıyor. Sony ise tercih ettiği tasarım sebebiyle alt çerçeveyi boş bırakıyor, bir de ekran sanal tuşlarla küçülüyor, asıl sorun bu.
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berkcombil 3 yıl
Maşallah Sony amiral gemisine güzel özellikleri koydukça koyuyor,koydukça koyuyor da!!!Yahu nerede bu amiral gemi?Şimdi Samsung'u gördük,LG'yi gördük hatta geç kaldı dediğimiz HTC'yi ve pekçok Çinli üreticinin cihazlarını da gördük.Peki Sony sen neredesin?Önceden amiral gemisi cihazlarını rakiplerinden birkaç ay önce çıkararak avantaj sağlamaya çalışır,fakat o cihazlar donanımsal olarak beklentileri veremediği gibi,diğer markaların amiral gemileri çıktığında çok geride kalirlardı.(Xperia S,Xperia Z gibi)Şimdi rakiplerinden geri kalabileceğin bir zaman diliminde de değilsin.S820 piyasada,en iyi sensörleri üretebiliyorsun,ram ve pil zaten kolay.Peki neyi bekliyorsun?HDR ekran için üretim hatlarımı hazırlıyorum o yüzden geciktim diyorsan,bende sana S7-S7 Edge,One M10,G5 vs.almış kimse de HDR ekrana cihazını değiştirmez diyorum.
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bircancan 3 yıl
merak ettim dogrusu hdr ekran da neyin nesiymiş.diger markaları,bilhassa iphone ları cok daha gerilere fırlattın sony.
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kadirirdem 3 yıl
x gelsin göreceğiz bakalım...
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loneliness61 3 yıl
Ac1DBuRN
Samsung S7 ile 850 nitse çıkıyor diye biliyorum şimdi 539 mu oldu?When Automatic Brightness is turned On, the Galaxy S7 produces up to an impressive 855 cd/m2 (nits) in High Ambient Lightkaynak: displaymate.com/...

Orjinal kaynakta yazan
"For comparison, Samsung Galaxy S7 is said to offer a maximum brightness of 855 nits while the Xiaomi Mi 5 is limited to 600 nits"
Hadi elin kaydı diyelim 855 yerine 522 yazarsın.. Ya da ne bileyim 966 yazarsın.. Hiç olmadı 744 yazarsın hata deriz ama bu olan (belki biraz ağır olacak ama) işini önemsememek..
Çeviride hatalar olabilir onu da anlarım ama rakamı yanlış yazmak da neyin nesi ? Dönüp göz ucuyla ufak bir kontrol yapsan fark edilir bu hata.. Sonuçta insanlara bilgi aktarıyorsun ve insanlar bu okudukları haberlere göre hareket ediyor. Herkes gidip de haberin orjinaline göz atmaz.. Bende kolay kolay bakmam ama 539'u görünce kıllandım direk ve kontrol ettim..
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senersongur 3 yıl
Z serisi devam etmeliydi. Bu dönemde X serisinin çıkması çok anlamsız.
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silversmith 3 yıl
İnsan gözü milyarlarca rengi ayırt edemez gurubunu buradan saygıyla selamlıyoruz! :)
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esmerbuyucu 3 yıl
gcb1903
mhmtfrt.
gcb1903
crazywinner3 Sony iyi güzelde şu çerçeveler çok gıcık ya. ekran/kasa oranı çok kötü sonynin telefonlarında. Onu düzeltebilseler harika olacak
Oooo ne güzel ezberlemişiniz hocam. Yalnız geride kalmışınız biraz artık bayatladı bu söylemler. Z5 Premium % 70.4 Z5 % 69.6 Z5 Compact % 68.9 Z3 % 70.9 Z3 Compact % 70.6 C5 Ultra % 75.9 X % 69.6 Bazı güncel Xperia ürün gamındaki cihazların ekran kasa oranları. Ezberleri bozan adam olmak istemem ama gerçekler acıdır.
Hocam oran olarak yani rakamsal olarak haklısınız ama altta kullanılmayan boşluk var yok edin demiyorum ama bari azaltsınlar
Önyargılar sebebiyle siz öyle görüyorsunuz. Matematik kesindir yanılmaz. % 70 diyorsa ön yüzeyin % 70i ekran demektir. Siz % 50 görüyor olamazsınız, kişiye göre değişmez. Lütfen matematiği de inkar ediyor durumuna düşmeyin. Tasarımını beğenmiyor, Sony yazısını beğenmiyorum, markayı sevmiyorum diyebilirsiniz en doğal hakkınızdır. Ama kanıtlanmış bir şeyi hayır değil demekle yok edemezsiniz. Orada o boşluk varsa eğer demek ki diğer rakiplerinde de var. Zira orası ekran / kasa oranı hesaplarına dahil. Ya da rakipleri üstte boşluk bırakır, yanda bırakır. Sonuçta matematiksel olarak ortada durum. Kimse % 60 ekran/kasa oranı olan iphone için laf demez. Zira marka algısı vardır. Reklamlar insanları mükemmel olduğuna inandırmıştır. Reklamlar insanların algılarını işte bu kadar keskin bir şekilde etkiliyebiliyor.

iPhone'un o çerçevesinde Home tuşu var. Sony'nin ise hoparlörden başka ne var bomboş hiçbir işe yaramıyor. Üstelik Sony'nin sanal tuşları da ekrandan çalıyor. Yani güya ekran/kasa oranı yüksek ama yersen...
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1BilimAdamı 3 yıl
O değilde 5 inç büyük beya
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