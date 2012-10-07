Sony Xperia T için ilk reklam filmi yayınladı





Xperia T amiral gemi akıllı telefonunu Eylül ayı sonunda ilk olarak İngiltere'de "Bond telefonu" ismiyle satışa sunan Sony, Xperia S ile başlayan büyük reklam kampanyasının ikinci bölümünü geçtiğimiz günlerde hayata geçirdi. Avrupa'da önemli bir çıkış elde eden Japon teknoloji devi, James Bond film serisinin 50. yılını kutladığı yeni yapımda önemli bir sponsorluk anlaşmasında bulunmuştu. Bu reklam politikasının devamı niteliğindeki yeni tanıtım filmi, yaygın bir şekilde satılmaya başlayan ve yakında Amerika'ya da giriş yapacak olan Android işletim sistemli telefonun 13MP'lik Exmor R yığınlı CMOS kamera sensörünün çekim kalitesi ve diğer marifetlerine dikkat çekiliyor.

4.55 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel LCD ekran, Sony Mobile BRAVIA Engine, 1.5GHz hızında çift Krait işlemcili Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A çipset, Adreno 225 GPU, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD kart desteği, yeni nesil 13MP Sony Exmor R kamera, 1.3MP HD video destekli görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.1, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, NFC çipi, A-GPS, GLONASS, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 1850 mAh pile sahip olan Xperia T LT30p, yaklaşık 500€'dan (1176TL) alıcı buluyor.

Sony'nin Amerika ve Avrupa kıtalarını hedef alan Android işletim sistemli yeni üst düzey akıllı telefonunun ilk reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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http://blogs.sonymobile.com/products/2012/10/02/unleash-your-pictures-on-the-world-a-new-xperia-t-tv-ad/