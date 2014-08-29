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Sony Xperia Z3 serisinin ipuçlarını vermeye başladı

4 yıl
805
1
68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z3 serisinin ipuçlarını vermeye başladı

IFA 2014 fuarına sayılı günler kala firmalar da sürprizleri ile ilgili ipuçları paylaşmaya başladı. Bir süredir Xperia Z3 serisini tanıtacağına dair iddialar gündemde olan Sony de bu iddiaları doğruladı. 

Firmanın paylaştığı yeni görsel Xperia Z3 serisinin neler sunacağını anlatıyor. Bu seride Xperia Z3 amiral gemi modeli, Xperia Z3 Compact modeli ve Xperia Z3 Tablet Compact tablet modeli bizleri bekliyor olacak. 

Sony ayrıca bir tanıtım videosu da yayımladı. Bu videoda da 3 rakamına, 7mm kalınlığa, H2O olarak suya ve Cu olarak bakır elementine atfıta bulunuyor. Bu işaretlerden de serinin Xperia Z3 isimlendirileceği, cihazlardan birinin 7mm kalınlığa sahip olacağı ve suya dayanıklılık sunacağı anlaşılıyor.
Bakır elementi ise dokunmatik panellerde yer verilen yeni bir yönteme işaret ediyor. Bakır tabanlı bu yöntem ile dokunmatik paneller daha hassas ve daha esnek oluyor. Bu sayede ekran kırılsa bile dokunmatik panel sağlam kalabiliyor. Xperia Z3 bu açıdan bir ilke imza atabilir.  

Xperia Z3 serisinde donanım açısından önceki seriye göre büyük donanım farkları yer almayacağı belirtiliyor. Seriye Snapdragon 801 AC versiyonu güç verecek. Ekran çözünürlüğü ise Full HD olacak. 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20.7MP çözünürlükte kamera, 4K video kaydı yine ortak özellikler arasında. 

Farklı olarak Xperia Z3 modelinde 5.2 inçlik ekran, Xperia Z3 Compact'ta 4.7 inçlik bir ekran ve Xperia Z3 Tablet Compact modelinde de 8 inçlik bir ekran olacak. Cihazların detaylı bilgilerine ise 4 Eylül günü erişebileceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-releases-a-video-teaser-for-IFA-gives-a-clue-or-two-about-the-Xperia-Z3-Z3-Compact-and-the-Z3-Tablet-Compact_id59918 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JohnRambo55 4 yıl
Açıkçası Z3 pek ilgilendirmiyor beni (özellikle donanımda fazla değişiklik yoksa). Ama Z3 compact ilgilendiriyor özellikle de 4.7 inc ekranıyla cezbedici :) .
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scorpio1 4 yıl
z2 ile aynı donanıma sahip telefonu biraz dizaynı değiştirip aynı konfigürasyonla z3 diye satmanın ne anlamı var?
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Video Açılış ta hemen illuminatyi bastılar gözümüze :D
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AAT.BH 4 yıl
Sizinki hastalık seviyesine gelmiş. Neymiş daha çok erkenmiş benim telefon son model kalmalıymış telefon ihtiyacını karşılıyormu evet e daha ne. Yok çok takıyorsan bir eskisini alırsın 2 model ileride bir daha alırsın sonsuza kadar aynı telefonu kullanacak değilsinizya bu kadar üzülme niye.
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Tremors 4 yıl
Bu Amiral Gemisi çılgınlığı nedir ben de onu anlamıyorum yahu. Al beğendiğin modelini geç bitsin. Cem Yılmaz'ın dediği gibi teknoloji çılgını olduk iyice.
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ø 4 yıl
Bu telefon mağaza raflarına ne zaman gelir acaba. ? 2200 bütçe var Z2 almayıp beklemeye değermi acaba. ?
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AAT.BH 4 yıl ø
ø
Bu telefon mağaza raflarına ne zaman gelir acaba. ? 2200 bütçe var Z2 almayıp beklemeye değermi acaba. ?

Bi kaç gün bekle z3 çıksın hem z2 de bayağı iner ona göre karar verirsin illaki yeni model çok daha iyi olacaktır bütçede varsa z3 bekleyebilirsiniz 2 aya gelir gecikmezse
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bulamadımbirşey 4 yıl ø
ben de almak için 3 eylülü bekliyorum muhtemelen z2 alırım. z3ün kenarlarda plastik kullanılcak sanırım. ama gelmez de S805 ile gelirse plastik olsa da alınır.
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Ganen Shintaku 4 yıl
Z4 de yolda zaten
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DH Misafiri 4 yıl
Bakır elementinin ne olduğu burada yazıyor uyumayın editörler!!!
gizmag.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
donanıma çok odaklanmamalı ergonomi z3 için ayırtedici özellik olabilir. zaten piyasadaki donanımlar belli artık ayırtedici özellik tasarım ve kalite.
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
Z2 alanların bu haberi görünce durumu toparlama çabaları.

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panacotta35 4 yıl
z3 çıkınca z2 almayı düşünüyorum ancak fiyatı tam olarak ne kadar zaman sonra düşer z2 nin
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ultiMance 4 yıl
Yeni bir amiral gemisi çıkartıyosun ve Snapdragon 805 kullanmıyosun öyle mi? Z2 den ne farkı var diye sorarlar adama.Sony gittiğin yol yol değil söyleyeyim.
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