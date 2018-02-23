Sony'nin ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdı

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Sony Mobile nihayet çerçeve tutkusundan vazgeçmiş gibi görünüyor. Şirketin önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni nesil amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdırıldı. En dikkat çekici şey ise akıllı telefonların yepyeni bir tasarım anlayışı sunmaları.
Evan Blass'a göre, 5.7 inçlik Xperia XZ2 ve 5 inç Xperia XZ2 Compact neredeyse aynı özelliklere sahip. Akıllı telefonlar Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setinden güç alırken Android 8.0 Oreo ile gelecekler.Ayrıca Bkz. "Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ve Ether ticareti başladı"
XZ2'deki alüminyum çerçevenin her iki tarafında da 3D cam kullanılmış. Ön taraf şimdiye kadar bir Xperia telefonda görülen en büyük ekran-gövde oranını sunuyor. Parlak telefonlar gümüş, siyah, yeşil ve pembe renklerle satın alınabilecek.
Her iki telefonda Corning Gorilla Glass 5 korumalı 18:9 görüntü oranına sahip Full HD LCD ekran var. XZ2 Compact modelinde ekstra olarak polikarbonat kaplama bulunduğu belirtilmiş. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta.
XZ2 ve XZ2 Compact'ın pil kapasiteleri de belli oldu
Arka panelde XZ Premium'da gördüğümüze benzer 19 megapiksel F/1.8 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş durumda. 4K HDR video kaydı yapabildiği gibi Full HD çözünürlükte ağır çekim (slow-motion) video kaydı imkanı sunuyor. Bununla birlikte, XZ2 Compact'taki kameranın biraz farklı olduğunu ekleyelim.
Suya dayanıklı oldukları söylenen telefonların ön tarafında S Force stereo hoparlörler bulunuyor. Xperia XZ2'de ayrıca bir haptik geribildirim sistemi var. Pil kapasitesine baktığımızda ise XZ2'nin USB Type-C portu üzerinden veya kablosuz olarak şarj edilebilen 3.180 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu görüyoruz.
Xperia XZ Compact, 2.870 mAh kapasiteli daha küçük bir pile sahip ancak kablosuz olarak şarj edilemiyor. Amiral gemileriyle ilgili tüm detayları 26 Şubat tarihinde MWC 2018 kapsamında düzenlenecek lansmanda öğrenebileceğiz.
https://twitter.com/evleaks/status/967028346134687746 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üst xz1 alt z2
Hepsini z2 gibi yapsalarmış çok süper olacakmış ahh sony ahh.
Bir Sony fan olarak beğenmedim.
Arka taraf tam çöp.bombeli kapaklar her daim ucuz durmuştur.
Çerçevesiz dediler çerçeveli çıktı.
Zaten 3 ay sonra ekranı sağdan soldan sararacak.
Elimde ki z5 i çıkarıp S8 almayı düşünüyorum.
Sony e bulaşmayanlar hiç bulaşmasın.
Sen sony fanı isen forumda ki herkes sony fanıdır.Nerede sony konusu altında senin anlar anlamaz eleştirilerin,çok bile durdun apple samsung seni bekler.
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