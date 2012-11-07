Sony Xperia V, Fransa'ya Jelly Bean sürümüyle Ocak 2013'te giriş yapacak





Ağustos sonunda duyurulan ve Japonya'daki satışına bir süre önce başlanan Sony Xperia V'nin Avrupa için ön görülen yıl sonu çıkış tarihi ertelendi. Sony Mobile Fransa'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı yeni plana göre, LT25i model numaralı telefonun çıkışı Ocak 2013'te gerçekleştirilecek. Açıklanan bu karar muhtemelen diğer Avrupa ülkelerini de etkileyecek.

İngiltere'de piyasaya sürülmeyeceği bilinen Xperia V, 549€ fiyat etiketi ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle Avrupa kıtasına giriş yapacaktı. Cihazın çıkışı ertelense de Android 4.1 Jelly Bean sürümüyle tüketiciye ulaşacak ve 529€ seviyesinden alıcı bulacak. İsveçli bir perakendecinin çıkış tarihini 3 Aralık olarak belirttiği Xperia V'nin Fransa dışındaki ülkelerde de bu plana uygun şekilde dağıtılacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Fakat Japon üreticinin birçok yeni teknolojiyi bünyesinde barındıran bu modelini Ice Cream Sandwich ile pazara sunmak istemediği düşünülüyor. Bu yüzden aygıtın 2013'ten önce Asya dışındaki kıtalarda satışa sunulmaması bekleniyor.

Ekran camına entegre dokunmatik sensörü sayesinde çok daha iyi bir tepki süresi ve gönürtü kalitesi sunan 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 342ppi LCD panel, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Krait işlemci, Adreno 225 GPU, Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 13MP arka, VGA ön kamera, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS, GLONASS, NFC çipi, HSPA+, 4G LTE iletişim teknolojileri ve 1,750 mAh'lik çıkarılabilir pille donatılan Tsubasa kod adlı Xperia V, Sony'nin BRAVIA Engine 2 teknolojisiyle serinin en iyi ekran deneyimini yaşatacak. 120 gram ağırlığında ve 10.7mm kalınlığındaki IP57 sertifikalı su ve toz geçirmez telefonun siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri mevcut olacak.

Amiral gemisi Xperia T'yi satışa sunmayı düşünmediği ülkemizde Ocak 2012'de duyurulan Xperia ion'un HSPA destekli sürümünü James Bond telefonu olarak tanıtan Sony, diğer ürünlerini de Türkiye'ye getirmeyecek gibi görünüyor. Yılın ikinci yarısı için hazırladığı telefonları için daha önce de benzer kararlara imza atan firma, CES 2013'te Dogo modeliyle tanıtımına başlayacağı yeni yıl ürün portföyünün çıkışı öncesinde eski cihazları için geniş bir satış ağı kurmak istemiyor olabilir.

https://twitter.com/SonyXperiaFR