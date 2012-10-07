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Sony Xperia T için ilk reklam filmi yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Xperia T amiral gemi akıllı telefonunu Eylül ayı sonunda ilk olarak İngiltere'de "Bond telefonu" ismiyle satışa sunan Sony, Xperia S ile başlayan büyük reklam kampanyasının ikinci bölümünü geçtiğimiz günlerde hayata geçirdi. Avrupa'da önemli bir çıkış elde eden Japon teknoloji devi, James Bond film serisinin 50. yılını kutladığı yeni yapımda önemli bir sponsorluk anlaşmasında bulunmuştu. Bu reklam politikasının devamı niteliğindeki yeni tanıtım filmi, yaygın bir şekilde satılmaya başlayan ve yakında Amerika'ya da giriş yapacak olan Android işletim sistemli telefonun 13MP'lik Exmor R yığınlı CMOS kamera sensörünün çekim kalitesi ve diğer marifetlerine dikkat çekiliyor.
4.55 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel LCD ekran, Sony Mobile BRAVIA Engine, 1.5GHz hızında çift Krait işlemcili Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A çipset, Adreno 225 GPU, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD kart desteği, yeni nesil 13MP Sony Exmor R kamera, 1.3MP HD video destekli görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.1, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, NFC çipi, A-GPS, GLONASS, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 1850 mAh pile sahip olan Xperia T LT30p, yaklaşık 500€'dan (1176TL) alıcı buluyor.
Sony'nin Amerika ve Avrupa kıtalarını hedef alan Android işletim sistemli yeni üst düzey akıllı telefonunun ilk reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.  
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http://blogs.sonymobile.com/products/2012/10/02/unleash-your-pictures-on-the-world-a-new-xperia-t-tv-ad/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
çalan müziğin adı nedir acaba?
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DH Misafiri 6 yıl
xperia t sahibiyim yurt dısından hedıye gelme. S3 du telefonum bundan once cokda severdım. tek kelimeyle soyluyorum s3 cope atın. arada daglar kadar fark var. mukayese bıle edılemeyecek kadar hızlı ve eglencelı bı telefon. televızyonuma goruntuyu yansıttıgımda zaten s3 un oyuncakdan baska bırsey olmadıgının farkına vardım. tek kelıme ıle xperia t. alma ımkanı olanlar ya beklesın yada getıren arkadasım var yurt dısından sıparıs verebılırler. 531 308 8157
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DH Misafiri 6 yıl
Telefonu video'nun sonuna saklamışlar
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yumyjikk 7 yıl
xperia neo kullandım kamerası ve ekranı daha sonra kullandıgım n9 ve s2 ile mukayese bile edilemez....
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GoldPunch 7 yıl
Alınabilir bir telefon olmuş.
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Volodia 7 yıl
Gerçekten de bastığın anda çekiyorsa iyi. Xperia serisinden 4 farklı çeşit telefon kullandım hiçbiri de öyle değildi. Anı yakalayamazsın sen düğmeye bas 30 sn. sonra fotoğraf çekiliyor.
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yelegu 7 yıl
bence de süper, ion modeli inceledim, dış yüzey de kaliteli, iphone ekran olarak küçük, samsung da kasa olarak kötü, ama sony türkiye mi? at çöpe, distribütör değişti ama kafa değişmedi
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Guest 7 yıl
geçen bi arkadaş 15 kasım'da geleceğini yazmıştı.

gelirse note2 almaktan vaz gelebilirim gelmezse de hiç üzülmem note 2 alırım.

işte böyle teker teker kaybeder müşterilerini sony. bu marka'yı gerçekten seviyorum ama ticarette duygusallığa yer yok.
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depeche35 7 yıl
Ben de 2013 Mayısta geleceğini okumuştum (oysa çok istediğim bir cihazken), açıklamayı da Türkiyede Sony'den bir yetkili yapmıştı. Düşünsenize " Galaxy S4- Xperi T"
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DH Misafiri 7 yıl
Sony'den yine pazarlama hatası. Ürün görsel açıdan güzel arayüzleri güzel donanımı da bugün itibariyle iyi denilebilecek seviyede fakat mayıs ayında çıkacak ne demek lan? iphone 5 çıkmış note II çıkmış mayısa kadar kim bilir neler çıkacak kim beklesin senin telefonunu? Şu firmalardan önce çıkart ki telefonunu satılsın pazarını genişlet zarardan biraz olsun kurtul bu ne saçmalıktır ey sony?
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Nehalem 7 yıl
meego
sony türkiye pazarına hiç ilgi göstermiyor.

Biz sony'e fazla ilgi gösterdiğimizdendir.Fiyatlara bakarsak sony etiketine sahip ürünler hep daha pahalıya satılıyor TR'de.
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GeeWHiZ 7 yıl
O paraya değer mi?Değmez.
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leventpisil 7 yıl
Değmez ama satılır, yeter ki pazarlasınlar.
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