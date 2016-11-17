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Sony Xperia XZ avantajlı paketi Türk Telekom'da

Türk Telekom ile iş birliğine giden Sony Mobile, Xperia XZ model akıllı telefonu kontratlı şekilde satın alanlara 3 ay boyunca Tivibu spor paketini hediye ediyor.
2 yıl
5,3b
1
21
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sony, yeni amiral gemisi Xperia XZ için hazırladığı yeni kampanyasını duyurdu. Buna göre cihazı tarifeye ek ayda 106 TL’den başlayan taksit seçeneği ve kontratlı satın alan tüm mobil kullanıcılara 3 ay süresince Tivibu spor paketi hediye ediliyor.
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Orman mavisi, madeni siyah ve platinyum renkleriyle beğeni toplayan Xperia XZ, özellikle gelişmiş kamera donanımıyla dikkat çekiyor. 23 MP ana kamerası deklanşöre basıldığında 0,6 saniyede açılırken, yüksek hassasiyete sahip 13 MP ön kamerası ise düşük ışıkta dahi başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor.
5.2" kıvrımlı cam ekrana sahip Xperia XZ'de pil ömrünü iki katına çıkaran Qnovo Adaptive Charging ile tamamlanan Battery Care özelliği şarj kullanımında ciddi anlamda farklar yaratıyor. Eğer siz de cihaza avantajlı paket ile sahip olmak istiyorsanız mağazalara uğramayı ihmal etmeyin.

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mavizaman 2 yıl en beğenilen
reklam kokmuyor direk reklam.
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kucukyenici 2 yıl
Bugüne kadar hangi operatör avantajlı cihaz vermiş ki!
Değerlerinin çok üstünde fiyatla, kampanya adı altında millete iteleniyor...
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murdocklawless 2 yıl
operatörden avantajlı telefon satışı abd'de oluyor kardeş, bu topraklarda olmaz, başlığı değiştirin bence.
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madrid2017 2 yıl
kredi kartından 9 taksit nakıt avans cekın daha karlı
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Donanımhaber kadar reklam koyan başka bir site var mı acaba para için yapamayacakları şey yok forum olmasa çekilmezsin dh
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Français Deesse 2 yıl
Ne kadar da reklam kokan bir haber.
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franky88 2 yıl
Ne avantaj ama!!
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silversmith 2 yıl
Bu haberden sonra Adblck uygulamasının artık güncelliğini yitirdiğini anlamış olduk arkadaşlar! Manuel'e geçiyoruz!
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kreat 2 yıl
Sony, galiba tüketiciyi yanlış translate ediyor. O çerçevelerin azalması gerekiyor, artması değil.Bi kaç nesil sonra, o çerçeveler ekranın ortasına yaklaşır heralde.


Tıpkı hafıza kartında olduğu gibi sony yine kendi bildiğini okuyor.(Memory Stick Duo ve MicroSD)

Neyse biraz burnu sürtsün o da düzeltir çerçeveleri.

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CorelDraw04 2 yıl
3780 tl ye geliyor. Yuh artık
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Fx_57,5 2 yıl
100-200 geçirseler anlayacağımda 1000-1500 geçiyor üst seviyelerde oparetörler.
vallahi bunca aç varken yazık günah etmeyin.bütçenizi ayarlayıp peşin alın arada girecek olan parayla yetim doyurun en azından
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QuexSeeL 2 yıl
Sadece cihaz 106 lira 24 ay ise 2550 lira. Tarife dayatması yoksa sadece uzun süreli taksit avantajı olur.
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dr20mouse 2 yıl
ABD operatörleri gibi kampanyalar olmadığı sürece bu kampanyalar cazip gelmiyor 2-3 senede bir peşin para vererek telefon almak daha avantajlı.
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