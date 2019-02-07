Yeni Galaxy S10 fotoğrafı ekrandan parmak izi okuma özelliğini onayladı

Samsung Galaxy S10 hakkında konuşulmaya başlandığından bu yana cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceği söyleniyor. Son dönemde internete düşen basın görselleri de zaten bu iddiaları doğruladı. Son sızıntı ise Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi telefonunda ekrandan parmak izi okuma özelliği sunacağını onaylıyor.

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Saudi Android isimli Twitter hesabı Samsung Galaxy S10 Plus'ın yeni görüntülerini yayınladı. Paylaşılan fotoğraflar cihazın ekranında, parmak izi sensörüne işaret eden bir simgenin yer aldığını gösteriyor. Bu simge kullanıcılara tarama yaparken parmaklarını nereye yerleştirmeleri gerektiğini gösterecek.

Büyük gün 20 Şubat

Söylentilere bakılırsa hem Galaxy S10 hem de Galaxy S10 Plus ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Uygun fiyatlı Galaxy S10’da ise bu teknolojinin yer almadığı bildiriliyor. Samsung muhtemelen maliyeti düşürmek adına böyle bir karar aldı.

Güney Koreli şirket Galaxy S10 serisini 20 Şubat tarihinde tanıtacak. Yani merakla beklenen amiral gemisi telefonun tüm detaylarını öğrenebilmemiz için önümüzde çok az bir süre kaldı.

https://www.sammobile.com/2019/02/06/galaxy-s10-plus-live-images-in-display-fingerprint-sensor/