Sony'nin ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdı

Sony Mobile nihayet çerçeve tutkusundan vazgeçmiş gibi görünüyor. Şirketin önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni nesil amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdırıldı. En dikkat çekici şey ise akıllı telefonların yepyeni bir tasarım anlayışı sunmaları.

Evan Blass'a göre, 5.7 inçlik Xperia XZ2 ve 5 inç Xperia XZ2 Compact neredeyse aynı özelliklere sahip. Akıllı telefonlar Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setinden güç alırken Android 8.0 Oreo ile gelecekler.

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XZ2'deki alüminyum çerçevenin her iki tarafında da 3D cam kullanılmış. Ön taraf şimdiye kadar bir Xperia telefonda görülen en büyük ekran-gövde oranını sunuyor. Parlak telefonlar gümüş, siyah, yeşil ve pembe renklerle satın alınabilecek.

Her iki telefonda Corning Gorilla Glass 5 korumalı 18:9 görüntü oranına sahip Full HD LCD ekran var. XZ2 Compact modelinde ekstra olarak polikarbonat kaplama bulunduğu belirtilmiş. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta.

XZ2 ve XZ2 Compact'ın pil kapasiteleri de belli oldu

Arka panelde XZ Premium'da gördüğümüze benzer 19 megapiksel F/1.8 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş durumda. 4K HDR video kaydı yapabildiği gibi Full HD çözünürlükte ağır çekim (slow-motion) video kaydı imkanı sunuyor. Bununla birlikte, XZ2 Compact'taki kameranın biraz farklı olduğunu ekleyelim.

Suya dayanıklı oldukları söylenen telefonların ön tarafında S Force stereo hoparlörler bulunuyor. Xperia XZ2'de ayrıca bir haptik geribildirim sistemi var. Pil kapasitesine baktığımızda ise XZ2'nin USB Type-C portu üzerinden veya kablosuz olarak şarj edilebilen 3.180 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu görüyoruz.

Xperia XZ Compact, 2.870 mAh kapasiteli daha küçük bir pile sahip ancak kablosuz olarak şarj edilemiyor. Amiral gemileriyle ilgili tüm detayları 26 Şubat tarihinde MWC 2018 kapsamında düzenlenecek lansmanda öğrenebileceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/967028346134687746