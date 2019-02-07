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Yeni Galaxy S10 fotoğrafı ekrandan parmak izi okuma özelliğini onayladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 serisini 20 Şubat'ta tanıtacak. Amiral gemisi telefonun ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceğini gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı.
3 ay
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10 hakkında konuşulmaya başlandığından bu yana cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceği söyleniyor. Son dönemde internete düşen basın görselleri de zaten bu iddiaları doğruladı. Son sızıntı ise Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi telefonunda ekrandan parmak izi okuma özelliği sunacağını onaylıyor.
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Saudi Android isimli Twitter hesabı Samsung Galaxy S10 Plus'ın yeni görüntülerini yayınladı. Paylaşılan fotoğraflar cihazın ekranında, parmak izi sensörüne işaret eden bir simgenin yer aldığını gösteriyor. Bu simge kullanıcılara tarama yaparken parmaklarını nereye yerleştirmeleri gerektiğini gösterecek.

Büyük gün 20 Şubat

Söylentilere bakılırsa hem Galaxy S10 hem de Galaxy S10 Plus ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Uygun fiyatlı Galaxy S10’da ise bu teknolojinin yer almadığı bildiriliyor. Samsung muhtemelen maliyeti düşürmek adına böyle bir karar aldı.
Güney Koreli şirket Galaxy S10 serisini 20 Şubat tarihinde tanıtacak. Yani merakla beklenen amiral gemisi telefonun tüm detaylarını öğrenebilmemiz için önümüzde çok az bir süre kaldı.

https://www.sammobile.com/2019/02/06/galaxy-s10-plus-live-images-in-display-fingerprint-sensor/ Yorum Yaz
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ezimuse 3 ay en beğenilen Musty3535123
Anlaması zor değil. S10 lite tarzı bir versiyonun da olduğunu ve bu versiyon da bu teknolojinin olmayacağından bahsetmiş.
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Askaparta 3 ay
Ne meraklıyız telefonu farklı yerlerden parmaklamaya. Kalsın parmak izin sana.
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ByAliTR 3 ay
onu ayri cirkin duruyor, arkasi ayri bir cirkin. s9 plustan daha kotu gozukuyor.
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krstarica 3 ay
Ekran koruyucu cam nasıl kullanacağız?
Bu büyük bir problem anergonomik bir durum.
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DH Misafiri 3 ay
Yalnız o parmak izi tarayıcısı değil, fligran. Telefonun arkasında da var bakacak olursanız.
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Önder Çatalkaya 3 ay DH Misafiri
Ben de ben göremiyorum herhalde diyordum. Gerçekten watermark’ı kastetmiş olamaz herhalde?!?!
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Wjéasz 3 ay
kim ne derse desin bence gayet güzel ve çok satıcak yine
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DH Misafiri 3 ay
M20Pro ve Oppo gibi kameradan görerek değil direk ekran içerisinden algılayarak parmak izi çalışacak.
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kesbi 3 ay
Amerikada bir dava da samsunga açsınlar. Duvar kağıtlarının sağ üst köşesini karartarak kamera yokmuş izlenimi veriyorlar. Firmaların işi gücü hile hurda.
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DH Misafiri 3 ay
HANİ HER YERE DOKUNUNCA PARMAK İZİ ALGILANACAKTI
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Musty3535123 3 ay
''Söylentilere bakılırsa hem Galaxy S10 hem de Galaxy S10 Plus ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Uygun fiyatlı Galaxy S10’da ise bu teknolojinin yer almadığı bildiriliyor. Samsung muhtemelen maliyeti düşürmek adına böyle bir karar aldı.''
birşey anlayan ??
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ezimuse 3 ay Musty3535123
Anlaması zor değil. S10 lite tarzı bir versiyonun da olduğunu ve bu versiyon da bu teknolojinin olmayacağından bahsetmiş.
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balcis 3 ay
artık sızma falan değil gayriresmi (unofficial) lansman oldu bunlar.
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