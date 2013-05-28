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Sony Xperia S için Android 4.1.2 güncellemesi başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia S için Android 4.1.2 güncellemesi başladı

Sony Xperia S sahiplerinin uzun süredir beklediği ve Sony'nin bu ay için sözünü verdiği Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi nihayet dağıtıma başlıyor.

Sony Fransa Twitter hesabından yapılan duyuruya göre Android 4.1.2 güncellemesi belirli model numaraları olmak üzere haftasonundan itibaren dağıtıma başladı. Sony Meksika da Avrupa'da güncellemenin başladığını ve ilerleyen haftalarda diğer ülkelere gönderileceğini ifade etti.

Güncelleme Sony'nin optimizasyonlarının yanısıra 60kare/saniye hızında arayüz geçişi, Google Now dijital asistan, gelişmiş bildirim paneli gibi Android'e has özellikleri de beraberinde getiriyor.

http://www.xperiablog.net/2013/05/24/xperia-s-jelly-bean-update-now-rolling-out/ Yorum Yaz
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rorschach_ 6 yıl en beğenilen Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
trsinapsis

Düşünen Biri

swat882 Sony Xperia S sahiplerinin uzun süredir beklediği ve Sonynin bu ay için sözünü verdiği Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi nihayet dağıtıma başlıyor. seni tutuş hissi kurtaramayacak sony..... galaxy s2 bile ne zaman aldı bu güncellemeyi
S2 güncellemeyi hemen alır tabii, yeni sürüme optimize edilecek bir özelliği yok ki.


Sony'nin sanki çok özelliği var

Yazılımsal özelliklerine bir göz at istersen?

Ne kardeşim bi sayar mısın onları?
Samsung cok yakinda 4.2.2 verecekken sony neyin kodunu yazamamista bu kadar gecikmis.
Bosuna konusmayin bu kadar gecikme olamaz olmamalı. Sony kaliteli iyi ve sevdiğim bir firmadır benimde ama gördüğün gibi telefon işi daha oturmadi.
Düşünen BiritrsinapsisDüşünen Biriswat882 Sony Xperia S sahiplerinin u...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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ozhanoz 6 yıl
bence kesinlikle yüklenmemeli önceki sürümü çok daha iyiydi. Pil ömrü oldukça düştü. sürekli düşüyor. Eski sürüme nasıl geçicez yardımcı olabilir misiniz?
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DH Misafiri 6 yıl
Güncellemeden sonra batarya ömrü bariz arttı 2 günü rahat geçiyorum, ayrıca hız konusunda da muazzam bir artış var oyunlarda önceden nadiren yaşadığım donmalar artık yok bunun sebebi olarak push bildirimleri kapatabiliyor olmam etkili zannedersem. Önceki yorumlardaki kamera tusu çalışmıyor diyen arkadaş ve msj konusunda sıkıntı yaşayanlar siz bi telefonunuzu bataryasını çıkartıp takın, çin malı imitasyonlarda bu tarz sıkıntı olabilir ;)))) güncelleme on numara olmuş emin olun eskisine nasıl dönerim diyenler hala dönmemiştir, telefonda tek sıkıntı su geçiriyor olması, z deki bu özelliğide güncelleme ile verebilselermiş süper olurmuş..
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben bir sony Xperia S kullanıcısı olarak bin pişmanım bunu yüklediğime telefon maf olmuş durumda şuan. çok ağırlaştı mesaj atamıyorum uygulamalara giremiyorum. bir önceki versiyona nasıl geçerim bi bilgisi olan var mı ?
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DH Misafiri 6 yıl
Herkese selam,
Malum güncellemeyi ben de yaptım Xperia S'ime ve pişmanım. Telefon şu an gerçekten çok yavaş durumda. Çağrılara girmek, uygulama çalıştırmak için yıllarca beklemek gerekiyor. Eski sürüme geri almak istiyorum. Nasıl yapılacağını anneye anlatır gibi adım adım anlatır mısınız?
Teşekkürler!
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5blackhawk5 6 yıl
Arkadaslar güncelledim ama pişman oldum wi fi çalışıyor gibi duruyor ama net yok anlayacagnz wireless yalan oldu
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar benim telefonu sony xperia s bu telefonda ps store nasıl indiriliyor benimkinde ps store yok yardımcı olursanız çok saolun
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ppunkk 6 yıl
ARkadaşlar bana bugün güncelleme geldi güzel ara yüz olarak ama şu sorunu paylaşmak isterim fotograf çekme tuşuna bastıgımızda artık kameraya geçmiyor şuanlık bunu farkettim
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DH Misafiri 6 yıl
mstftsn guncellemeyi nasil yaptigini ogrenebilir miyim yurtdisi cihaz mi
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DH Misafiri 6 yıl
Arkeadaşlar benim telefon derleme numarası .45 bana ne zaman gelir
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Pondera 6 yıl
Arkadaşlar unutmayın olay sadece firmalarla ilgili değil. Tamam firmalar çakallık da yapıyor ama olay sadece onlarda bitmiyor. Google'ı unutuyorsunuz. Nexus'lar ne olacak. Sizce Google bütün firmalara 4.2.2'yi verip alın her yere koyun mu diyor? Olayın 2 tarafı var. Firmalar kadar Google'da çakal. Samsung S4'e 4.2.2'yi nasıl koyabildi? Ya Google okeyledi kankasını ya da Sasung bayağı para bayıldı. Ya da her ikisi de. Yani şimdi HTC, LG salak mı 4.2.2 koyabilecekken 4.1.2 koyup kendilerini 1-0 yenik başlasın.
Eski modellere gelmeyen güncellemeler ise tamamen firmaların yeni telefon kakalamaya çalışmasıdır. Bunu kendimde bizzat yaşamakta olan biri olarak açıkça söylebilirim. Çakallar. :)
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psyshock 6 yıl Pondera
Pondera
Arkadaşlar unutmayın olay sadece firmalarla ilgili değil. Tamam firmalar çakallık da yapıyor ama olay sadece onlarda bitmiyor. Google'ı unutuyorsunuz. Nexus'lar ne olacak. Sizce Google bütün firmalara 4.2.2'yi verip alın her yere koyun mu diyor? Olayın 2 tarafı var. Firmalar kadar Google'da çakal. Samsung S4'e 4.2.2'yi nasıl koyabildi? Ya Google okeyledi kankasını ya da Sasung bayağı para bayıldı. Ya da her ikisi de. Yani şimdi HTC, LG salak mı 4.2.2 koyabilecekken 4.1.2 koyup kendilerini 1-0 yenik başlasın.
Eski modellere gelmeyen güncellemeler ise tamamen firmaların yeni telefon kakalamaya çalışmasıdır. Bunu kendimde bizzat yaşamakta olan biri olarak açıkça söylebilirim. Çakallar. :)

Eski telefonlara haklisinda amiral gemilere hemen vermesini istiyor google veremediler diye android 4.3 yada 5 te ertelendi google in nexuslar umrunda degil suan isinma ve rezalet pil sorunu var nexus 4 te ve diger firmalar veremedi diye guncellemiyor google oyle sorunlu kaldi.

Samsung konusuna gelince suan s3 un 4.2.2 sizintisi da s4 un 4.2.2 si kadar sorunsuz ama resmi olarak cikmadi iste bu eski telefonu bekletme oluyor guncelleme hazir olsa bile cikarmiyorlar yenisini satmak icin
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