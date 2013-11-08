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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Xperia Z Ultra modelinin sadece WiFi versiyonunu hazırlıyor olabilir

5 yıl
580
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, Xperia Z Ultra modelinin sadece WiFi versiyonunu hazırlıyor olabilir

Tanıtıldığında dünyanın en büyük akıllı telefonu ve en ince tableti sloganını kullanan Sony'nin Phablet modeli Xperia Z Ultra ülkemizde de satışa sunulmuş durumda. Cihazın akıllı telefondan ziyade tablet algısı oluşturması firmayı da harekete geçirdi.

ABD haberleşme komisyonundan FCC geçen bir cihaz onayı, Sony'nin Xperia Z Ultra benzeri bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor. Onay dökümanında Xperia Z Ultra ölçülerine benzeyen bu cihazın sadece WiFi bağlantısına sahip olduğu ve 3G barındırmadığı görülüyor. Bu bakımdan cihaz sadece WiFi özellikli bir Xperia Z Ultra olabilir.

Modelde Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, NFC, GPS gibi bağlantı özellikleri yer alıyor. Bunun haricinde herhangi bir özellik belirtilmemiş. 

Xperia Z Ultra tasarımını beğenen ancak o boyutlarda bir cihazı kulağına götürmek istemeyen kullanıcılara hitap etmeyi planladığı sanılan Sony, sadece WiFi özellikli Xperia Z Ultra ile bu planlarını uygulamaya koyacak. FCC başvurusu nedeniyle Sony'nin cihazı ABD pazarına da sunacağı sanılıyor. Şimdilik cihaz ile ilgili resmi bir bilgi yok. 

https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=2111309 Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen onsos1100
onsos1100

Demek ki neymiş en büyük telefon değil en küçük tabletmiş.



Phablet.

Birde haber editörlerimiz,

Acaba PlayStation 4 hakkında haber yapma gereği duyacakmısınız? Yok yok Apple, Samsung iyidir. Andorid Zandroid, IOS mayoz falan. tabi ya.. Evet. Sustum.
onsos1100Demek ki neymiş en büyük telefon değil en küçük tabletmiş.Phablet.Birde haber editörle...
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Master_Evil 5 yıl
6"lik telefon olmazdı zaten
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okan_cehapelioglu 5 yıl
iyi düşünmüşler hem fiyatta ucuzlar sim kart ve 3g modül olmayınca
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HeavyClocker 5 yıl
Güzel olur,Z Ultra o kadar büyük ki telefon olarak taşınmaz,taşınamaz bile.
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Gl4dius 5 yıl
LawLess437
VlknFX samsung yetmiyordu ıncığı bıncığı çıkarıp durduğu birde sony katıldı buna tam oldu değeriniz kalmıyor bukadar çok model çıkartmakla
Hatirlatirim haberin sonunda olabilir yaziyor.Yani ortada kesin bir sey yok.Ortada olmayan bir sey icinde boyle konusulmaz.Benim gözümde de senin değerin kalmıyor.

bende sana hatırlatma yapayım o zaman içine girdiğimiz şu son dönemde iddia olarak ortaya atılan herşey genelde gerçek çıkıyor.
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VlknFX 5 yıl
samsung yetmiyordu ıncığı bıncığı çıkarıp durduğu birde sony katıldı buna tam oldu değeriniz kalmıyor bukadar çok model çıkartmakla
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TearsForFears 5 yıl VlknFX
VlknFX

samsung yetmiyordu ıncığı bıncığı çıkarıp durduğu birde sony katıldı buna tam oldu değeriniz kalmıyor bukadar çok model çıkartmakla

Hatirlatirim haberin sonunda olabilir yaziyor.Yani ortada kesin bir sey yok.Ortada olmayan bir sey icinde boyle konusulmaz.Benim gözümde de senin değerin kalmıyor.
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JoeyBane 5 yıl
En azından fiyatı düşük olsun.
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ulasates 5 yıl
Çıksın da 1000-1200 lira olsun, alınır.
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fatih-8 5 yıl
Beklediğim cihazlar. 2 sene once galaxy player vardı tek elle kullanılan büyük ekranli telefon ozelligi olmadıgı icin de ucuz olan cihazlar.
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onsos1100 5 yıl
Demek ki neymiş en büyük telefon değil en küçük tabletmiş.
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Illustrious. 5 yıl onsos1100
onsos1100

Demek ki neymiş en büyük telefon değil en küçük tabletmiş.



Phablet.

Birde haber editörlerimiz,

Acaba PlayStation 4 hakkında haber yapma gereği duyacakmısınız? Yok yok Apple, Samsung iyidir. Andorid Zandroid, IOS mayoz falan. tabi ya.. Evet. Sustum.
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LegendMen 5 yıl

experi mini haberleri bekliyoruz,,,
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hukuksever 5 yıl
Google translate gibi '' olabilir''
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