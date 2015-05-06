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Sony Xperia Z2 ve Z3 serisi cihazları için yeni bir Lollipop güncellemesi yayınlandı

4 yıl
10,1b
1
36
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony Xperia Z2 ve Z3 serisi cihazları için yeni bir Lollipop güncellemesi yayınlandı

Sony bilindiği üzere geride bıraktığımız dönemde Xperia Z3 ve Z2 serisindeki modellerine Lollipop güncellemesi vermiş bunu size haberlerimizle iletmiştik. Ancak yayınlanan sürümde kullanıcıların en çok dikkatini multi-tasking ekranında tüm uygulamarı kapatmak için bir butonun yer almaması çekmişti.
Geride bıraktığımız gün itibariyle resmi Sony forumundan yapılan bir açıklamayla Xperia Z3 ve Z2 serisinde yer alan Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 ve Z2 Tablet cihazları için 23.1.A.1.28 yapı numaralı yeni bir Lollipop güncellemesi dağıtılmaya başladı. Cihazlarda şu anda olduğu gibi Android 5.0.2 sürümünde olan güncellemenin getirdiklerine göz atacak olursak;
  • Kapsama olduğunda kilit ekranı ve bildirim panelinde "Servis yok" yazısının görünmemesini sağlamak
  • Son kullanılan uygulamar ekranına tümünü kapat butonunun getirilmesi
  • LED bildirim ışığının bütün ses modlarında yanması - sessiz mod da dahil
  • Dahili depolamada yer alan içeriğin harici hafızaya aktarılmasını kolaylaştırmaya yönelik düzeltmeler
  • Ultra Stamina modunda mesaj fonksiyonlarının geliştirilmesi


http://talk.sonymobile.com/t5/Software-Updates/New-Android-5-0-Lollipop-firmware-update-for-the-Xperia-Z3-and/m-p/980932#U980932 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marquis-de-Sade` 4 yıl en beğenilen wolf silver
wolf silver

BAK ARKADAŞIM! BEN SANA DEDİM Kİ BENİM YORUMLARIMI ALINTILAMA NİYE ALINTILIYORSUN ? SANA MI KALMIŞ ? SIRF SANA BİR YÖNETİCİLİK VERDİLER DİYE KENDİNİ ŞİRKETİN CEO SU SANMA. SANA KALMAMIŞ. SEN GİT FANBOYLUĞUNU BAŞKA YERDE YAP.




