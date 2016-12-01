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Sony Xperia X Performance da Android Nougat güncellemesi almaya başladı

Sony Mobile, birkaç hafta süren beta test sürecinden sonra nihayet Android 7.0 Nougat dağıtımına başladı. Güncellemeyi alan ilk Sony telefon ise Xperia X Performance oldu.
2 yıl
2b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Birkaç haftalık beta testten sonra nihayet Sony Mobile, Android 7.0 Nougat'ın kullanıma hazır olduğuna karar verdi. Uzun süredir beklenen  Android 7.0 Nougat güncellemesini alan ilk Sony telefon Xperia X Performance oldu. Beta programına dahil olmayan kullanıcılardan gelen raporlar cihazın yeni nesil Android sürümünü aldığını doğruluyor.
Öncelikle güncellemenin yalnızca F8131 olarak da bilinen ve Xperia X Performans'ın SIM kilidi olmayan ABD versiyonları için geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Bazı kullanıcılar akıllı telefonun F8132 kod adlı çift SIM'li global versiyonunun güncellemeyi aldığını söylüyor. Bu nedenle bu iki modelden birine sahip olan kullanıcılar güncellemenin kullanılabilir olup olmadığını kontrol edebilirler.
Ayrıca Bkz. "Nubia'dan çerçevesiz sıradışı akıllı telefon"
Android 7.0 Nougat sürümü cihazlara bölünmüş ekran desteği getiriyor. Böylece kullanıcılar aynı anda iki uygulamada çalışıp aralarında kolayca geçiş yapabiliyorlar. Ayrıca Sony akıllı telefonlara pil tüketimini optimize etmek için Stamina modunun geliştirilmiş bir sürümünü kazandırıyor. Xperia X Performance üzerindeki kamerada bazı değişiklikler ve iyileştirmeler olacak. Bu nedenle Nougat'a geçtikten sonra daha iyi fotoğraf performansı bekleyebilirsiniz.
Güvenlik tarafı da dahil olmak üzere Android 7.0 Nougat tarafından getirilen birçok yeni özellik ve iyileştirme var. Henüz bildirim almayan cihaz sahipleri Ayarlar / Cihaz Hakkında / Yazılım Güncellemeleri başlığına gidip güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirler.

http://www.xperiablog.net/2016/11/29/xperia-x-performance-is-first-sony-handset-to-get-android-7-0-nougat-39-2-a-0-327/ Yorum Yaz
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Adiyamanmp3 2 yıl en beğenilen
Bugün itibariyle Xz'ye de Nougat verilmeye başlandı.
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soralalp 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
7.0 güncellemesi ile birlikte Sony Xperia XZ telefonumda kasmalar başladı...

Ilginc bir konu dikkatimi cekti. Farkli teknoloji sitelerinde her xperia cihaz nougat guncellemesi aldi haberine isimsiz, misafir bir hesap telefonum kasmaya basladi yaziyor. Bunun yani sira gercek kullanicilar ise cok memnun. Bu ozel firmalarin birbiri ile cekisme adina yaptigi olaylar gercekten rezalet.
DH Misafiri7.0 güncellemesi ile birlikte Sony Xperia XZ telefonumda kasmalar başladı...Ilginc bir konu dikkatimi cekti. Farkli ...
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cemus 2 yıl
Bize ne bu telefon Türkiye ye giriş yapmadı ki getirmeye tenezzül etmedikleri telefonun haberini de yapmayın bir zahmet
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Hayırlısı olsun kullanıcılarına.
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kadirirdem 2 yıl
hayırlı olsun kullananlara...
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DH Misafiri 2 yıl
7.0 güncellemesi ile birlikte Sony Xperia XZ telefonumda kasmalar başladı...
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soralalp 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
7.0 güncellemesi ile birlikte Sony Xperia XZ telefonumda kasmalar başladı...

Ilginc bir konu dikkatimi cekti. Farkli teknoloji sitelerinde her xperia cihaz nougat guncellemesi aldi haberine isimsiz, misafir bir hesap telefonum kasmaya basladi yaziyor. Bunun yani sira gercek kullanicilar ise cok memnun. Bu ozel firmalarin birbiri ile cekisme adina yaptigi olaylar gercekten rezalet.
Yanıtla +5
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koray_dx 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
7.0 güncellemesi ile birlikte Sony Xperia XZ telefonumda kasmalar başladı...

Telefonu nereden aldın?
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IceRulez 2 yıl
xperia xz kullanıyorum. yazılımı o kadar stabil ki . 3gb rami olmasına rağmen kullandığım en stabil android diyebilirim.
kamerasıda zaten piyasada en hızlı fokuslayan telefondur,görüntülerde gayet başarılı.
tasarımıda en beğendiğim telefonlardan birisi.
kısacası tavsiye ederim.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Glorfindel1907 2 yıl IceRulez
IceRulez
xperia xz kullanıyorum. yazılımı o kadar stabil ki . 3gb rami olmasına rağmen kullandığım en stabil android diyebilirim.
kamerasıda zaten piyasada en hızlı fokuslayan telefondur,görüntülerde gayet başarılı.
tasarımıda en beğendiğim telefonlardan birisi.
kısacası tavsiye ederim.

Şu orman mavisimi bir renk var gördüğüm en güzel renklerden biri kesinlikle çok yakışmış cihaza güle güle kullan.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Adiyamanmp3 2 yıl en beğenilen
Bugün itibariyle Xz'ye de Nougat verilmeye başlandı.
Yanıtla +9
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cemus 2 yıl
Bize ne bu telefon Türkiye ye giriş yapmadı ki getirmeye tenezzül etmedikleri telefonun haberini de yapmayın bir zahmet
Yanıtla +4
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sdc55 2 yıl
samsung u tutmaz
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sony, güncelleme ve
5 etiket daha xperia x performance android nougat Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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