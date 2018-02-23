Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdı

Sony Mobile sonunda kalın çerçeveli telefon sevdasından vazgeçmiş görünüyor. Şirketin yeni tasarım anlayışına sahip ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ın görselleri sızdı.
1 yıl
8,4b
1
81
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Mobile nihayet çerçeve tutkusundan vazgeçmiş gibi görünüyor. Şirketin önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni nesil amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdırıldı. En dikkat çekici şey ise akıllı telefonların yepyeni bir tasarım anlayışı sunmaları.
Evan Blass'a göre, 5.7 inçlik Xperia XZ2 ve 5 inç Xperia XZ2 Compact neredeyse aynı özelliklere sahip. Akıllı telefonlar Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setinden güç alırken Android 8.0 Oreo ile gelecekler.
Ayrıca Bkz. "Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ve Ether ticareti başladı"
XZ2'deki alüminyum çerçevenin her iki tarafında da 3D cam kullanılmış. Ön taraf şimdiye kadar bir Xperia telefonda görülen en büyük ekran-gövde oranını sunuyor. Parlak telefonlar gümüş, siyah, yeşil ve pembe renklerle satın alınabilecek.
Her iki telefonda Corning Gorilla Glass 5 korumalı 18:9 görüntü oranına sahip Full HD LCD ekran var. XZ2 Compact modelinde ekstra olarak polikarbonat kaplama bulunduğu belirtilmiş. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta.

XZ2 ve XZ2 Compact'ın pil kapasiteleri de belli oldu

Arka panelde XZ Premium'da gördüğümüze benzer 19 megapiksel F/1.8 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş durumda. 4K HDR video kaydı yapabildiği gibi Full HD çözünürlükte ağır çekim (slow-motion) video kaydı imkanı sunuyor. Bununla birlikte, XZ2 Compact'taki kameranın biraz farklı olduğunu ekleyelim.
Suya dayanıklı oldukları söylenen telefonların ön tarafında S Force stereo hoparlörler bulunuyor. Xperia XZ2'de ayrıca bir haptik geribildirim sistemi var. Pil kapasitesine baktığımızda ise XZ2'nin USB Type-C portu üzerinden veya kablosuz olarak şarj edilebilen 3.180 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu görüyoruz.
Xperia XZ Compact, 2.870 mAh kapasiteli daha küçük bir pile sahip ancak kablosuz olarak şarj edilemiyor. Amiral gemileriyle ilgili tüm detayları 26 Şubat tarihinde MWC 2018 kapsamında düzenlenecek lansmanda öğrenebileceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/967028346134687746 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
S A M C R O 1 yıl en beğenilen
Adamlar stereo hoperlör koymuş hala çerçeve diyenler var. Elimde iPhone 7 var çıkar çıkmaz satıp geçeceğim telefon budur. On numara olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 1 yıl
DH üyelerine cihaz beğendirmek imkansız. Omnibalance'ı beğenmediniz çerçevesiz telefon istediniz adamlar sıfırdan tasarlardı her şeyi, sizin yüzünüzden yandaki güzelim parmak izi okuyucu ve kulaklık girişi gitti, hala o gıdım çerçevelere laf ediyorsunuz. Oturduğunuz yerden yazmak kolay tabi, kalkın siz yapın o zaman.
DH üyelerine cihaz beğendirmek imkansız. Omnibalance'ı beğenmediniz çerçevesiz telefon istediniz adamlar sıfırdan tasarlardı her şeyi, sizin yüzünüzden yandaki ...
Devamını Gör
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 1 yıl
Çerçevesiz hali bile diğer markaların çerçeveli modelleri seviyesinde. :D
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
fuujitsu 1 yıl
Bu sefer önü toplamış arkayı batırmışlar. Ama önü aşırı güzel olmuş bence ben beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evgireli 1 yıl
Compact modelinin ekranı pek kompakt olmamış. Keşke ismine sadık kalınarak ekran tasarlansaymış. 5 inch kompakt telefon birazcık abes gibi sanki. Ama tipi fena değil. En azından eski Xpreia'lara göre fena değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babapars 1 yıl
Şekline bakarak herkes eleştiriyor ancak telefonun görüntüsü ile elde tutuş hissiyatı farklı oluyor bunun dişinda elbette kulaklık girişi ve parmak izi okuyucunun yeri hakkında yapılan eleştirilerde haklılık payı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
badmobil 1 yıl
Tasarım daha iyi olabilirdi. Fiyat 3000tl den fazla olmaz umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Umarım compact modeli trye gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zanaks 1 yıl
Sony 168 gramlik compact yapmış kalınlığı 12 mm kütük. Sıvadı tam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zanaks 1 yıl
4.8 bari yapsaydınız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se_runtome 1 yıl
Bunlar niye alt ve üst hoparlörleri ayrı yapmış
Üst xz1 alt z2
Hepsini z2 gibi yapsalarmış çok süper olacakmış ahh sony ahh.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl
Sony'nin en güzel yanlarından biri diğer üreticiler gibi gereksiz ekran çözünürlüğü koymaması. Tabi Oreo ile gelecek olması sayesinde artık Project Treble destekli olacak ve zaten çabuk güncellenen cihazlar çok daha çabuk güncelleme alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
conrado 1 yıl
Eğer buysa berbat olmuş.
Bir Sony fan olarak beğenmedim.
Arka taraf tam çöp.bombeli kapaklar her daim ucuz durmuştur.
Çerçevesiz dediler çerçeveli çıktı.
Zaten 3 ay sonra ekranı sağdan soldan sararacak.
Elimde ki z5 i çıkarıp S8 almayı düşünüyorum.
Sony e bulaşmayanlar hiç bulaşmasın.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E.R.W. 1 yıl conrado
conrado
Eğer buysa berbat olmuş.
Bir Sony fan olarak beğenmedim.
Arka taraf tam çöp.bombeli kapaklar her daim ucuz durmuştur.
Çerçevesiz dediler çerçeveli çıktı.
Zaten 3 ay sonra ekranı sağdan soldan sararacak.
Elimde ki z5 i çıkarıp S8 almayı düşünüyorum.
Sony e bulaşmayanlar hiç bulaşmasın.

