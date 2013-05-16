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Sony Xperia SP ülkemizde dağıtıma başlıyor

6 yıl
5,6b
1
119
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia SP ülkemizde dağıtıma başlıyor

Sony'nin orta-üst seviye akıllı telefon modellerine eklediği son ürünlerden birisi olan Xperia SP, ülkemizde de satışa sunuldu.

4.6 inçlik 720p çözünürlük sunan LCD ekran Gorills Glass ve Mobile Bravia Engine 2 teknolojileri ile destekleniyor. İşlemci ise 1.7GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli ve beraberinde Adreno 320 grafik birimi ile geliyor.

Modelde 1GB RAM yanında 8GB depolama kapasitesi kullanılmış. Depolama alanı microSD kartlar ile artırılabiliyor. HDR destekli 8MP çözünürlükte Exmor RS sensörlü arka kamera, VGA ön kamera, GPS, GLONASS, FM Radyo, Bluetooth 4.0, WiFi, NFC, PS sertifikası, eldivenle kullanım modu, alüminyum çerçeve gibi diğer özellikler bulunuyor.

Model Sony yetkili satıcılarında satışa sunulmuşken, tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 1249TL. Modelin siyah versiyonu aynı gün kargoya verilirken, beyaz renkli versiyonu ise Haziran ayının ilk haftasında dağıtıma başlayacak.

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yasakhan 6 yıl en beğenilen
bugün almak için teknosaya gittim. beyazını daha güzel bulduğumdan ordaki görevliye beyaz var mı diye sordum. adam beyaz renk yok üretimden kalktı, kenarları soyuluyor beyaz modelin dedi umursamazca. yani klasik teknosa görevlisi.
sonra bu hediye çeki kampanyasından nasıl yararlanıcam diye sordum. sonra adam da o kampanyadan yararlanırsanız hiçbir şekilde garantiden yararlanamazsınız diye saçmaladı. ben de adamın beni enayi yerine koymasına tahammül edemedim, almadım.
laf olsun diye daha satışa çıkalı 2 hafta olan telefonu yok dökülüyo yok bilmm ne diye uydurdu. bu çalışanları yüzünden teknosadan yıllardır alışveriş yapmıyodum. sadece teknosada var diye gidip bakayım dedim tekrar soğudum teknosadan.
bugün almak için teknosaya gittim. beyazını daha güzel bulduğumdan ordaki görevliye beyaz var mı diye sordum. adam beyaz renk yok üretimden kalktı, kenarları so...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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baysan240 6 yıl
LilTunechi
pahalı git s3 al o fiyata

şakacı seni
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mSilver 6 yıl
yıl olmuş 2013.. hala s3 diyen var

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pixelliumdh90 5 yıl
bana şuan tek kusuru ram gibi geliyor. eger 1.5 gb ram olsaydı mükemmel denilebilirdi ancak ram yüzünden bazı sorunlar ortaya cıkıyor. bir diger sorun ise güncelleme 4.3 güncellemesi hala gelmedi ve telefon güncellemeye ciddi anlamda muhtaç bunlar haric birde kamera karanlık ortamlarda sarıya yakın bir cekim yapıyor başkada bi sorunu göze carpmıyor.
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pixelliumdh90 5 yıl
bana şuan tek kusuru ram gibi geliyor. eger 1.5 gb ram olsaydı mükemmel denilebilirdi ancak ram yüzünden bazı sorunlar ortaya cıkıyor. bir diger sorun ise güncelleme 4.3 güncellemesi hala gelmedi ve telefon güncellemeye ciddi anlamda muhtaç bunlar haric birde kamera karanlık ortamlarda sarıya yakın bir cekim yapıyor başkada bi sorunu göze carpmıyor.
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stevejones 5 yıl
Bır aydır sp kullanıyorum ve bugın paramı ıade etseler yıne gıder sp alırım cok memnunum cok dikkat cekıyo etrafta helekı renklı ledleri ıcınız rahat alabılırsınız arkadaslat kurusuna kadar hakediyor
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Srcn81 5 yıl
Fiyat olarak çok iyi halen kararsızım alma konusunda.
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SirSdü 5 yıl
Bende uzun süredir araştırıyorum bütün akıllı telefonları marka farkı olmaksızın casper in telefonuna bile baktım, ama fiyat/performansa göre alınabilecek en iyi telefon gibi duruyor SP. Bataryası büyük avantaj, boyutuda iyi, tasarım güzel aslında tam istediğim gibi cihaz. Şuan satılan fiyatı başlangıç fiyatından 80 tl daha düşük, yani hemen hemen fiyatı hiç düşmemiş. Biraz daha fiyatı düşerse alabilirim bu telefonu.
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DH Misafiri 5 yıl
ion mu almalıyım sp mi karar veremiorum
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gucl.ug 5 yıl
bu telefonu kullanıpda şikayeti olan arkadaşlar var mı acaba
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Srcn81 5 yıl
Bu telefon çok hoşuma gitti gerçekten.
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selimbilmez 5 yıl
flash ile resim çektiğim zaman resim hafif sarı çıkıyor bu normalmidir?
flashsız normal
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W.Fichtner 5 yıl
bu fiyata alınabilecek en kaliteli telefon hatta daha iyisi
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DH Misafiri 5 yıl
Selam arkadaşlar. Bazı sitelerde baktım Xperia Sp'de Görüntülü konusma yokmuş. Bazı sitelerde ise varmış. Acaba var mı yok mu bilgilendirir misiniz ? Çünkü, Almanyadan sipariş ettim bu hafta sonu Türkiyeye gelcek.
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Srcn81 5 yıl
great phone
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