Telefonu kullanmıyor muymuşum? Telefonu kullanmayan sensin değişik. forum.donanimhaber.com/... bak şu konuya bu konuyu kim açmış? Bu konuda video var en başta izle bakim kendim çektim ismim yazar Serhat ÇINAR diye. Beykoz'da oturuyorum telefoncuyum elime her tip cihaz geldi geçti Xperia Z2'den memnun kaldığım kadar hiçbir cihazdan memnun kalmadım. Telefonu hayatında görmemişsindir gelip buraya ''telefon kasıyor, şarjı çok gidiyor, kamerası kötü vs.'' yazıp trollük yapıyorsun.
wolf silverBAK ARKADAŞIM! BEN SANA DEDİM Kİ BENİM YORUMLARIMI ALINTILAMA NİYE ALINTILIYORSUN ? SANA MI KALMIŞ ? SIRF SANA BİR YÖNETİCİLİ...
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kartalım 4 yıl
şarj süresi düştü baya ve nasıl hala nasıl anlamadılar bilmiyorum , müzik çalarda müzik aratınca hiç bir sonuç bulmuyor . eskiden 3 gün giden şarjım 1,5 - 2 gün e düştü , aktif kullanımda pek değişmedi ama teleofn durduğu yerde gereksiz şarj gidiyor , yüklediğime pişman oldum (z2)
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ytkn 4 yıl
Arkadaşlar lollipop güncellemesinin en önemli değişikliği uygulama ve oyunları sd karta taşıyabilmekdi benim için.Ama şöyle bir sorun var,oyunu taşıyorum sd karta ,ne yazıkki 1.60 gb 'lık oyunun ,1.50 gb gibi büyük bir kısmı hala telefonun dahili hafızasında kalıyor.Malesef bu özellik beklediğim kadar işlevsel olmadı.İnşallah bu durum düzelir...Bu sorunu halletmenin bi yolu var mı? Yardım bekliyorum teşekkürler...
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EnverPasha 4 yıl
bu güncelleme tam olarak ne zaman gelir ??
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erpls 4 yıl
Normal kullanımda ki gösterge 12 saat nedir abi tır aküsü doldurmuyoz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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erpls 4 yıl
Beyler lolipop dan sonra sizdede şarj olma süresi ciddi manada uzadı mı. Şarj iyi gidiyo da eskiden 1,5 saatte ful dolan telefon şimdi 3 saatte dolUyo Geçici mi benim telefonla alakalı bir durum mu bilmiyorum.Bu şarj olma süresini kısaltmak için ne yapabilirim bilgisi olan paylaşırsa sevinirim şarj cihazı orjinal. Tamamen kapatıyorum yine eskisine göre daha uuzun sürede şarj oluyo.
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ardakbaycan 4 yıl
Zamanında Xperia S aldığımda gerçekten çok pişman olmuştum. Düşük şarj verimi, sararma yapan ekranı, yetersiz donanımı beni hayal kırıklığına uğrattı. Satıp galaxy s3 alınca yine aradığımı bulamadım fakat senelerce bir şekilde kullandım. Telefon değiştirme vakti gelince Xperia Z2 ile Lg G3 arasında kaldım. Eski deneyimlerimden dolayı stabiliyeye ve bataryaya öncelikle önem verdiğim için tercihimi korka korka z2 den yana kullandım. Bu kadar önyargıyla aldığım cihaza resmen aşık oldum. İnanılmaz stabil arayüz ( sadelikle birlikte) ve şarjının 1 günü rahatlıkla çıkarması. Şık ve premium görüntü ve mor rengiyle birlikte de bu ekstralara bir de güzel görsellik eklemesi. Bu güncellemeyle birlikte batarya performansı gerçekten gözle görülür şekilde yükseldi. İlk defa bir güncellemenin cihaza net bişey kattığını görüyorum. Herhangi bir marka sempatisi duymadan kullanıcıdan kullanıcıya tavsiye anlamında söylüyorum ki Z serisi ile birlikte Sony güzel cihaz yapıyor. Tabiki daha güzel cihazlar daha donanımlı cihazlar özellikle bir jenerasyon sonrasında var. Fakat fiyat performans anlamında bakıldığında son derece tavsiye ediyorum zira sürekli şarj etme peşinde koşmadan doya doya kullanabileceğiniz üstelik donanımıyla da güçlü bir cihaz.Eksi olarak belirtilebilecek durumlar kamera düşük ışık performansı ve uzun şarj etme süresi. Yeni cihaz almak isteyen arkadaşlar varsa tereddüt etmeksizin değerlendirmeye alabilirler.
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kmlhyt 4 yıl
seviyorum seni sony ya. kısmetse haftaya bende z2 alıyorum.
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Teknode 4 yıl
Sony hala guncelleme dagitiyor heyecan yaratiyor. Veremeyenler utansin.
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba arkadaşlar ben z3 kullanıyorum yurtdışından aldım ingiltere menşeili çıktı ve bende de şarj çok gidiyo bazen günde iki defa taktığım oluyo tabi çok kullanıyorum ama yinede forumlarda yazılanlarla eşdeğer değil ne yapabilşrim acaba bataryasında bi sorun mu var
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BekirTemel 4 yıl Rust in Peace
Rust in Peace


 

Sony bilindiği üzere geride bıraktığımız dönemde Xperia Z3 ve Z2 serisindeki modellerine Lollipop güncellemesi vermiş bunu size haberlerimizle iletmiştik. Ancak yayınlanan sürümde kullanıcıların en çok dikkatini multi-tasking ekranında tüm uygulamarı kapatmak için bir butonun yer almaması çekmişti.

 

 

Geride bıraktığımız gün itibariyle resmi Sony forumundan yapılan bir açıklamayla Xperia Z3 ve Z2 serisinde yer alan Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 ve Z2 Tablet cihazları için 23.1.A.1.28 yapı numaralı yeni bir Lollipop güncellemesi dağıtılmaya başladı. Cihazlarda şu anda olduğu gibi Android 5.0.2 sürümünde olan güncellemenin getirdiklerine göz atacak olursak;

 



  • Kapsama olduğunda kilit ekranı ve bildirim panelinde "Servis yok" yazısının görünmemesini sağlamak

  • Son kullanılan uygulamar ekranına tümünü kapat butonunun getirilmesi

  • LED bildirim ışığının bütün ses modlarında yanması - sessiz mod da dahil

  • Dahili depolamada yer alan içeriğin harici hafızaya aktarılmasını kolaylaştırmaya yönelik düzeltmeler

  • Ultra Stamina modunda mesaj fonksiyonlarının geliştirilmesi






Teşekkürler.

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BekirTemel 4 yıl
Z ve Z1 bitmiş mi oluyor yani destek olarak?
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl BekirTemel
BekirTemel

Z ve Z1 bitmiş mi oluyor yani destek olarak?

z1 lolipop aldı z de bir hafta içinde alacak. Büyük ihtimalle de bütün z serisi 5.1 güncellemesini alacak.
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heymannn 4 yıl
Tüm uygulamaları kapat tuşu saçma bir tuş plasebo etkisi isteyen müşteriler için yeniden getirilebilir belki ama kaldırılması normaldi
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