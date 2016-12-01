Sony Xperia X Performance da Android Nougat güncellemesi almaya başladı

Birkaç haftalık beta testten sonra nihayet Sony Mobile, Android 7.0 Nougat'ın kullanıma hazır olduğuna karar verdi. Uzun süredir beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesini alan ilk Sony telefon Xperia X Performance oldu. Beta programına dahil olmayan kullanıcılardan gelen raporlar cihazın yeni nesil Android sürümünü aldığını doğruluyor.

Öncelikle güncellemenin yalnızca F8131 olarak da bilinen ve Xperia X Performans'ın SIM kilidi olmayan ABD versiyonları için geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Bazı kullanıcılar akıllı telefonun F8132 kod adlı çift SIM'li global versiyonunun güncellemeyi aldığını söylüyor. Bu nedenle bu iki modelden birine sahip olan kullanıcılar güncellemenin kullanılabilir olup olmadığını kontrol edebilirler.

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Android 7.0 Nougat sürümü cihazlara bölünmüş ekran desteği getiriyor. Böylece kullanıcılar aynı anda iki uygulamada çalışıp aralarında kolayca geçiş yapabiliyorlar. Ayrıca Sony akıllı telefonlara pil tüketimini optimize etmek için Stamina modunun geliştirilmiş bir sürümünü kazandırıyor. Xperia X Performance üzerindeki kamerada bazı değişiklikler ve iyileştirmeler olacak. Bu nedenle Nougat'a geçtikten sonra daha iyi fotoğraf performansı bekleyebilirsiniz.

Güvenlik tarafı da dahil olmak üzere Android 7.0 Nougat tarafından getirilen birçok yeni özellik ve iyileştirme var. Henüz bildirim almayan cihaz sahipleri Ayarlar / Cihaz Hakkında / Yazılım Güncellemeleri başlığına gidip güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirler.

http://www.xperiablog.net/2016/11/29/xperia-x-performance-is-first-sony-handset-to-get-android-7-0-nougat-39-2-a-0-327/