Sony Xperia Z2 ve Z3 serisi cihazları için yeni bir Lollipop güncellemesi yayınlandı

Sony bilindiği üzere geride bıraktığımız dönemde Xperia Z3 ve Z2 serisindeki modellerine Lollipop güncellemesi vermiş bunu size haberlerimizle iletmiştik. Ancak yayınlanan sürümde kullanıcıların en çok dikkatini multi-tasking ekranında tüm uygulamarı kapatmak için bir butonun yer almaması çekmişti.

Geride bıraktığımız gün itibariyle resmi Sony forumundan yapılan bir açıklamayla Xperia Z3 ve Z2 serisinde yer alan Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 ve Z2 Tablet cihazları için 23.1.A.1.28 yapı numaralı yeni bir Lollipop güncellemesi dağıtılmaya başladı. Cihazlarda şu anda olduğu gibi Android 5.0.2 sürümünde olan güncellemenin getirdiklerine göz atacak olursak;

Kapsama olduğunda kilit ekranı ve bildirim panelinde "Servis yok" yazısının görünmemesini sağlamak

Son kullanılan uygulamar ekranına tümünü kapat butonunun getirilmesi

LED bildirim ışığının bütün ses modlarında yanması - sessiz mod da dahil

Dahili depolamada yer alan içeriğin harici hafızaya aktarılmasını kolaylaştırmaya yönelik düzeltmeler

Ultra Stamina modunda mesaj fonksiyonlarının geliştirilmesi



http://talk.sonymobile.com/t5/Software-Updates/New-Android-5-0-Lollipop-firmware-update-for-the-Xperia-Z3-and/m-p/980932#U980932