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Sony Xperia V, Fransa'ya Jelly Bean sürümüyle Ocak 2013'te giriş yapacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
39
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Ağustos sonunda duyurulan ve Japonya'daki satışına bir süre önce başlanan Sony Xperia V'nin Avrupa için ön görülen yıl sonu çıkış tarihi ertelendi. Sony Mobile Fransa'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı yeni plana göre, LT25i model numaralı telefonun çıkışı Ocak 2013'te gerçekleştirilecek. Açıklanan bu karar muhtemelen diğer Avrupa ülkelerini de etkileyecek.
İngiltere'de piyasaya sürülmeyeceği bilinen Xperia V, 549€ fiyat etiketi ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle Avrupa kıtasına giriş yapacaktı. Cihazın çıkışı ertelense de Android 4.1 Jelly Bean sürümüyle tüketiciye ulaşacak ve 529€ seviyesinden alıcı bulacak. İsveçli bir perakendecinin çıkış tarihini 3 Aralık olarak belirttiği Xperia V'nin Fransa dışındaki ülkelerde de bu plana uygun şekilde dağıtılacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Fakat Japon üreticinin birçok yeni teknolojiyi bünyesinde barındıran bu modelini Ice Cream Sandwich ile pazara sunmak istemediği düşünülüyor. Bu yüzden aygıtın 2013'ten önce Asya dışındaki kıtalarda satışa sunulmaması bekleniyor.
Ekran camına entegre dokunmatik sensörü sayesinde çok daha iyi bir tepki süresi ve gönürtü kalitesi sunan 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 342ppi LCD panel, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Krait işlemci, Adreno 225 GPU, Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 13MP arka, VGA ön kamera, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS, GLONASS, NFC çipi, HSPA+, 4G LTE iletişim teknolojileri ve 1,750 mAh'lik çıkarılabilir pille donatılan Tsubasa kod adlı Xperia V, Sony'nin BRAVIA Engine 2 teknolojisiyle serinin en iyi ekran deneyimini yaşatacak. 120 gram ağırlığında ve 10.7mm kalınlığındaki IP57 sertifikalı su ve toz geçirmez telefonun siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri mevcut olacak.
Amiral gemisi Xperia T'yi satışa sunmayı düşünmediği ülkemizde Ocak 2012'de duyurulan Xperia ion'un HSPA destekli sürümünü James Bond telefonu olarak tanıtan Sony, diğer ürünlerini de Türkiye'ye getirmeyecek gibi görünüyor. Yılın ikinci yarısı için hazırladığı telefonları için daha önce de benzer kararlara imza atan firma, CES 2013'te Dogo modeliyle tanıtımına başlayacağı yeni yıl ürün portföyünün çıkışı öncesinde eski cihazları için geniş bir satış ağı kurmak istemiyor olabilir.

https://twitter.com/SonyXperiaFR Yorum Yaz
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Ciddi Kedii 6 yıl
Adreno 225
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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12nomurat 6 yıl
Snapdragon S3 ler Türkiye'ye , S4 krait işlemcililer Avrupa Birliği ülkelerine oh ne ala yemezler biz 2. sınıf ülkenin 2. sınıf vatandaşları değiliz üstelik daha da fazla ödüyoruz.
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Tesla Nikola 6 yıl
tr gelse on numara olurdu
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Psman 6 yıl
Note 2 mi almalıyım tx mi? Zyi bekleyemem ama sony kalitesini biliyorum ve vazgeçmek istemiyorum ama donanım çok zayıf
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CapriCornian 6 yıl
Aynı cevabı ben de aldım ne yazıkki :(
Resmen Türkiye pazarını ciddiye almıyor adamlar, git başka marka al diyorlar.
xperia.tr@support.sonymobile.com adresine konu ile ilgili tepkilerinizi yazabilirseniz belki ne kadar çok kişinin bu telefonu beklediğini anlarlar :)
disspanz3r
Sony Xperia Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.Sorununuzla ilgili olarak,Sizi bilgilendirmek isteriz ki Sony Xperia™ V model telefonlarımız Türkiye pazarında satışa sunulmayacaktır. FİRMANIN CEVABI..

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inexo 6 yıl
sony!
sen de mi buradaydın?
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disspanz3r 6 yıl

Sony Xperia Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Sorununuzla ilgili olarak,
Sizi bilgilendirmek isteriz ki Sony Xperia™ V model telefonlarımız Türkiye pazarında satışa sunulmayacaktır.
FİRMANIN CEVABI..
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Erwin 6 yıl
Haahha güzelmiş. Tam da tam istediğim gibi tel diyodum.
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DH Misafiri 7 yıl
Sonye helal olsun 1 aylık xperia go kullanıcısıyim telefona yapmadığım kalmadi çok şukür hala sapasağlam telefon 2 metredent fayansa dûştû banamısın demedi iyiki samsung yada ipone almamışım dedim. Düşûnmeden alin derim ayrıca suya atarım ataman davasından karton karton malbora kazandırıyo. :-) bundan sonra tek marka sony elektronik devi bu adamlar yapıyolar. Eskiden telefon aman ıslanmasin aman toz olmasin aman yağmurda cevaplamıyım amantşu aman bu al bi go her yol go go go. Duşta banyoda küvette havuzda tedirgin olmadan kullan.
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DH Misafiri 7 yıl
Xperia T mayısta geliyormuş Xperia TX- V ise türkiyede satışa sunulmaycakmış... Bu sony işi bilmiyor gerçekten bu arada T ve Tx arasında performans olarak fark varmı bilen varsa söylebilir mi... teşekkürler
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sinyorahıskalı 7 yıl
Haftasonu Bir avmde Sony Center'a girdim. Yetkili arkadaşa sordum.

Ben:Xperia T ile V gelecek mi?

Yetkili:Xperia T, TX ve V. 3'ü de yılbaşında gelecek.

Ben:Tahminen ne kadardan giriş yapar?

Yetkili:TX 2000, T 1900, V 1700 civarı açılır.

Ben:Eyvallah.

Garip bir yüz ifadesiyle ve hızlı adımlarla oracıktan tüydüm.
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Zenci Forvet 7 yıl
Görüntüsü güzel beğendim kasasını.
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cmengn 7 yıl
Bu telefon gerçekten çok güzel. Çekirdek sevdasını da bırakalım. Bugun iphone hala çift çekirdekle neler yapıyor. Şimdi bu android ama diyenler olcak o zaman galaxy s3 ile karşılaştırma testlerine bakın


Ayrıca ces 2013 te sony xperia dogo 'yu tanıtacak. o da suya ve toza dayanıklı. Ayrıca 4 çekirdek snapdragon s4 ve büyük ihtimalle 2 gb ram olacak. Belki de bu modeller için Xperia V, T ve TX i çok fazla yaymak istemiyor olabilir.

Xperia V favorimdi ama Xperia dogo daha iyi geliyor gibi :)
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