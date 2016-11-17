Sony Xperia XZ avantajlı paketi Türk Telekom'da

Sony, yeni amiral gemisi Xperia XZ için hazırladığı yeni kampanyasını duyurdu. Buna göre cihazı tarifeye ek ayda 106 TL’den başlayan taksit seçeneği ve kontratlı satın alan tüm mobil kullanıcılara 3 ay süresince Tivibu spor paketi hediye ediliyor.

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Orman mavisi, madeni siyah ve platinyum renkleriyle beğeni toplayan Xperia XZ, özellikle gelişmiş kamera donanımıyla dikkat çekiyor. 23 MP ana kamerası deklanşöre basıldığında 0,6 saniyede açılırken, yüksek hassasiyete sahip 13 MP ön kamerası ise düşük ışıkta dahi başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor.

5.2" kıvrımlı cam ekrana sahip Xperia XZ'de pil ömrünü iki katına çıkaran Qnovo Adaptive Charging ile tamamlanan Battery Care özelliği şarj kullanımında ciddi anlamda farklar yaratıyor. Eğer siz de cihaza avantajlı paket ile sahip olmak istiyorsanız mağazalara uğramayı ihmal etmeyin.