Sen sony fanı isen forumda ki herkes sony fanıdır.Nerede sony konusu altında senin anlar anlamaz eleştirilerin,çok bile durdun apple samsung seni bekler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8416 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, mobil dünya kongresi ve
11 etiket daha cep telefonu sızıntı evan blass mwc 2018 sony xperia xz2 sony xperia xz2 compact Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı 1 yıl Gümrük Bakanlığı’ndan “Yolcular için Gümrük Rehberi” mobil uygulaması 1 yıl Netflix yeni bilim-kurgu filmi Mute'ü yayınladı; ilk eleştiriler paylaşıldı 1 yıl Sefer Görev Emri nedir? Nasıl sorgulanır? 1 yıl Yarın tanıtılacak Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın en yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl Samsung Galaxy S8 fiyatlarının düşmesi bekleniyor 1 yıl Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ın basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Street Fighter IV Champion Edition sonunda Android'e geldi 1 yıl BenQ 4K ev sineması projeksiyon cihazı satışa çıkıyor 1 yıl 2019 Volvo S60 sedan bu yaz tanıtılacak 1 yıl İnsansız Ejder Yalçın 4x4 videoyla duyuruldu 1 yıl Samsung Max uygulaması veri tasarrufu yapmaya geliyor 1 yıl Nissan sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor 1 yıl Dropbox halka arz için hazırlıklara başladı 1 yıl Airbus uçan taksi Vahana'nın ilk videosunu paylaştı 1 yıl Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Energizer akıllı telefonlarda batarya rekoru kırmaya geliyor 1 yıl Sonnen enerji depolama ağına elektrikli otomobilleri de dahil etti 1 yıl HP’nin ilk Windows 10 ARM bilgisayarı ön siparişe başladı, fiyatı düşündürücü 1 yıl 1GB RAM’li General Mobile 8 Go modeli geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony'nin ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdı Sonraki Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar #2 (derleme) 1 yıl Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ve Ether ticareti başladı 1 yıl NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı 1 yıl Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile 1 yıl UPS, filosuna 50 elektrikli kamyon daha ekleyecek 1 yıl Elektronik sigara buharı ağır metaller içeriyor 1 yıl Eski Sanayi Bakanı'ndan yerli kripto para önerisi: Türkcoin 1 yıl Turkcell'den "Akıllı Otopark" dönemi 1 yıl TSK’nın kullanacağı ilk insansız kara aracının görselleri ve özellikleri 1 yıl Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi "Voltrun" 1 yıl Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanından yerli dijital para birimine yeşil ışık 1 yıl Gen-Z teknolojisi PCI Express’in yerini alabilecek mi? 1 yıl Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı 1 yıl WhatsApp’ın kurucusu Signal Vakfı’na geçti 1 yıl SpaceX ile "uzaydan internet keyfi": İlk sinyaller Dünya'ya ulaştı 1 yıl Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı 1 yıl Tim Cook: Hiçbir firmayı takip etmiyoruz, kullanıcılarımız denek değil 1 yıl Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü 1 yıl Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim