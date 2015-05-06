Sony Xperia Z2 ve Z3 serisi cihazları için yeni bir Lollipop güncellemesi yayınlandı

Haber Editörü
Sony bilindiği üzere geride bıraktığımız dönemde Xperia Z3 ve Z2 serisindeki modellerine Lollipop güncellemesi vermiş bunu size haberlerimizle iletmiştik. Ancak yayınlanan sürümde kullanıcıların en çok dikkatini multi-tasking ekranında tüm uygulamarı kapatmak için bir butonun yer almaması çekmişti.
Geride bıraktığımız gün itibariyle resmi Sony forumundan yapılan bir açıklamayla Xperia Z3 ve Z2 serisinde yer alan Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 ve Z2 Tablet cihazları için 23.1.A.1.28 yapı numaralı yeni bir Lollipop güncellemesi dağıtılmaya başladı. Cihazlarda şu anda olduğu gibi Android 5.0.2 sürümünde olan güncellemenin getirdiklerine göz atacak olursak;
- Kapsama olduğunda kilit ekranı ve bildirim panelinde "Servis yok" yazısının görünmemesini sağlamak
- Son kullanılan uygulamar ekranına tümünü kapat butonunun getirilmesi
- LED bildirim ışığının bütün ses modlarında yanması - sessiz mod da dahil
- Dahili depolamada yer alan içeriğin harici hafızaya aktarılmasını kolaylaştırmaya yönelik düzeltmeler
- Ultra Stamina modunda mesaj fonksiyonlarının geliştirilmesi
http://talk.sonymobile.com/t5/Software-Updates/New-Android-5-0-Lollipop-firmware-update-for-the-Xperia-Z3-and/m-p/980932#U980932 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonu kullanmıyor muymuşum? Telefonu kullanmayan sensin değişik. forum.donanimhaber.com/... bak şu konuya bu konuyu kim açmış? Bu konuda video var en başta izle bakim kendim çektim ismim yazar Serhat ÇINAR diye. Beykoz'da oturuyorum telefoncuyum elime her tip cihaz geldi geçti Xperia Z2'den memnun kaldığım kadar hiçbir cihazdan memnun kalmadım. Telefonu hayatında görmemişsindir gelip buraya ''telefon kasıyor, şarjı çok gidiyor, kamerası kötü vs.'' yazıp trollük yapıyorsun.