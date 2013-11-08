Sony, Xperia Z Ultra modelinin sadece WiFi versiyonunu hazırlıyor olabilir





Tanıtıldığında dünyanın en büyük akıllı telefonu ve en ince tableti sloganını kullanan Sony'nin Phablet modeli Xperia Z Ultra ülkemizde de satışa sunulmuş durumda. Cihazın akıllı telefondan ziyade tablet algısı oluşturması firmayı da harekete geçirdi.





ABD haberleşme komisyonundan FCC geçen bir cihaz onayı, Sony'nin Xperia Z Ultra benzeri bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor. Onay dökümanında Xperia Z Ultra ölçülerine benzeyen bu cihazın sadece WiFi bağlantısına sahip olduğu ve 3G barındırmadığı görülüyor. Bu bakımdan cihaz sadece WiFi özellikli bir Xperia Z Ultra olabilir.





Modelde Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, NFC, GPS gibi bağlantı özellikleri yer alıyor. Bunun haricinde herhangi bir özellik belirtilmemiş.





Xperia Z Ultra tasarımını beğenen ancak o boyutlarda bir cihazı kulağına götürmek istemeyen kullanıcılara hitap etmeyi planladığı sanılan Sony, sadece WiFi özellikli Xperia Z Ultra ile bu planlarını uygulamaya koyacak. FCC başvurusu nedeniyle Sony'nin cihazı ABD pazarına da sunacağı sanılıyor. Şimdilik cihaz ile ilgili resmi bir bilgi yok.

https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=2111309