Sony Xperia S için Android 4.1.2 güncellemesi başladı





Sony Xperia S sahiplerinin uzun süredir beklediği ve Sony'nin bu ay için sözünü verdiği Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi nihayet dağıtıma başlıyor.





Sony Fransa Twitter hesabından yapılan duyuruya göre Android 4.1.2 güncellemesi belirli model numaraları olmak üzere haftasonundan itibaren dağıtıma başladı. Sony Meksika da Avrupa'da güncellemenin başladığını ve ilerleyen haftalarda diğer ülkelere gönderileceğini ifade etti.





Güncelleme Sony'nin optimizasyonlarının yanısıra 60kare/saniye hızında arayüz geçişi, Google Now dijital asistan, gelişmiş bildirim paneli gibi Android'e has özellikleri de beraberinde getiriyor.

http://www.xperiablog.net/2013/05/24/xperia-s-jelly-bean-update-now-rolling-out/