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Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ın basın görselleri sızdırıldı

26 Şubat günü MWC 2018'de tanıtılacak olan Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact'ın basın görselleri sızdırıldı. Ayrıca Sony Xperia XZ2, kablosuz şarj aletiyle birlikte göründü. İşte o görüntüler:
1 yıl
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41
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Yapmış olduğu sızıntılarıyla teknoloji dünyasında nam salan Evan Blass, dün Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerinin birtakım görsellerini Twitter hesabından paylaşmıştı. Blass, bu sefer de cihazların renk seçeneklerinin yer aldığı basın görsellerini paylaştı. 
Tasarım diline yeni bir yön veren Sony, çerçevesiz ekran trendine uyum sağlamaya çalışıyor. 5.7 inç boyutlu ekrana sahip Xperia XZ2 gücünü Qualcomm Snapdragon 845 platformundan alıyor. 5 inç boyutundaki Xperia XZ2 Compact ise ağabeyiyle neredeyse aynı özelliklere sahip. 
Arka paneli Corning Gorilla Glass 5 tarafından korunan Xperia XZ2'nin kardeşinde ise polikarbonat kaplama tercih edilmiş. Yan tarafta yer alan güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı bu sefer arka panele konumlandırılmış. 
Evan Blass'ın paylaşmış olduğu bir diğer görselde ise Xperia XZ2 modelini kablosuz şarj olurken görüyoruz. Her iki cihazda USB Type-C portu üzerinden şarj olurken Xperia XZ2, 3.180 mAh büyüklüğünde bir pilden beslenirken Xperia XZ2 Compact da ise 2.870 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. 
Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ın basın görselleri sızdırıldı
 

https://twitter.com/evleaks/status/967383556476624896 Yorum Yaz
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No Way Out 1 yıl en beğenilen
Sony'nin çerçevesiz diye yaptığı cihaz anca 3 yıl önce çıkan Note 5'in çerçeveleri ile kapışır.
4 Yanıt Yanıtla +33
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Aslanhan. 1 yıl
Benim gibi Sıfır çerçeve sevmeyenler için çok iyi bir seçenek olabilir.
Kronik bir sorunu yoksa Compact modelini almayı düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +27
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ERIKCI 1 yıl
yeni bir Z2 efsanesi geliyor..
Yanıtla +21
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DH Misafiri 1 yıl
Servis kalitesi iyi olmamakla peşpeşe kullandığım 3. Telefonum. Çerçeve z3 compact tan sonra kalınlaştı. Ama sağlamlık açısından bilmiyorum bu kadar sağlamı var mı. En Az 10 kere her türlü şiddete maruz kaldı. Üstelik kılıf ve camsız kullandım. Parmak izinin arkada olması hoşuma gitmedi yan tarafta çok kullanışlı idi. Ama çerçeve azalmış onu sevdim. Sağlamlığı açısından Sony i seviyorum. Ara yüzü kullanışlı. İphone yada samsung un üstün düzey telefonlarını kullanmadım.
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DH Misafiri 1 yıl
Z3 Compact kullanıcısıyım.Türkiye için compact modeli bu sefer satışa gelirse alınır.Xperia sp ye Arka tasarımı çok benziyor o telefondan z3 c geçmiştim. Arka kavisi iyi düşünülmüş tek el kullanımından amansız düşmelere sebep olmaz.
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Burkiling 1 yıl
çerçeve oranı ideal olmuş ancak bu 18:9 olayı yüzünden telefonlar uzaktan kumandaya benzemeye başladı ben biraz daha tombul olması taraftarıyım, 16:9 değişmemeli.
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isakoc 1 yıl
Herşey iyi hoşta, keşke yandan parmak izi okuyucusunu kaldırmasaydın be sony :((
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ozkanerd 1 yıl
3.5 luk kulaklık girişi duruyor mu acaba?
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Parmak izi okuyucusunu yan taraftan alıp arkaya koyan kişinin adresini verinde topluca basalım (çay içmeye tatlı yemeye gidecez hemen şey yapmayın )
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Asgz 1 yıl
Maalesef. Bu ayfon, samsung gibi yuvarlatılmış tasarım facia olmuş. Sony'nin kendine has ne kadar özelliği varsa heba edilmiş. Diğerlerinden hiçbir farkı kalmamış. Üzücü. Tek farkı önde yazan Sony logosu. Parmak izi sensörü konumu mükemmeldi neden bozdular ki en azından o kalsaymış
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Brky 1 yıl
Popülizm delisi Samsung, Xiaomi, Huawei vb. markalar çerçevesiz telefon üretiyor diye, bütün telefonların çerçevesiz olması gerektiğini düşünen ergen zihniyeti hakim maalesef.
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canmania 1 yıl
Parmak izini kameraya mı okutuyoruz?
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drjacob 1 yıl
ön tasarımı kötü Sony çerçevesiz olayını yanlış anlamış
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