Sony Xperia SP ülkemizde dağıtıma başlıyor





Sony'nin orta-üst seviye akıllı telefon modellerine eklediği son ürünlerden birisi olan Xperia SP, ülkemizde de satışa sunuldu.





4.6 inçlik 720p çözünürlük sunan LCD ekran Gorills Glass ve Mobile Bravia Engine 2 teknolojileri ile destekleniyor. İşlemci ise 1.7GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli ve beraberinde Adreno 320 grafik birimi ile geliyor.





Modelde 1GB RAM yanında 8GB depolama kapasitesi kullanılmış. Depolama alanı microSD kartlar ile artırılabiliyor. HDR destekli 8MP çözünürlükte Exmor RS sensörlü arka kamera, VGA ön kamera, GPS, GLONASS, FM Radyo, Bluetooth 4.0, WiFi, NFC, PS sertifikası, eldivenle kullanım modu, alüminyum çerçeve gibi diğer özellikler bulunuyor.





Model Sony yetkili satıcılarında satışa sunulmuşken, tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 1249TL. Modelin siyah versiyonu aynı gün kargoya verilirken, beyaz renkli versiyonu ise Haziran ayının ilk haftasında dağıtıma başlayacak.