Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ın basın görselleri sızdırıldı

Yapmış olduğu sızıntılarıyla teknoloji dünyasında nam salan Evan Blass, dün Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerinin birtakım görsellerini Twitter hesabından paylaşmıştı. Blass, bu sefer de cihazların renk seçeneklerinin yer aldığı basın görsellerini paylaştı.

Tasarım diline yeni bir yön veren Sony, çerçevesiz ekran trendine uyum sağlamaya çalışıyor. 5.7 inç boyutlu ekrana sahip Xperia XZ2 gücünü Qualcomm Snapdragon 845 platformundan alıyor. 5 inç boyutundaki Xperia XZ2 Compact ise ağabeyiyle neredeyse aynı özelliklere sahip.

Arka paneli Corning Gorilla Glass 5 tarafından korunan Xperia XZ2'nin kardeşinde ise polikarbonat kaplama tercih edilmiş. Yan tarafta yer alan güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı bu sefer arka panele konumlandırılmış.

Evan Blass'ın paylaşmış olduğu bir diğer görselde ise Xperia XZ2 modelini kablosuz şarj olurken görüyoruz. Her iki cihazda USB Type-C portu üzerinden şarj olurken Xperia XZ2, 3.180 mAh büyüklüğünde bir pilden beslenirken Xperia XZ2 Compact da ise 2.870 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor.

https://twitter.com/evleaks/status/967383556476624896