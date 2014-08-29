Sony Xperia Z3 serisinin ipuçlarını vermeye başladı





IFA 2014 fuarına sayılı günler kala firmalar da sürprizleri ile ilgili ipuçları paylaşmaya başladı. Bir süredir Xperia Z3 serisini tanıtacağına dair iddialar gündemde olan Sony de bu iddiaları doğruladı.





Firmanın paylaştığı yeni görsel Xperia Z3 serisinin neler sunacağını anlatıyor. Bu seride Xperia Z3 amiral gemi modeli, Xperia Z3 Compact modeli ve Xperia Z3 Tablet Compact tablet modeli bizleri bekliyor olacak.





Sony ayrıca bir tanıtım videosu da yayımladı. Bu videoda da 3 rakamına, 7mm kalınlığa, H2O olarak suya ve Cu olarak bakır elementine atfıta bulunuyor. Bu işaretlerden de serinin Xperia Z3 isimlendirileceği, cihazlardan birinin 7mm kalınlığa sahip olacağı ve suya dayanıklılık sunacağı anlaşılıyor.

Bakır elementi ise dokunmatik panellerde yer verilen yeni bir yönteme işaret ediyor. Bakır tabanlı bu yöntem ile dokunmatik paneller daha hassas ve daha esnek oluyor. Bu sayede ekran kırılsa bile dokunmatik panel sağlam kalabiliyor. Xperia Z3 bu açıdan bir ilke imza atabilir.





Xperia Z3 serisinde donanım açısından önceki seriye göre büyük donanım farkları yer almayacağı belirtiliyor. Seriye Snapdragon 801 AC versiyonu güç verecek. Ekran çözünürlüğü ise Full HD olacak. 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20.7MP çözünürlükte kamera, 4K video kaydı yine ortak özellikler arasında.





Farklı olarak Xperia Z3 modelinde 5.2 inçlik ekran, Xperia Z3 Compact'ta 4.7 inçlik bir ekran ve Xperia Z3 Tablet Compact modelinde de 8 inçlik bir ekran olacak. Cihazların detaylı bilgilerine ise 4 Eylül günü erişebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Sony-releases-a-video-teaser-for-IFA-gives-a-clue-or-two-about-the-Xperia-Z3-Z3-Compact-and-the-Z3-Tablet-Compact_id59918